Fiscalización admite prueba nueva en juicio político a Gonzalo Albán: ¿De qué trata?

La mesa legislativa conoció el nuevo cronograma para la práctica de prueba del juicio político contra el consejero del CPCCS

La sesión de la mesa de Fiscalización fue presidida por la asambleísta Nataly Morillo (ADN).

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este 29 de agosto de 2025 la incorporación de nuevas pruebas en el proceso de juicio político impulsado por el asambleísta oficialista Keevin Gallardo contra el consejero del CPCCS, Gonzalo Albán.

Se trata de un pedido presentado por el asambleísta Gallardo, quien, a través de un escrito, justificó ante la mesa legislativa que la información fue solicitada con posterioridad a la presentación de la solicitud de juicio político contra Albán.

Aunque hubo cuestionamientos por los plazos, la mesa legislativa certificó que aunque el plazo de presentación de prueba venció el 25 de agosto de 2025, el asambleísta Gallardo remitió su pedido el 22 de agosto de 2025, tres días antes de la fecha límite.

La nueva prueba contra el consejero Gonzalo Albán

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, presidida por Nataly Morillo ante la ausencia de Ferdinan Álvarez, el legislador Gallardo solicitó la incorporación de tres documentos remitidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en respuesta a un pedido de información.

La nueva prueba ingresada al expediente del juicio político contra Gonzalo Albán es:

Respuesta del secretario del TCE son información de afiliación, adherencia durante los últimos cinco años de los postulantes del CPCCS

Información sobre el desempeño de una dignidad de elección popular en los últimos cinco años de los postulantes al CPCCS

Documento en el que señala que desde el 2011 el CNE mantenía el Sistema Integrado de Organizaciones Políticas donde se encontraban las firmas de adhesión a movimientos políticos y desde el 2012 hubo un nuevo sistema.

Estas nuevas pruebas incorporadas el expediente del juicio político contra el consejero Gonzalo Albán se suma a otra documentación presentada por el asambleísta Gallardo para demostrar el supuesto incumplimiento de funciones.

Las otras pruebas presentadas en contra de Gonzalo Albán son:

Voto salvado de la jueza Patricia Guaicha del Tribunal Contencioso Electoral

Resolución que niega la calificación e inscripción como candidato a Gonzalo Albán

Resolución que niega la impugnación a la decisión del Consejo Nacional Electoral

Informe que en su conclusión determina que el consejero mantiene inhabilidades

Gonzalo Albán dijo que entregó el fallo del TCE, en el que le permite su habilitación. Foto: Karina Defas/ EXPRESO

Las pruebas de descargo del consejo Gonzalo Albán

Por otra parte, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional repasó las pruebas de descargo presentadas por el consejero Gonzalo Albán, señalado por el oficialismo como presunto responsable de incumplimiento de funciones.

Las pruebas de descargo presentadas pro Gonzalo Albán son:

Sentencia del TCE que habilitó su candidatura

Demanda de impugnación ante el TCE

Resolución del CNE en la que acoge la sentencia del TCE

Resolución del CNE que lo acredita como consejero electo

Evidencia del ejercicio regular de funciones

Evidencia sobre denuncia presentada por Albán para que se investigue el delito de falsificación de firma

Acta de posesión como consejero

Informe de gestión

Testimonios de especialistas en Derecho Constitucional y Parlamentario

Cronograma del juicio político contra Gonzalo Albán

En el marco del juicio político contra el consejero del CPCCS, Gonzalo Albán, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional también conoció el cronograma de práctica de la prueba del asambleísta denunciante y el funcionario cuestionado.

De acuerdo con el cronograma presentado, para este 29 de agosto de 2025 estaba previsto conocer la solicitud de incorporación de prueba nueva. Punto que fue aprobado con los votos de la mayoría de la mesa legislativa.

Sin embargo, el próximo hito en el juicio político será el 1 de septiembre de 2025. En esa fecha se tiene previsto escuchar al asambleísta oficialista Keevin Gallardo y al consejero Albán para que realicen la práctica de las pruebas presentadas. El cronograma prevé que esta sesión se prolongue hasta el 2 de septiembre de 2025, en caso de ser necesario.

