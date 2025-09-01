Operativo Apolo 25: más de 15 detenidos y armas incautadas en Guayaquil y Durán

Más de 15 detenidos, armas, explosivos y droga fueron incautados en el operativo Apolo 25

El operativo Apolo 25 se dio en horas de la madrugada del lunes 1 de septiembre.

En la madrugada de este lunes 1 de septiembre, la Policía Nacional del Ecuador desplegó el operativo “Apolo 25” en los distritos Nueva Prosperina, Florida, Pascuales y el cantón Durán, como parte de la estrategia nacional para desarticular estructuras del crimen organizado en zonas de alta conflictividad. El despliegue incluyó allanamientos simultáneos, patrullajes tácticos y monitoreo aéreo con drones.

El operativo forma parte del plan integral del Bloque de Seguridad, que busca recuperar el control territorial en sectores priorizados de la Zona 8, mediante acciones de inteligencia, intervención directa y decomiso de armamento y sustancias ilícitas.

Resultados preliminares

Según información oficial difundida por la Policía Nacional, el operativo dejó como resultado la detención de más de 15 personas, entre ellas un menor de edad. Además, se identificaron y aprehendieron a cuatro presuntos gatilleros vinculados a hechos violentos registrados en semanas anteriores.

Durante los allanamientos se incautaron:

11 armas de fuego, incluyendo revólveres y alimentadoras de alto calibre.

Explosivos y municiones de diversos tipos.

Sustancias sujetas a fiscalización.

Teléfonos celulares.

En el sector de Bastión Popular, los drones detectaron armas ocultas en techos de viviendas, lo que permitió una intervención rápida por parte de los equipos tácticos. En otras zonas, se identificaron domicilios con sistemas de videovigilancia usados por organizaciones criminales para monitorear el ingreso de autoridades.

El supervisor de control de la Zona 8, José Vargas, declaró públicamente que el operativo incluyó el ingreso a inmuebles con antecedentes de actividad delictiva y la verificación de vehículos con placas alteradas o ilegibles.

La Policía Nacional reiteró que los operativos Apolo continuarán ejecutándose en distintos puntos del país, como parte de una política de seguridad pública que busca debilitar las estructuras operativas de grupos delictivos.

