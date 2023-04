Han llegado autoridades de todos lados, pero hasta ahora los moradores de la ciudadela Centro Vial no ven una solución a la inundación que sufren en el sector, desde aproximadamente dos meses.

Sus rostros muestran desesperación, indignación y hasta resignación de vivir bajo el agua, desde que se produjeron intensas lluvias en el mes de marzo, lo que ha generado incluso que algunos vecinos abandonen sus casas y opten por cambiarse a otros sectores.

Desde el ingreso a la ciudadela, ubicada en el kilómetro 5,5 de la vía Durán-Yaguachi, el panorama es desolador. La avenida principal y todas sus calles secundarias están completamente anegadas, lo que impide ver por donde se transita, pero se observa gran cantidad de lo que parecen peces y renacuajos.

En algunos tramos, como en el sector de la garita, el nivel del agua estancada llega a más de medio metro. Pero todo indicio de tierra o asfalto también se pierde en medio de la maleza y los canales naturales, que se vuelven un peligro para quien no conoce la zona.

Son pocos los habitantes que salen de sus casas a pie; y, quienes lo hacen, deben salir con botas altas, un palo como bastón y caminar con cuidado para no caer en algún hueco.

La situación ha obligado a los vecinos a utilizar botas para salir de sus casas e incluso andar en sus patios. CARLOS KLINGER

“Uno conduce a ciegas porque no sabemos dónde hay huecos o algún obstáculo, lo que provoca daños en los carros, en los frenos y zapatillas”, detalla el conductor Ricardo Carguash.

“Nadie se ha acercado a ayudarnos. Desde mediados de marzo, tenemos esta agua... es toda la ciudadela en sus cinco conjuntos que está bajo el agua”, grita desde una tienda Katty, una moradora de la tercera edad, quien advierte que la situación complica la vida de las personas vulnerables.

Claudia Rodríguez, quien construyó su casa más arriba que las de sus vecinos, menciona que han realizado protestas en la carretera, como la registrada el pasado miércoles 26 de abril, pero que ninguna autoridad les hace caso.

“Estamos desesperados. Entre los moradores hemos ido a realizar un recorrido por todos los canales para ver dónde es la obstrucción. Nos encontramos con un muro atrás de la ciudadela, en el que el Municipio no mete mano. Hace limpieza en la parte de adelante, pero como no hay desfogue, se mete más bien el agua...”, manifiesta la residente. Añade que el comité ha denunciado en varias ocasiones esa situación, que se vuelve a repetir después de 7 años, pero que las autoridades “se hacen oídos sordos”.

Quienes no tienen como salir con vehículos lo hacen a pie, pero con el riesgo de tropezar con algo. CARLOS KLINGER

Sin embargo, desde la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad) aseguran que están realizando trabajos para despejar los sedimentos, desde marzo de 2023, “para buscar el drenaje de las aguas estancadas a la brevedad posible”.

Francisco Rivera, gerente general de Emapad, explicó que tanto la ciudadela Centro Vial como El Dorado están rodeadas de canales naturales para el drenaje y flujo de la marea, que desemboca en el río Guayas.

“Cuando estamos estación lluviosa, a ellos (a los canales que desembocan en el río) llegamos a través de conexiones (cercanas a la ciudadela) para que el agua lluvia, tanto de Centro Vial como de El Dorado, descarguen a estos canales”, detalla. Sin embargo, reconoce que en dos zonas de los canales cercanos al río Guayas hay taponamientos.

El funcionario aclara que los trabajos que ejecuta Emapad abarcan solo a los canales circundantes a las urbanizaciones y que abarcan la zona de Durán y que los taponamientos que están más cercanos al río Guayas son competencia de Consegua y la Prefectura del Guayas.

Esta ciudadela se construyó en una zona industrial donde hacen y deshacen. El comité ha denunciado, pero se hacen oídos sordos... estas autoridades ya se van y esperar a las que vienen, mientras tanto, ¿qué hacemos?

Claudia Rodríguez

moradora Centro Vial

Mariana Mosquera, al igual que Elizabeth Arias, pide que se instale una mesa de trabajo para que se encuentre una solución. “Esto no es invasión. La ciudadela tiene 40 años, somos 360 familias y el 40 % de las personas que vivimos aquí somos adultos mayores, jubilados y no podemos salir. El agua potable no ha venido, la basura se está acumulando... todos andamos ahora en botas...”, señala la madre al lamentar que por esa situación varios vecinos se han ido y otros han optado por vender sus casas.

Patios. Los moradores han optado por alzar sus enseres. El agua ingresa hasta los patios en algunas casas. CARLOS KLINGER

Cisternas. En algunas viviendas, el agua acumulada por la lluvia se ha mezclado con el agua de las cisternas. Los moradores temen enfermedades. CARLOS KLINGER

Una zona que replica la misma afectación

Una situación similar se registra en la ciudadela El Dorado, cercana a Centro Vial, donde conviven con agua acumulada desde hace dos meses. En algunos puntos se observa hasta ganado pastando en las lagunas que se han formado por las lluvias.

En El Dorado, los vecinos también sufren las afectaciones por el rebosamiento de aguas en los canales cercanos a la ciudadela. CARLOS KLINGER