Policía captura a 11 presuntos integrantes de Los Lobos en Loja

Entre los detenidos uno es un menor de edad

La madrugada del lunes 1 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo en el norte de Loja que culminó con la aprehensión de 11 personas, presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) “Los Lobos”. Entre los detenidos se encuentra un adolescente, y todos estarían vinculados a delitos como robo a domicilio, extorsión, intimidación y tráfico de sustancias ilícitas

La intervención se realizó tras una investigación de inteligencia que permitió identificar un inmueble utilizado como centro de operaciones. Con autorización de la Fiscalía, se efectuaron allanamientos simultáneos en el sector de las calles Túpac Amaru y Dolores Cacuango.

Indicios incautados

Durante el operativo, se levantaron múltiples indicios que serán procesados:

2 motocicletas

24 teléfonos celulares

Panfletos extorsivos

Sustancias sujetas a fiscalización

Prendas de vestir

Dinero en efectivo

El coronel José Eduardo Cóndor, comandante subrogante de la Subzona Loja, indicó que los aprehendidos estarían relacionados con hechos violentos ocurridos en agosto en el centro de la ciudad. La Fiscalía Provincial solicitó prisión preventiva para los implicados, en el marco del debido proceso.

La gobernadora de Loja, Alexandra Jara, instó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante denuncias al 131 o al 911, destacando que la reserva está garantizada y que la corresponsabilidad ciudadana es clave para combatir el crimen organizado.

La desarticulación del GAO “Los Lobos” en Loja se suma a una serie de operativos ejecutados en distintas provincias del país durante los primeros días de septiembre, como parte del Plan Nacional de Seguridad 2025–2026. En Guayaquil se incautaron 4.200 galones de combustible ilegal en Pascuales, mientras que en Esmeraldas se realizaron intervenciones en barrios costeros vinculados al tráfico de armas y drogas.

Además, la Policía Nacional inició el proceso de reclutamiento 2025, con más de 2.700 cupos disponibles para nivel directivo y técnico operativo, lo que busca reforzar la capacidad institucional frente a la creciente actividad de grupos armados organizados. Este esfuerzo incluye formación especializada en prevención del delito, inteligencia territorial y manejo de crisis.

La estrategia nacional contempla operativos simultáneos, patrullajes intensivos, control de fronteras y vigilancia aérea con drones, priorizando zonas de alta conflictividad como Durán, Nueva Prosperina, Santo Domingo y el sur de Quito.

