Se investiga muerte de privado de la libertad en cárcel de Turi

Vecinos de la zona reportaron detonaciones, disparos y gritos al interior del centro penitenciario de Cuenca

Imagen referencial. Un privado de la libertad fue hallado muerto en la cárcel de Turi, en Cuenca. Autoridades investigan el hecho.

Un privado de libertad muerto, detonaciones y gritos ocurrieron en la madrugada de este viernes, 29 de agosto de 2025, en el Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca.

Vecinos de la localidad reportaron que la novedad comenzó antes de las 06:00 y que se habrían registrado más de seis detonaciones al interior de la cárcel.

En un video compartido en un medio local se escuchan los gritos y múltiples detonaciones de lo que aparentemente serían armas de fuego. Además, personal del bloque de seguridad, que controla el centro carcelario, se moviliza con rapidez entre los patios del lugar.

Desde la Policía Nacional se confirmó a Diario EXPRESO que un privado de libertad murió al interior del pabellón de máxima seguridad. Se desconoce las circunstancias del deceso de la víctima.

Equipos de las fuerzas del orden controlaron la situación y para el levantamiento del cadáver llegó hasta el lugar personal de la Fiscalía General del Estado y Criminalística que tomarán el procedimiento de la escena del suceso.

Hasta el cierre de la edición de este reporte el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos registrados en Cuenca.

Cárcel controlada por militares y policía



Recordemos que la cárcel de Cuenca está intervenida, desde enero de 2024, por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional luego de un amotinamiento en el que se retuvo a 44 trabajadores administrativos del centro penitenciario.

Durante la revuelta en mención también se registraron daños materiales provocados por el incendio de dos vehículos y explosión de artefactos que fueron colocados en diferentes sectores de la ciudad.

