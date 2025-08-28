Ecuador vs. Perú: ‘Don Bolón’ pide apoyo en el ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai Llanos

Ecuador pone toda la sazón en el Mundial de Desayunos con “Don Bolón” como su embajador

Don Bolón, embajador gastronómico de Ecuador, invita a votar en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha despertado una ola de entusiasmo en Ecuador y el país no se queda atrás en esta divertida batalla gastronómica digital. El Ministerio de Turismo lanzó un video innovador con inteligencia artificial para apoyar a su estrella: 'Don Bolón', un bolón animado que se ha convertido en el símbolo del sabor y la cultura ecuatoriana.

En este clip viral, 'Don Bolón' habla directamente a los corazones de los ecuatorianos: “No somos solo ingredientes, somos historia, somos familia, somos Ecuador. Hoy el mundo tiene que conocer nuestro sabor único.”

Bolón y encebollado: la dupla que defiende la gastronomía ecuatoriana

Ecuador compite con dos platos fuertes: el bolón mixto y el encebollado, ambos íconos de la cocina nacional, que ahora luchan por un lugar en la final del torneo. El Ministerio de Turismo no dudó en acompañar la campaña con un mensaje claro en sus redes sociales: “Nuestro bolón y encebollado están en cuartos de final. Es hora de que la gastronomía ecuatoriana brille en el Mundial de Desayunos.”

Un duelo gastronómico: Ecuador vs Perú

El reto no es fácil. Perú, con su tradicional tamal y pan de chicharrón, es uno de los rivales más fuertes, pero Ecuador confía en el poder del sabor y el apoyo masivo en redes sociales para avanzar. La competencia no solo se trata de comida, sino de identidad, cultura y orgullo nacional.

¿Cómo apoyar a Ecuador en el Mundial de Desayunos?

La invitación está hecha: votar, compartir y mostrar al mundo el sabor auténtico de Ecuador. Esta batalla digital ha unido a miles, demostrando que la gastronomía es mucho más que un plato, es una historia que merece ser contada y celebrada.

