Violencia en Durán: dos asesinados y un cadáver maniatado

Uno de los hechos ocurrió en el sector El Recreo y está relacionado con extorsiones a mototaxistas

La noche del lunes 1 de septiembre, un hecho violento registrado en el sector El Recreo, en el cantón Durán, dejó como saldo dos personas fallecidas y una herida de bala.

Según información de la Policía, el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 frente a un local ubicado en la segunda etapa de El Recreo.

“Moradores alertaron al ECU-911 sobre múltiples detonaciones, tras lo cual unidades policiales y de Criminalística acudieron al lugar. En la escena se levantaron nueve vainas percutidas calibre 9 milímetros”, informó una fuente policial.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Fernando David Zavala Ortiz, de 21 años, y Raúl Guapi Cepeda, de 43. Ambos presentaban múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Zavala fue trasladado al Hospital Enrique Ortega, donde ingresó sin signos vitales, mientras que Guapi llegó al centro de salud Recreo 2, donde se confirmó su deceso.

Un tercer ciudadano, de 51 años, conductor de mototaxi, resultó herido y permanece hospitalizado con pronóstico estable. Según su testimonio, se encontraba en una parada cuando escuchó los disparos y cayó herido.

Mototaxistas pagan extorsiones

El herido relató a la Policía que en la zona los mototaxistas son extorsionados y pagan semanalmente dos dólares, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque estaría relacionado con la delincuencia organizada.

Familiares de las víctimas también dieron sus versiones. Una tía de Zavala Ortiz aseguró que el joven trabajaba como mototaxista y que no tenía amenazas conocidas, mientras que allegados de Guapi Cepeda indicaron que él estaba en la parada de mototaxis, probablemente esperando transporte para regresar a su domicilio.

El fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la práctica de las autopsias. La Policía mantiene abierta la investigación, sin que hasta ahora se hayan precisado los motivos del ataque ni identificado a los responsables.

Un cadáver hallado maniatado en una vivienda

En la madrugada de este martes 2 de septiembre, en una vivienda de la cooperativa Héctor Cobos, sector conocido como El Arbolito, fue hallado el cuerpo en estado de descomposición de un ciudadano.

Una fuente policial informó que el cadáver presentaba huellas de violencia y que tenía las manos atadas, por lo que el caso está bajo investigación.

