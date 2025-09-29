Expreso
Inés Manzano
Inés Manzano integra el Gabinete del presidente Daniel Noboa desde febrero del 2024.ÁNGELO CHAMBA

¿Inés Manzano será embajadora? Esto aclaró el Ministerio de Ambiente y Energía

En redes sociales circuló la información sobre el supuesto nombramiento de la ministra como embajadora en Londres

El supuesto nombramiento de Inés Manzano, como embajadora en Londres, fue la información que circuló este lunes 29 de septiembre en redes sociales. Sin embargo, fue desmentida por el Gobierno.

"Tal aseveración es absolutamente falsa y se ha venido replicando desde hace tiempo atrás", recordó el Ministerio de Ambiente y Energía, en un chat de periodistas.

La Secretaría de Estado insistió en que Manzano sigue al frente del Ministerio de Ambiente y Energía, cartera recientemente fusionada como parte de la reestructuración del Ejecutivo.

Manzano asumió como titular del entonces Ministerio de Energía y Minas, en febrero del 2024. Luego presidió el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Ambas carteras fueron fusionadas por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa.

Nombramiento de Inés Manzano como embajadora es desinformación

En las publicaciones de redes sociales se aseguró que Manzano sería nombrada embajadora en medio de cuestionamientos por la firma de dos contratos con la empresa Progen, para instalar dos centrales térmicas de emergencia, aunque ella reconoció que los equipos entregados no corresponden a los solicitados.

EXPRESO verificó que en la plataforma donde se publican los decretos ejecutivos, no existe ninguno alusivo al nombramiento de Manzano en otro cargo que no sea el de ministra de Ambiente y Energía.

