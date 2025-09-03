Expreso
Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Bloque de Seguridad, realizaron una operación en la ciudadela Bosque de Santa Lucía.
Fuerzas Armadas golpean a Los Tiguerones en Guayaquil: 5 detenidos y armas incautadas

Durante el operativo, se incautaron cinco armas de fuego, aproximadamente 4.700 municiones

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Bloque de Seguridad, realizaron una operación en la ciudadela Bosque de Santa Lucía, en Guayaquil, que resultó en un golpe significativo contra el Grupo de Delincuencia Organizada Los Tiguerones.

(Sigue leyendo: Tres hipótesis explicarían el cambio de la cúpula militar)

Durante el operativo, se incautaron cinco armas de fuego, aproximadamente 4.700 municiones, varias dosis de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (SCSF), siete teléfonos móviles y se logró la aprehensión de cinco personas.

Según información oficial, los detenidos estarían vinculados con asesinatos múltiples ocurridos en esta jurisdicción, aunque las investigaciones continúan para determinar su grado de participación en los hechos.

Se incautaron cinco armas de fuego, aproximadamente 4.700 municiones, varias dosis de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Las ciudadelas, el nuevo centro de trabajo de Los Tiguerones

La intervención forma parte de las acciones que el Bloque de Seguridad viene ejecutando en distintas zonas del país, con el objetivo de debilitar las estructuras delictivas y garantizar la seguridad ciudadana en medio de un contexto de creciente violencia.

La investigación del caso Las Malvinas sigue su curso, mientras la sociedad ecuatoriana exige respuestas.

Caso Malvinas: Audiencia clave se realizará este 4 de septiembre en Guayaquil

La madrugada del sábado 9 de agosto quedó marcada por un violento doble asesinato en la urbanización Málaga 2, ubicada en el kilómetro 15 de la vía a Salitre, cantón Daule, Guayas. Dos hombres, identificados como Jairo Oswaldo Beltrán Betancourt (27 años) y Enrique Arturo Postes Romero (36), fueron ultimados a balazos en una vivienda de dos pisos.

La detención fue anunciada a través de las cuentas oficiales de la Policía, que informó además que el capturado tenía una orden de detención vigente por robo con resultado de muerte y pertenecería al grupo de delincuencia organizada transnacional conocido como Los Tiguerones.

