Hallan a una bebé entre fundas de basura en Guayaquil

Una bebé fue hallada en medio de fundas de desechos, junto a un contenedor de basura ubicado en la 25 y la Ch, en el suroeste de Guayaquil. El hallazgo, realizado en la tarde del jueves 28 de agosto, indignó a los vecinos ya que, pocos minutos después de este, el neonato falleció sobre la calzada.

Según 'Moro', apodo del hombre en condición de calle que pernocta junto al cajón metálico, él fue el que halló a la menor de edad aproximadamente a las 18:00 de este jueves. Él mencionó que se había acercado hasta el contenedor para buscar material reciclable en medio de las fundas regadas y halló lo que parecía "carne" -tal como él lo denominó-.

Él tomó lo que aparentaba ser un objeto envuelto en un pedazo de tela y una funda y, al sacarla de en medio de otras fundas, notó que se trataba de una bebé. "Enseguida rompí la funda y la puse sobre una sábana, que es en la que yo duermo. La bebita aún se movía cuando yo la vi", aseguró el hombre.

Según Moro, la pequeña no tenía rastros de sangre en su cuerpo ni tampoco manchas de suciedad. Lo que él notó fue que la menor aún tenía un pedazo de gasa estéril alrededor de su ombligo y que se trataba de una niña. "Tenía bastante pelito y sus cejitas; por la cantidad de cabello parecía una bebé de 5 meses", aseguró.

Enseguida, al notar que un patrullero de la Policía Nacional transitaba por ese sector, se acercó a comunicarles que una pequeñita, que hasta ese momento no había llorado pero sí hecho movimientos, estaba en medio de la basura. Los uniformados tomaron procedimiento y poco después llegó una ambulancia; no obstante, por versión de otros moradores, los paramédicos no pudieron atenderla pues ya había fallecido.

El cuerpo del neonato fue levantado cerca de las 21:30 por el personal de Medicina Legal, luego de que Criminalística recogiera ciertas evidencias. Por su parte, la Policía Nacional no dio versión de lo sucedido.

¿Quién dejó a la bebé entre la basura?

Moro relata que él no pudo ver a la persona que abandonó a la menor envuelta en un pedazo de tela y una funda; pero, afirma que eso sucedió mientras él recogía algunas de sus pertenencias en el lugar en el que duerme (justo detrás del contenedor). "Tiene que haber sido mientras yo me distraje viendo mis cosas porque funda que llega, funda que se revisa para encontrar botellas", dijo.

Él insiste que el hallazgo de la bebé fue un "milagro" ya que ni el camión de Urvaseo, empresa encargada de la recolección de basura en Guayaquil, había llegado a echar todos los desperdicios dentro del cajón, como suele suceder a diario. "Tal vez ahí quedaba aplastada por las otras fundas", mencionó.

Por otro lado, él refirió que la persona que lanzó a la niña debió haber quedado grabada en las cámaras de videovigilancia, pues él mismo ha sido objeto de llamados de atención a través de un megáfono ubicado junto al aparato controlado por Segura EP.

Indignación entre los vecinos por hallazgo de bebé en la basura

El cuerpo de la pequeña fue levantado en medio de la sorpresa y comentarios de indignación de los moradores. Algunos de ellos mencionaban que no había sido el primer caso en el sector; sin embargo, resaltaron que no creían justo que una bebé fuera abandonada en esas condiciones.

"Yo soy abuelo; mi nieta tiene apenas 15 días de nacida y ver algo así me parte el alma. Es un angelito que no merece sufrir", expresa Ernesto, un vecino. En cambio, una mujer, que prefirió no identificarse, refirió haberse asustado al ver que una pequeña había estado envuelta en una funda.

