Intervención militar en cárcel del Litoral: ¿Qué encontraron las Fuerzas Armadas?

Tropas especializadas en control de armas y explosivos realizaron un registro en las instalaciones.

Este 31 de agosto, el Bloque de Seguridad desplegó una operación militar en la Penitenciaría del Litoral, como parte de las acciones para contener el crimen organizado que opera desde el interior de los centros penitenciarios del país.

La intervención fue liderada por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto Accidental, almirante Pablo Caicedo. Tropas especializadas en control de armas y explosivos realizaron un registro en las instalaciones, con el objetivo de desarticular estructuras delictivas internas y debilitar su capacidad operativa.

Según fuentes oficiales, la operación forma parte de la estrategia integral del Bloque de Seguridad, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, en el marco del conflicto armado interno declarado en enero de 2024. Las autoridades buscan impedir que las mafias carcelarias utilicen estos espacios como centros de poder y coordinación criminal.

La intervención se suma a otras acciones similares realizadas en distintos centros penitenciarios del país. Cortesía

La intervención se suma a otras acciones similares realizadas en distintos centros penitenciarios del país, en un trabajo por recuperar el control estatal sobre el sistema carcelario y reducir los niveles de violencia vinculados al crimen organizado.

Reos asesinados en cárcel de Turi y silencio del SNAI

Por otro lado, más privados de la libertad fueron asesinados este viernes, 29 de agosto de 2025, en el interior del Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca. En las primeras horas de la jornada los vecinos del sector reportaron detonaciones, gritos y otros eventos que alteraron la tranquilidad durante la madrugada.

De forma preliminar la Policía Nacional confirmó el asesinato de Carlos Párraga Piloso y la detención del supuesto responsable, otro privado de la libertad de 23 años. Sin embargo, pasadas las 13:30 se conoció de otros tres cuerpos sin vida al interior de la prisión.

