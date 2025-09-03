Fuerzas Armadas golpean a Los Tiguerones en Guayaquil: 5 detenidos y armas incautadas

Durante el operativo, se incautaron cinco armas de fuego, aproximadamente 4.700 municiones

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Bloque de Seguridad, realizaron una operación en la ciudadela Bosque de Santa Lucía.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Bloque de Seguridad, realizaron una operación en la ciudadela Bosque de Santa Lucía, en Guayaquil, que resultó en un golpe significativo contra el Grupo de Delincuencia Organizada Los Tiguerones.

Durante el operativo, se incautaron cinco armas de fuego, aproximadamente 4.700 municiones, varias dosis de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (SCSF), siete teléfonos móviles y se logró la aprehensión de cinco personas.

Según información oficial, los detenidos estarían vinculados con asesinatos múltiples ocurridos en esta jurisdicción, aunque las investigaciones continúan para determinar su grado de participación en los hechos.

Cortesía

Las ciudadelas, el nuevo centro de trabajo de Los Tiguerones

La intervención forma parte de las acciones que el Bloque de Seguridad viene ejecutando en distintas zonas del país, con el objetivo de debilitar las estructuras delictivas y garantizar la seguridad ciudadana en medio de un contexto de creciente violencia.

🚨Golpe estratégico desmantela arsenal de “Los Tiguerones”#Guayas | Las Fuerzas Armadas del Ecuador a través del #BloqueDeSeguridad, ejecutó una operación en la Cdla. Bosque de Santa Lucía, asestando un duro golpe al Grupo de Delincuencia Organizada “Los Tiguerones”.… pic.twitter.com/7GMr0mo0jj — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 3, 2025

La madrugada del sábado 9 de agosto quedó marcada por un violento doble asesinato en la urbanización Málaga 2, ubicada en el kilómetro 15 de la vía a Salitre, cantón Daule, Guayas. Dos hombres, identificados como Jairo Oswaldo Beltrán Betancourt (27 años) y Enrique Arturo Postes Romero (36), fueron ultimados a balazos en una vivienda de dos pisos.

La detención fue anunciada a través de las cuentas oficiales de la Policía, que informó además que el capturado tenía una orden de detención vigente por robo con resultado de muerte y pertenecería al grupo de delincuencia organizada transnacional conocido como Los Tiguerones.

