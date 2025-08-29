Daniel Noboa cerró su gira por Japón: ¿Qué conversó con los príncipes herederos?

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa cerró su gira por Japón con un encuentro con los príncipes Akishino

El presidente Daniel Noboa cerró su gira por Japón con un encuentro con los príncipes herederos Akishino.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, culminó este viernes 29 de agosto de 2025 la primera etapa de su gira internacional por Japón y Vietnam.

La Presidencia informó que el último acto protocolar del primer mandatario en Japón fue una reunión en Tokio con los príncipes herederos Akishino.

Durante su estadía en Japón, Noboa también mantuvo encuentros con empresarios, la comunidad ecuatoriana y el primer ministro japones, Shigeru Ishiba.

Al finalizar su agenda oficial en Japón, el presidente @DanielNoboaOk mantuvo una audiencia con Sus Altezas Imperiales los Príncipes Herederos Akishino. El Primer Mandatario reconoció la cálida hospitalidad del pueblo japonés y que esta visita fortalece los lazos de respeto… pic.twitter.com/wa574AUDGa — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 29, 2025

Noboa y príncipes herederos conversaron sobre el medioambiente

Durante el encuentro con los príncipes herederos, el presidente Noboa compartió la prioridad que Ecuador otorga a la conservación de su biodiversidad, destacando el interés mutuo de las investigaciones para la protección medioambiental, especialmente en las Islas Galápagos.

El primer mandatario también aprovechó para agradecer la hospitalidad recibida durante su visita y destacó la relación diplomática entre Ecuador y Japón.

Noboa también agradeció el apoyo brindado por el país asiático en situaciones de emergencia y "resaltó el aporte de la comunidad japonesa en Ecuador como un vínculo humano y cultural".

El presidente Noboa se reunión con el primer ministro y sus respectivos equipos. EUGENE HOSHIKO / EFE

Vietnam es el próximo destino del presidente Daniel Noboa

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 110, tras la gira por Japón, el presidente Daniel Noboa tiene previsto arribar a Vietnam para mantener una agenda oficial.

Aunque aún no se han revelado detalles de la agenda de Noboa en Vietnam, está previsto que cumpla actividades hasta el martes 2 de septiembre de 2025.

La canciller Gabriela Sommerfeld, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, acompañan al mandatario en su próximo destino.

