La parroquia urbana La Puntilla, en Samborondón, y las tres parroquias que conforman Durán, comparten necesidades y la rabia de vivir con problemas heredados que ninguna administración ha saneado.

En ambos territorios, separados por apenas un puente, están hartos de vivir con daños en las vías, como ha publicado EXPRESO, pero también sin servicios básicos como el agua o la red de alcantarillado.

Los habitantes de La Puntilla, uno de los polos en desarrollo del Gran Guayaquil, aseguran sentirse igual de defraudados que las familias de Durán. “Es verdad que a ese cantón vecino le hicieron muchísimo daño, que teniendo fondos, siendo una zona industrial que mueve comercio y, por lo tanto, dinero, viviera en estado tan deplorable, como si estuviera estancado en el tiempo... Sin embargo, aunque en La Puntilla diera la impresión de que todo está bien, que hay desarrollo y para más de uno, lujos; eso de convivir con pozos sépticos sigue siendo retrógrado”, se quejó Emilia Laborde, habitante de una de las siete ciudadelas de La Puntilla que no cuenta con el servicio.

Los Lagos, Aquamarina, Biblos, Del Rey, son algunos de los complejos habitacionales donde se percibe el problema, y donde la Alcaldía no ha socializado ningún tipo de proyecto para resolverlo.

Desde julio pasado que EXPRESO publicó una serie de temas en relación con esta molestia, que se acentúa con la posible llegada de El Niño, lo que hará que los pozos sépticos se desborden, como ha pasado ya con cada lluvia fuerte que cae en el sector; las autoridades, ni el alcalde ni los concejales, les han dicho que existe un plan para dotarlos del servicio.

En ese mismo mes, la concejal Elena Scheelje, representante del movimiento RETO, confirmó que en el Concejo hasta entonces no se había abordado el tema, pero indicó que sí estaba planificado darle una solución, aunque no detalló en qué consistía. En una entrevista anterior, este Diario le consultó al alcalde Juan José Yúnez sobre la situación e indicó que la Municipalidad sí tenía planeado darle solución a la problemática, y que por la obra ser “muy costosa” se reunirían con los residentes de las ciudadelas afectadas para analizar si en conjunto, como ya pasó una vez con otro complejo residencial, podían costearla.

“Es una obra costosa, muy costosa, en la que el Municipio no ha tenido los recursos para poder hacerlo. Romper todas las calles para colocar las tuberías, además, es complicado. Rinconada de Lago logró tener su sistema de alcantarillado haciendo un proyecto en conjunto con nosotros y Amagua. Ese mismo mecanismo estamos creándolo para hacerlo con el resto de las ciudadelas. Hemos firmado créditos multilaterales que pueden hacer viales estos créditos. Si las familias están dispuestas a cubrir parte del costo de este gran proyecto, por supuesto que lo haríamos”, confirmó hace dos meses a este Diario, asegurando que las conversaciones se darían. Pero los residentes alegan que el diálogo no se ha dado.

El Cabildo se ha preocupado solo por lo que está sobre la superficie, por las obras que se ven. Pero por las que no, no ha hecho nada. Están en el olvido. Esta es un ejemplo.



Luis Aspiazu

administrador de la ciudadela Aquamarina

“Hasta el momento no hay comunicación ni por parte del Municipio, ni por parte del alcalde ni de los concejales. No sabemos nada, absolutamente nada. Y como ya lo hemos denunciado, nos preocupa que pueda pasar más adelante con El Niño. De por sí, sin lluvias, debemos pagar a los hidrocleaners para que hagan limpiezas adicionales. Así no se puede vivir”, relató Luis Aspiazu, administrador de Aquamarina.

Residentes Una vez más exigen que el alcalde Juan José Yúnez les confirme cuál es la obra macro que ejecutará para revertir el daño.

En Biblos y Los Lagos, los residentes confirmaron que los acercamientos tampoco se han dado.

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó al primer edil que le confirmara por qué aún no ha socializado su idea con los residentes que reclaman este servicio o si se mantiene en la idea de llevarla a cabo y de ser así, cuándo lo hará; y le cuestionó, además, por qué el tema no pasa de una vez por todas a la mesa del Concejo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

En las ciudadelas afectadas, cada que las aguas negras se desbordan las familias perciben el olor en todo el interno, incluso en el interior de sus hogares CHRISTIAN VASCONEZ

“Más de 30 años llevamos conviviendo con pozos sépticos y nadie, absolutamente nadie, tiene la intención de mejorarnos el panorama. Me molesta que desde afuera crean que vivimos felices cuando no es así. Así como Durán, que tiene sed, la he tenido siempre y posiblemente la tendrá por un buen tiempo más; nosotros carecemos de un servicio que nos permite respirar bien, vivir bien y que, por norma, siendo un entorno urbano, nos corresponde. Me enoja que no nos tomen en cuenta, que sean indolentes con esta queja, que deteriora nuestra salud. Hoy que La Puntilla creció, todo debió ir de la mano: actualizarse. Si tuvimos pozos sépticos cuando en la parroquia hubo tres ciudadelas, bien, lo entiendo; pero ahora superamos las 170... ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué nos dejaron estancados?”, cuestionó Andrea Zambrano, residente de una de las urbanizaciones afectadas.

Para Marlon Cabrera, presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, resulta inaudito que aún en el área haya ciudadelas que vivan como si estuvieran en un territorio rural. “Esta zona de Samborondón se supone que es la más moderna del Gran Guayaquil, posiblemente hasta del Guayas, por lo que no cabe la idea que aún haya ciudadelas que tengan pozos sépticos después de 30 o 40 años. Está supuesto que todas las ciudadelas privadas tengan un óptimo sistema de aguas residuales. Evidentemente, aquí no se está cumpliendo, entonces es obligación del Cabildo resolverlo”, argumentó, al sugerir, como ha dicho estar de acuerdo la ciudadanía de los complejos habitacionales afectados, que se trabaje en conjunto.

Es inaudito que este tema no sea priorizado. La Puntilla es sinónimo de modernización, es la idea que se vende. Si es así, que la modernización llegue entonces, pero a todos.

Marlon Cabrera

Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

Cabrera comprende el enojo de los ciudadanos y respalda su indignación. “Que no haya respuestas, que no les digan qué pasará en un futuro cercano, dice mucho... Ese silencio es el que preocupa”, pensó, al hacer énfasis en que ambas localidades, siendo territorios donde hay comercio y hasta cierto punto turismo, como es el caso de La Puntilla; y un parque industrial que mueve a la economía, como es el caso de Durán, no deberían estar pasando por estas carencias.

