Mundial de desayunos Ibai: Ecuador vs Perú, ¿cuándo revelan el ganador?

Descubre el progreso de la contienda gastronómica digital y cuándo se conocerá al país que avanza hacia las semifinales

Ecuador y Perú se enfrentan en el Mundial de Desayunos del influencer español Ibai.

El Mundial de Desayunos, organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, enfrenta a Ecuador y Perú en los cuartos de final de esta competencia digital que ha cautivado a millones en redes sociales. ¿Quieres saber cuándo se conocerá al ganador y cómo va la votación? Te lo contamos todo.

¿Cómo avanzan las votaciones?

El torneo comenzó con estilos de votación informal donde los seguidores participan a través de “me gusta” en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube

Tras superar a Guatemala con el bolón de verde, Ecuador se mide a un Perú que logró avanzar con el pan con chicharrón tras romper récords de participación. Ahora, ambos países mantienen una reñida contienda, que avanza así hasta antes del medio día del 29 de agosto de 2025:

TikTok: Perú y Ecuador están prácticamente empatados, cada uno con más de 3 millones de “me gusta”.

Instagram: Ecuador se está quedando atrás, captando solo el 49 % de los votos frente a Perú.

YouTube: Ecuador lidera, con más “me gusta” que Perú.

Además, celebridades e influencers en Ecuador se han sumado con iniciativas creativas —videos, memes, campañas digitales— para incentivar el voto por el bolón y el encebollado nacional

¿Cuándo revelan al ganador?

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha exacta para el cierre de las votaciones ni la revelación oficial del ganador. No obstante, si tomamos como referencia la ronda de octavos, la ronda duró cinco días. Por tanto, teniendo en cuenta que estos cuartos de final comenzaron el 27 de agosto, los resultados se podrían conocer entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

¿Cómo votar por Ecuador?

El streamer español Ibai Llanos publicó el video en los que anuncia el enfrentamiento en sus tres cuentas principales: Instagram, TikTok y YouTube. En estas dos últimas plataformas hay dos comentarios de la cuenta oficial, uno con la palabra Perú y otro con la palabra Ecuador; es a este último comentario es al que debes darle "me gusta" para registrar tu voto. Es importante que te asegures que los comentarios a los que le entregues tu 'like' sean los emitidos desde la cuenta oficial y verificada, para que tu voto sea válido.

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Por otro lado en Instagram, el influencer acompañó el video de una encuesta, en la que debes dar clic por Ecuador.

Además puedes tener en cuenta estas recomendaciones adicionales para que Ecuador siga sumando votos:

Participar en todas las plataformas (TikTok, Instagram, YouTube) puede marcar la diferencia. Mantente atento a los canales oficiales de Ibai Llanos, donde probablemente se anunciará el cierre del duelo. Comparte tu entusiasmo y anima a otros a votar usando hashtags como #MundialDeDesayunos, #Ecuador, y menciona el nombre de tu plato favorito.

En definitiva, la batalla entre Ecuador y Perú en el Mundial de Desayunos está al rojo vivo. Con niveles tan cerrados en cada plataforma, el duelo promete mantenerse hasta el cierre oficial. Por ahora, Ecuador lleva una leve ventaja en YouTube, mientras que la situación es distinta en TikTok e Instagram. La fecha de cierre aún está por confirmarse, por lo que la tensión y la emoción siguen en aumento.

