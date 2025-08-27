Ecuador vs Perú: Ibai desata la “guerra del desayuno” en los cuartos de final

Ibai Llanos desata la rivalidad entre Ecuador y Perú en los cuartos de final del “Mundial de los Desayunos”

El bolón con encebollado de Ecuador y el pan con chicharrón de Perú se enfrentan en una sabrosa disputa en el “Mundial de los Desayunos” de Ibai Llanos.

Ibai Llanos encendió la competencia: Ecuador y Perú se enfrentan en los cuartos de final del “Mundial de los Desayunos”. El bolón ecuatoriano, ahora presentado “con todos los juguetes”, compite contra el pan con chicharrón peruano. Ibai corrigió la presentación de los platos tras las críticas y hasta incluyó encebollado en la propuesta tricolor. Las redes hierven y la rivalidad histórica entre ambos países se cuela en esta batalla gastronómica.

El bolón ecuatoriano ahora sí “se ve como debe verse”

Tras una ola de críticas en redes, Ibai Llanos escuchó a los ecuatorianos y renovó por completo la imagen del desayuno nacional. Ahora, el bolón de verde se luce con huevo frito, chicharrón crujiente, bistec jugoso y, como broche de oro, un plato extra de encebollado que muchos consideran la “cura oficial de la resaca”.

“¡Bien Ibai, ahora sí el bolón se ve como debe verse!”, celebró @diarioextra.

Perú llega con fuerza a los cuartos de final con una propuesta clásica: pan con chicharrón, camote frito, tamal y salsa criolla. Los peruanos confían en que su desayuno es imbatible.

“Si ya les ganamos en ceviche, el desayuno no será problema”, comentó @apuestatotaloficial.

La disputa ha despertado reacciones patrióticas de ambos lados, con usuarios organizando campañas digitales para sumar votos.

La rivalidad histórica que se cuela en la cocina

Lo que comenzó como un torneo de entretenimiento gastronómico pronto se convirtió en un símbolo de identidad y orgullo. Ecuador y Perú comparten una frontera extensa y una historia de tensiones territoriales, como la Guerra del Cenepa en 1995, y muchos usuarios han traído ese contexto a la discusión:

“Ibai no sabe lo que hizo al enfrentar a Ecuador con Perú”, escribió @dome_roblesg.

“Ahora sí se armó la guerra del Cenepa 2.0”, agregó @sebas7jc.

El desayuno, para muchos, ya no es solo comida: es bandera, cultura e historia.

¿Cómo funciona la competencia?

Ibai explicó que la dinámica funciona como un torneo deportivo, con octavos, cuartos, semifinal y final. En cada video publicado en sus redes, el creador deja dos comentarios oficiales con el nombre y la bandera de los países en competencia. El público vota con un “me gusta” en su favorito y el plato con más apoyo avanza de ronda.

Hasta ahora, algunos enfrentamientos han dejado sabor a clásico:

Perú vs México: pan con chicharrón y tamal frente a chilaquiles.

Colombia vs Costa Rica: arepas contra gallo pinto.

España vs Francia: pan con jamón contra croissant.

Este boom llega semanas después de La Velada del Año 2025, el evento de boxeo y música de Ibai que reunió a más de 9 millones de espectadores y generó 8 millones de euros, consolidando al streamer como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital.

