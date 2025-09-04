Operativos en Durán y Ceibos: Policía incauta más de media tonelada de cocaína

La Policía y el ministro del Interior decomisaron un cargamento de cocaína que tenía como destino Europa

En un operativo ejecutado la madrugada del 4 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador logró desarticular una organización delictiva con base de operaciones en el cantón Durán, provincia del Guayas y en el sector de Ceibos. Tras cinco meses de investigación, las autoridades identificaron una red criminal que utilizaba varios inmuebles para acopiar y almacenar sustancias sujetas a fiscalización, con destino final en el continente europeo.

La intervención se llevó a cabo en la urbanización San Gabriel, donde se encontraron 730 paquetes de clorhidrato de cocaína, cuyo peso supera la media tonelada. Según estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor aproximado de 25 millones de dólares en el mercado europeo. Además de la droga, se incautaron un fusil, una pistola, radios de comunicación, cartuchos de diferentes calibres, máscaras antigás y un detector de metales, elementos que presuntamente eran utilizados para facilitar las operaciones ilícitas.

En el operativo se incautaron un fusil, una pistola, radios de comunicación, cartuchos de diferentes calibres, máscaras antigás y un detector de metales. cortesía

El operativo fue liderado por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, quienes coordinaron la acción junto a unidades especializadas. En declaraciones públicas, Reimberg señaló que este golpe representa una afectación directa a las estructuras económicas del crimen organizado que operan en la región y mantienen vínculos con redes delictivas en Europa.

Durán, epicentro del tráfico internacional de drogas

Durán se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del narcotráfico en Ecuador, debido a su cercanía con los puertos marítimos de Guayaquil, desde donde se envían cargamentos hacia Europa y Norteamérica. La Policía Nacional ha intensificado los operativos en esta zona, considerada una de las más violentas del país, con el objetivo de neutralizar las redes criminales que utilizan viviendas como centros logísticos para el tráfico de estupefacientes.

Este operativo se suma a una serie de intervenciones realizadas en 2025, en el marco del denominado Bloque de Seguridad. Según cifras oficiales, en lo que va del año se han decomisado más de 41,5 toneladas de droga en Ecuador.

Policía captura a 11 presuntos integrantes de Los Lobos en Loja Leer más

Aunque esta cifra representa una disminución del 36% respecto al mismo periodo de 2024, las autoridades aseguran que los operativos han generado una afectación económica de más de 210 millones de dólares a las organizaciones narcocriminales.

La estrategia del gobierno, encabezado por el presidente Daniel Noboa, incluye la declaración de “conflicto armado interno” contra las bandas delictivas, consideradas como grupos terroristas.

RELACIONADAS Alertan sobre venta ilegal de medicinas y dispositivos médicos cerca de hospitales

Las autoridades han anunciado que continuarán con las investigaciones para identificar a los responsables directos de esta operación y determinar el alcance de la red desmantelada. Mientras tanto, el cargamento incautado será sometido a peritajes y procesos judiciales, en cumplimiento de la normativa vigente.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ