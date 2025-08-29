Tres reos más son asesinados en la cárcel de Turi

Los hechos violentos son investigados. Existe un detenido sospechoso de uno de los crímenes

En la cárcel de Turi, en Cuenca, se confirmó la muerte de más privados de la libertad.

Más privados de la libertad fueron asesinados este viernes, 29 de agosto de 2025, en el interior del Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca.

En las primeras horas de la jornada los vecinos del sector reportaron detonaciones, gritos y otros eventos que alteraron la tranquilidad durante la madrugada.

De forma preliminar la Policía Nacional confirmó el asesinato de Carlos Párraga Piloso y la detención del supuesto responsable, otro privado de la libertad de 23 años. Sin embargo, pasadas las 13:30 se conoció de otros tres cuerpos sin vida al interior de la prisión.

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, confirmó a Diario EXPRESO que personal policía verificó la cifra de nuevas víctimas que fueron localizadas en sus celdas.

Disputa entre bandas delincuenciales

Hugo Arroyo, comandante zonal de Policía, informó que los hechos violentos estarían relacionados con un presunto enfrentamiento entre integrantes de grupos de delincuencia organizada que están detenidos en el pabellón de máxima seguridad. “Se aisló a los internos. La ppl que realizó las detonaciones explicó que lo hizo en defensa propia por amenazas que habría recibido”, dijo.

Entre los indicios que se levantaron por el crimen de Párraga están: dos armas de fuego, dos alimentadoras y varios cartuchos.

Bermúdez también publicó en su cuenta de X sobre los hechos: “nuevos incidentes en el CPL Turi. Enfrentamiento entre bandas, estamos con la Policía Nacional tomando medidas”.

Alcalde de Cuenca se refiere sobre hechos en la cárcel

Tras los hechos violentos registrados en la Cárcel de Turi, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora publicó en su cuenta de X que los retenes construidos por su administración están sin uso. “La disposición del Ministerio del Interior fue que en el retén construido por el Municipio de Cuenca haya articulación (policía y militares) y esta instrucción por oficio NO ha sido rectificada ni derogada , está plenamente vigente”, sostuvo.

Además, reveló que los militares habrían dejado los perímetros de la cárcel hace pocos días. “Los incidentes y muertes en la cárcel no se escuchaban por meses…Hace pocos días las Fuerzas Armadas dejaron de estar en los perímetros de la cárcel de Turi y con su valiosísima presencia disuasiva y de acción de requerirse”, informó.

Adelantó que “la próxima semana solicitaré las reuniones que correspondan al alto mando militar para que puedan regresar a apoyar con su presencia en la cárcel de Turi, todos sabemos que no es su función, pero la necesitamos por la fuerza de las circunstancias evidentes desde las crisis carcelarias”.

