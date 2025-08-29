Asesinato en la cárcel de Turi deja un reo detenido

Se registraron detonaciones y gritos en el centro penitenciario de Cuenca. Se investiga asesinato de un privado de libertad

Un privado de la libertad fue asesinado en el interior de la Cárcel de Turi, en Cuenca.

Un privado de la libertad fue asesinado en el Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca, este viernes 29 de agosto de 2025. Existe un detenido por esta muerte violenta.

El hecho ocurrió antes de las 06:00 en el pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario. Vecinos de la zona reportaron detonaciones de armas de fuego, gritos de los internos y otras anomalías durante la jornada.

La Policía Nacional confirmó a este Diario que la víctima recibió el impacto de un proyectil. Para cumplir con el levantamiento del cadáver y de indicios de la escena del crimen ingresó al CRS Turi personal de la Fiscalía General del Estado y Criminalística.

El informe preliminar de la policía detalla la detención de otro privado de libertad, identificado como Enner Pérez (de 23 años), como presunto implicado. En tanto la víctima fue reconocida como Carlos Párraga Piloso.

De la escena del crimen se recuperaron dos armas de fuego, dos alimentadoras y varios cartuchos. El caso continúa en investigación para determinar las circunstancias de la muerte violenta del privado de la libertad.

APREHENDIDO POR MUERTE VIOLENTA EN EL CPL AZUAY NO.1



Intervenimos de manera oportuna tras un incidente registrado y aprehendimos al PPL presuntamente involucrado.



El caso continúa bajo investigación en coordinación con las autoridades competentes.#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/RJU7HuIzaW — Policía Ecuador Zona 6 (@PoliciaEcZona6) August 29, 2025

Control de la cárcel de Turi

Recordemos que la cárcel de Cuenca está intervenida, desde enero de 2024, por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional luego de un amotinamiento en el que se retuvo a 44 trabajadores administrativos del centro penitenciario.

Durante la revuelta en mención también se registraron daños materiales provocados por el incendio de dos vehículos y explosión de artefactos que fueron colocados en diferentes sectores de la ciudad.

En julio de este 2025 también se registraron novedades en la cárcel de Turi cuando los presos protagonizaron una protesta por la supuesta falta de ingreso de alimentos a través del economato. El mismo día un reo se habría quitado la vida en el lugar.

