Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez: unidos por Ibai, el bolón y el encebollado

La prefecta del Guayas respondió un mensaje a Aquiles Álvarez en redes sociales sobre el Mundial de Desayunos

Los políticos interactuaron en redes sociales por el Mundial de Desayunos.

El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos no solo ha puesto en vitrina la gastronomía ecuatoriana, también logró un hecho poco común en el escenario local: unir a Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez, dos figuras políticas que hasta hace poco mantenían posturas enfrentadas.

Ecuador participa en este certamen con dos de sus platos más representativos: el bolón y el encebollado, que actualmente buscan un cupo entre los ocho mejores desayunos del mundo.

La competencia ha generado expectativa en redes sociales y reacciones de autoridades y personalidades nacionales.

El cruce de mensajes entre Álvarez y Aguiñaga

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, difundió un video en su cuenta de X motivando a los ciudadanos a respaldar con sus votos a la propuesta gastronómica tricolor.

Poco después, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió con un mensaje que sorprendió a muchos: "Lo que la política separa, el bolón y el encebollado siempre una. Todos a votar por el desayuno de Ecuador", escribió, frase que despertó comentarios positivos entre los usuarios.

La interacción llamó la atención porque Álvarez y Aguiñaga habían tenido enfrentamientos en meses pasados por la paralización de la obra del puente de Los Ceibos. Sin embargo, en esta ocasión ambos coincidieron en un mismo frente: la defensa del sabor ecuatoriano.

Lo que la política separa, el bolón y el encebollado siempre una.

Todos a votar por el desayuno de 🇪🇨. https://t.co/ZK3lput8X1 https://t.co/fhCahDdGfL — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) August 28, 2025

Ecuador y Perú, frente a frente

Después de vencer con una amplia diferencia a Guatemala en octavos de final —más de 75 mil votos de ventaja sobre el “desayuno chapín”—, Ecuador avanza firme en el torneo. En cuartos de final se enfrenta a Perú, que llega con su pan con chicharrón y tamal, platos que en la ronda anterior obtuvieron 2,5 millones de votos frente a México.

En esta nueva fase, el bolón ecuatoriano no compite solo: el encebollado se suma como aliado, lo que Ibai Llanos describió como “un plato mítico” al leer la avalancha de mensajes de los ecuatorianos en la plataforma.

Más allá de las rivalidades políticas, la coyuntura dejó en evidencia cómo la comida puede convertirse en un símbolo de unidad nacional. En Guayas, donde las diferencias entre prefectura y alcaldía han marcado la agenda pública, el bolón y el encebollado se convirtieron en un inesperado puente de coincidencia.

El encebollado (izquierda) y el bolón (derecha) son los platos ecuatorianos que compiten dentro de los cuartos de final en el Mundial de Desayunos. Archivo

