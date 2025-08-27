Cae banda criminal en Guayaquil, Durán y Daule: 13 detenidos por delitos graves

En el operativo se detuvo a tres personas, entre ellas un menor de edad

La Policía y la UNASE ejecutaron una serie de operativos en los cantones de Guayaquil, Durán y Daule.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de agosto de 2025, la Policía Nacional, a través de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), ejecutó una serie de operativos en los cantones de Guayaquil, Durán y Daule, que resultaron en la aprehensión de 13 personas y el aislamiento de un adolescente, presuntamente vinculados a delitos de secuestro y extorsión.

En rueda de prensa, el coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, informó que se realizaron más de 20 allanamientos en coordinación con la Fiscalía, como parte de una estrategia para desarticular estructuras delictivas dedicadas a crímenes extorsivos.

Uno de los casos ocurrió el 26 de agosto en el Distrito Pascuales, donde se desarticuló un grupo delictivo que habría extorsionado a una empresa de viviendas tipo contenedor. Los sospechosos habrían disparado contra la infraestructura y dejado panfletos con amenazas. En el operativo se detuvo a tres personas, entre ellas un menor de edad. Se incautaron una arma de fuego, motocicletas, teléfonos celulares y panfletos extorsivos.

Se aprehendieron a 13 personas y el aislamiento de un adolescente, presuntamente vinculados a delitos de secuestro y extorsión. Cortesía.

Ese mismo día, en Daule, la Policía logró el rescate en flagrancia de un ciudadano que había sido secuestrado mientras negociaba terrenos de su propiedad. Dos personas fueron detenidas en el operativo.

También el 26 de agosto, en el Distrito Portete, se capturó a un individuo presuntamente involucrado en el secuestro de un ciudadano ocurrido en marzo en una urbanización de Daule. El detenido registra antecedentes por porte de armas de fuego y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

El 27 de agosto, en el Distrito Sur, se aprehendió a tres personas que habrían extorsionado a un comerciante del centro de Guayaquil, exigiéndole $5.000 a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su negocio. Los sospechosos fueron encontrados con teléfonos celulares y comprobantes de pago.

En el Distrito Ceibos, se desarticuló una organización compuesta por cinco personas, presuntamente responsables del secuestro de una ciudadana ocurrido el 5 de junio en un gimnasio del sector. Una de las detenidas, quien trabajaba como entrenadora en el centro deportivo, habría sido la encargada de perfilar a las víctimas.

Los detenidos estarían vinculados a grupos de delincuencia organizada como Igualitos (5), Tiguerones (4), Mafia 18 (3) y Águilas (2). Según la Policía, estas acciones evitaron el pago de aproximadamente $71.000, afectando directamente a las estructuras criminales.

Resultados de los operativos:

13 personas aprehendidas

1 menor aislado

3 víctimas liberadas

1 arma de fuego incautada

23 cartuchos

15 teléfonos celulares

2 motocicletas

Panfletos extorsivos

Dinero en efectivo

