Los habitantes de Durán se sienten burlados. Denuncian que las obras prometidas por el alcalde saliente, Dalton Narváez, no se ejecutaron. Pero, a diferencia de otras ocasiones, en donde guardaban “fuerzas para hacer sus últimos reclamos”, esta vez solo quieren que la administración actual termine para dar paso “a un posible nuevo aire de esperanza”. La desconfianza, advierten, está latente.

Durán: una inundación que se hizo eterna en Centro Vial Leer más

“Queremos confiar en que el alcalde electo Luis Chonillo transformará de una vez por todas esta ciudad, que está estancada desde hace cuatro años e incluso más que como la dejó Alexandra Arce, quien también incumplió con las obras planteadas. Y es que la promesa del agua no es lo único que no se ha cumplido y que cada vez empeora más. Las calles, las áreas verdes, la seguridad, la organización vial..., todo está hecho un desastre. A Durán hay que reconstruirlo desde sus raíces. Mire, que ni siquiera tiene turismo. No tiene nada”, alegó a EXPRESO Ernesto Ponce, de La Primavera.

Teniendo en cuenta algunas de las promesas que Narváez hizo en sus primeras entrevistas ya como primer edil, entre las que estaban normalizar el servicio de agua potable como se entregaba antes pasando un día; construir malecones en el cantón, además de un paso elevado en la transitada avenida Humberto Ayala; y crear miradores en el cerro Las Cabras; este Diario hizo un recorrido para constatar el estado de las obras, y lo que confirmó es que ninguna ha sido ejecutada.

Nos prometieron tapar la zanja, levantar una especie de malecón y nada se ha hecho. El alcalde vino al inicio de su gestión, pero pasó el tiempo y nada hizo. Igual están otros barrios.



Mario Ubide

habitante de la Abel Gilbert Pontón 2

Una montaña de basura crece en Durán Leer más

“Si hablamos del agua, un problema tan crítico como las muertes violentas en Guayaquil, solo diré que los tanqueros nos ven la cara, que el control hacia los tanqueros jamás fue regulado, pese a que fue otra de las promesas de Narváez; y que quienes tienen redes, no reciben el líquido vital pasando un día, sino que dos o tres, o simplemente no lo reciben por más que succiones una y otra vez las mangueras. El cobro sin embargo siempre está”, sentenció Juliana López, de la ciudadela Maldonado; que baraja la posibilidad de irse del cantón.

Ella tilda de quemeimportista la labor del hasta ahora primer edil, quien no respondió al cuestionamiento de EXPRESO respecto a las obras faltantes o inconclusas.

En la cooperativa Jesús del Gran Poder el estado de las calles es deplorable. Incluso los vehículos pesados se han virado al caer en los huecos que, a decir de la ciudadanía, no han sido atendidos en toda esta administración.

Que por qué no logró su objetivo en la entrega del servicio y por qué, conforme a los reclamos, se ha permitido que los tanqueros dupliquen o hasta tripliquen los valores en los costos del tanque; y por qué no se construyeron los malecones ni hubo mejoras para el peatón, constaron entre las preguntas.

En la cooperativa Jesús del Gran Poder el estado de las calles es deplorable. Incluso los vehículos pesados se han virado al caer en los huecos. Freddy Rodriguez

Durán: daño en acueducto en Peñón del Río afecta la distribución del agua Leer más

Este Diario también solicitó la información de cuántas y cuáles son las obras que no pudo ejecutar Narváez, cuáles quedan listas para ejecutar; y pidió que explique las razones de los retrasos o cambios en la planificación, pero nada fue respondido.

En la ciudadela Abel Gilbert Pontón 2, mientras tanto, los habitantes sienten hartazgo. En el lugar, la zanja que atraviesa parte del vecindario, entre las calles Antonio Neumane y Jaime Nebot permanece a la intemperie, con aguas estancadas y sucias; maleza y una nube de moscas.

Silencio. EXPRESO consultó al alcalde Dalton Narváez qué obras quedan en ejecución y cuántas por hacer y por qué, pero no respondió.

“Aquí se supone que levantarían una especie de malecón, un ducto cajón o una caminera, pero nada se edificó. En el sitio tiran hasta perros que han muerto. Días atrás apareció el cadáver de una persona flotando. Los carros han caído en el canal porque la iluminación es nula. En esta ciudadela todo está mal”, argumentó; al mostrar a la par el estado de sus calles. Todas, deplorables.

En este punto la ciudadanía y no solo del cerro Las Cabras, sino de todo Durán, pide que se construya el mirador que se les prometió. Freddy Rodriguez

Durán es declarada en emergencia por tener 51 casos de leptospirosis Leer más

En la cooperativa Atahualpa, en la 5 de Junio y 28 de Agosto, la situación es similar. En la primera, hay huecos tan grandes que incluso los camiones se inclinan por la profundidad de los agujeros. En algunos tramos, los buses y camiones van incluso en contravía. En los otros dos sectores, los trabajos están a medias.

La deuda con Durán va más allá de la falta de agua potable https://t.co/0N3n75KNIT pic.twitter.com/pVZRbztTzR — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) April 4, 2023

Pero en la población, las quejas también se inclinan por la falta de aceras, parterres, señalización y espacios de entretenimiento, además de sombra. “No hay nada. Es como si no hayamos tenido alcalde en 8 años. Y es que no solo es Narváez, también fue la exalcaldesa Arce quien se rió de este cantón tercermundista”, sentenció indignado Abel Calvas, de El Recreo.

Apenas hay en todo el cantón unas calles asfaltadas, el resto no se cumplió. No hay malecones, pasos peatonales, seguridad, agua pasando un día o al menos buena. No hay nada.

Rocío García

ciudadana de Durán

Este escenario es común en varios barrios y cooperativas del cantón. Freddy Rodriguez

Durán: Comerciante secuestrado fue rescatado y se reencontró con su familia Leer más

Los ciudadanos, que ven con buenos ojos que se haya finalmente bacheado las calles de la Abel Gilbert 3 y la vía principal que conduce al cerro Las Cabras, buscan entender por qué no se hizo el mirador. “Esta zona, la más crítica, tiene una UPC y tiene una vista maravillosa. Pudo haber tenido varios miradores, una gran escultura, piletas de agua. Pero todo se hizo a pasa lento. Y ni hablar de la seguridad, que fue otro compromiso. Fortalecer el Plan Durán Seguro, pero como verán aquí las muertes y la violencia están en cada esquina”, señaló la residente Ana Armijos.