¿Quién es José Espinoza, nuevo director de Justicia y Vigilancia de Guayaquil?

Una de las funciones de la Dirección municipal de Justicia y Vigilancia es planificar y ejecutar operativos de control, como los que se realizan en locales de la Bahía.

José Francisco Espinoza Aguirre, abogado y exdefensor público, fue designado nuevo director de Justicia y Vigilancia de Guayaquil, convirtiéndose en el quinto titular en lo que va de la administración de Aquiles Álvarez. Ha ocupado varios cargos en el Cabildo, entre ellos procurador síndico municipal. Ahora estará a cargo de operativos, control ciudadano y sanciones administrativas para velar por el orden en el cantón.

Con la llegada de Aquiles Álvarez a la Alcaldía de Guayaquil, el 14 de mayo de 2023, José Francisco Espinoza Aguirre pasó de la Defensoría Pública al Municipio, donde ahora es el flamante director de Justicia y Vigilancia.

Espinoza, de profesión abogado, era defensor público en la Dirección provincial de la Defensoría Pública de Guayas, entidad que autorizó su paso a la Alcaldía en comisión de servicios sin remuneración.

Así se indica en la resolución DP-DPG-DASJ-2023-058, suscrita el 31 de mayo de 2023 por el defensor público general (encargado), Ángel Benigno Torres Machuca, en la que se dispuso su paso "a la Dirección de Asesoría Jurídica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, por un período de cuatro años, que empieza a regir a partir del 1 de junio de 2023".

Esto se dio en base al artículo 31 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que permite a servidores públicos de carrera "prestar servicios en otra institución del Estado, mediante comisión de servicios sin remuneración, previa su aceptación por escrito y hasta por seis años".

En el Cabildo, Espinoza ha desempeñado algunos cargos:

Subprocurador de procesos

Coordinador general 2

Procurador síndico municipal

Director general

Quinto director de Justicia y Vigilancia en Guayaquil

En menos de tres años, esta Dirección municipal ha tenido algunos cambios. Comenzó con Mario Tamayo, quien fue reemplazado por Shuber Urgiles, desde el 16 de octubre de 2023.

Luego estuvo Josué Dumani, desde junio del 2024. En marzo de este año, fue nombrado Pedro Gregorio Granja, a quien ahora sustituye Espinoza.

Antes de ser el quinto director de Justicia y Vigilancia, Espinoza estuvo al frente de casos como la denuncia por presunto peculado en proyectos habitacionales de la administración de Cynthia Viteri (abril del 2024), así como la denuncia por supuesto vandalismo tras las protestas ciudadanas por la obra de construcción de dos pasos a desnivel en Los Ceibos (julio del 2025).

Ahora dirigirá Justicia y Vigilancia, que tiene como misión "contribuir al orden del cantón, mediante la ejecución de acciones de prevención e instrucción, velando por el cumplimiento de la normativa expresa, a través de la planificación, ejecución de operativos y procesos administrativos sancionadores", según se indica en el sitio web de la Municipalidad.

Esta Dirección se encarga, por ejemplo, de los operativos para la clausura de locales cuando han incumplido ordenanzas o requisitos de funcionamiento.

Entre otras tareas de esta Dirección, están:

Garantizar la atención de las denuncias ciudadanas

Coordinar acciones administrativas y/o legales para el control y supervisión de invasiones

Coordinar acciones para el tratamiento de asentamientos irregulares

Mantener registro de todos los espectáculos y eventos autorizados dentro del cantón y corroborar el cumplimiento del aforo y taquilla de los mismos

Garantizar el control previo, concurrente y posterior de todos los eventos y espectáculos que se realicen en el cantón

