El operativo que reveló lo que se ocultaba bajo un puente de Guayaquil

Acumulación de enseres y basura motivó intervención de autoridades en la avenida Pedro Menéndez Gilbert al norte de la urbe

Algunos artículos fueron retirados debajo de un puente de Guayaquil.

Entidades municipales ejecutaron este domingo 31 de agosto de 2025 un desalojo de desechos y enseres acumulados bajo el paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín. El sitio era utilizado como un refugio improvisado por personas en situación de calle.

¿Cómo se coordinó la intervención en el sector?

La intervención fue liderada por Agentes de Control Municipal de Segura EP, en coordinación con personal de la Dirección de Aseo Cantonal y la empresa Urvaseo.

En el lugar se encontraron cartones, cajas, contenedores plásticos y una gran cantidad de desperdicios que eran almacenados en el espacio público, generando un foco de insalubridad.

Hasta una planta tenían en el agujero. CORTESÍA

En el sitio se evidenciaban botellones de agua, varios tablones de madera, cartones, metales y hasta una planta.

La ocupación de los bajos de puentes y pasos a desnivel es una problemática recurrente en la urbe. Estos refugios improvisados, además de representar un riesgo para quienes los habitan por su exposición a la intemperie y la delincuencia, suelen convertirse en focos de acumulación de basura. Esto puede derivar en la proliferación de plagas y en una percepción de inseguridad en los alrededores, afectando a las comunidades cercanas.

