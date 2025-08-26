Expreso
DANIEL NOBOA EN JAPON
El presidente Daniel Noboa inició su agenda oficial este 26 de agosto de 2024.CORTESÍA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Daniel Noboa llegó a Japón: Así fue el primer encuentro del presidente

El presidente de Ecuador cumple una agenda oficial en Japón desde este 26 de agosto de 2025. Luego se trasladará a Vietnam

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa inició este 26 de agosto de 2025 su agenda oficial por Japón y Vietnam, como fue adelantado por la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo.

De acuerdo con la agenda oficial, el primer mandatario tiene programado actividades en dicho país hasta el 29 de agosto de 2025. Luego, se trasladará a Vietnam a completar su agenda.

Esta nueva gira internacional sucede días después de que el presidente Noboa haya visitado Brasil, Uruguay y Argentina, donde se reunió con los presidentes de cada uno de dichos países.

Daniel Noboa se reunió con empresarios de Japón

Como primera actividad durante su visita a Japón, el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con más de 20 empresarios e integrantes de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren).

Tras explicar las mejoras macroeconómicas de Ecuador, según informó la Presidencia, los empresarios japoneses manifestaron su interés de invertir en Ecuador en áreas como salud, industria y minería.

Asimismo, los empresarios japoneses expresaron su intención de ofrecer soluciones de tecnologías digitales aplicadas a la seguridad, así como en el sector automotriz.

DANIEL NOBOA JAPON
La canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra de Energía, Inés Manzano, junto al presidente Noboa.CORTESIA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La agenda del presidente Daniel Noboa en Japón

El presidente Daniel Noboa tiene una amplia agenda oficial durante su estadía en Japón, que incluye reunión con sectores claves y autoridades del país asiático.

Noboa tiene previsto un encuentro con la comunidad ecuatoriana en Japón, así como participar de un seminario de promoción de comercio e inversiones entre Ecuador y el país asiático.

Noboa también tiene agendado una reunión de trabajo con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba; así como una audiencia con el príncipe y la princesa heredera Akishino.

