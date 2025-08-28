Aquiles Álvarez reta a Ibai Llanos: “El encebollado merece la copa; tienes que venir”

El alcalde de Guayaquil pidió a Ibai probar el encebollado mientras Ecuador compite con Perú en el Mundial de Desayunos

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se sumó al Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, quien enfrenta a 16 países de América, Europa y Asia en un torneo gastronómico con formato similar al de la Copa del Mundo.

En un video publicado en redes sociales, Álvarez destacó que “el encebollado merece la copa” y recordó que este plato tradicional va acompañado de pan, chifle y jugo de naranja.

Tras superar a Guatemala en los octavos de final con más de 75 mil votos de diferencia frente al “desayuno chapín”, Ecuador sigue en carrera dentro del certamen.

Para el duelo de cuartos de final contra Perú, el bolón ecuatoriano se presenta en una versión mejorada y ahora cuenta con un refuerzo de lujo: el encebollado. Ibai lo describió como “un plato mítico” tras leer los mensajes de los ecuatorianos.

Por su parte, Perú seguirá en competencia con su pan con chicharrón y tamal, que en la ronda anterior venció con 2,5 millones de votos a México.

“Tienes que venirlo a probar a Guayaquil, porque aquí sí se come de verdad. ¡A votar!”, exclamó Álvarez en su mensaje, alentando a la hinchada tricolor a apoyar el plato insignia.

Hoy nos toca defender lo nuestro: Ecuador vs Perú.



🇪🇨 En nuestra esquina, el encebollado, ese caldo poderoso que revive a cualquiera, y el bolón con bistec y dos huevos, desayuno de campeones que llena de energía a todo un país.



— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 28, 2025

El alcalde agregó que "este es el momento de mostrarle al mundo el verdadero sabor de Ecuador", por lo que alentó a sus seguidores.

Gastronomía.- El típico encebollado que se sirve en Guayaquil. Amelia Andrade

