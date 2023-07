Luego del reportaje de EXPRESO sobre el silencio de los concejales respecto a la queja ciudadana de vivir desde hace más de 30 años con pozos sépticos en La Puntilla, una edil de Samborondón respondió.

Elena Scheelje, representante del movimiento RETO, aseguró que ese es un tema que como ciudadana le preocupa y en el que se tiene pensado trabajar, pero aún no es abordado.

“Hasta ahora no se ha tratado el tema. Como entenderá, tenemos apenas un mes y medio (en funciones). Se ha conversado sobre la viabilidad y estamos trabajando en la planta generadora de agua”, dijo la servidora, que considera que otros temas han impedido que se hable de esta situación que afecta a miles de personas.

“Creo que no se ha tratado por la parte económica y también social, porque hemos estado envueltos en bastantes problemas dentro del país que no han podido solventarse, pero sí existe una planificación”, añadió Scheelje, que admite no conocer al detalle el estudio realizado, por lo que no sabe cuándo se pondrá en marcha ni cómo se ejecutará.