En medio de una calle lodosa, con agua estancada por las lluvias y con una obra vial inconclusa, Mónica Morquecho y su padre intentaban a punta de una bomba de succión trasladar el agua que habían comprado a un tanquero hacia su hogar, en la cooperativa 28 de Agosto, en el cantón Durán, provincia del Guayas.

Durán: daño en acueducto en Peñón del Río afecta la distribución del agua Leer más

A las vicisitudes que viven por los estragos que sufren a consecuencia del invierno, el 48 % de la población debe lidiar también con la falta de agua potable, por redes o tuberías. Un problema nada nuevo, pero que la ciudadanía no ve que exista una solución y menos un control tanto de la calidad del líquido vital como del precio por el tanque que se usa en los hogares.

En los tres reservorios que adquirió, Mónica pagó tres dólares, a pesar de que el valor oficial es de $ 0,80 centavos el tanque de 55 galones, es decir, que debió cancelar $ 2,40. “Y lo peor es que en ocasiones es un agua que viene totalmente puerca, con conchos, a veces con pintura. La utilizamos para lavar ropa y el aseo de la casa, porque no se puede cocinar con esto”, cuentan la madre de familia y su padre, quienes desconocen de dónde se abastecen los tanqueros que reparten agua en su sector, pero que por lo general les dicen que son de ‘la Loma’, pero también del km 26, que es la que llega sucia.

La Asociación de Tanqueros señala que no existe suficiente presión en la toma donde se abastecen sus unidades. Álex Lima / EXPRESO

Christian Mendoza, gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable Durán (Emapad), reconoce que existen tanqueros no regularizados que se abastecen de agua en tomas clandestinas, los mismos que “evaden el control sanitario y exceden el precio de venta al público”.

“Los casos de tifoidea que ahora vemos no evidencian un brote” Leer más

Según asegura, Emapad-EP cuenta con el control de pureza del agua que lo realiza un especialista de laboratorio de la entidad y que los tanqueros autorizados y registrados por la empresa municipal cuentan con una pegatina, donde se establece el precio oficial por tanque.

“Si un tanquero regularizado por la empresa vende con sobreprecio se pide a la ciudadanía realizar la denuncia respectiva por medio de nuestra línea de atención del usuario, vía de mensajes WhatsApp 0939666990”, recomienda el funcionario.

Pero en los 18 años que lleva viviendo en la 28 de Agosto, Mónica afirma que no ha visto ningún tipo de control. “... es muy tormentoso coger agua... a veces tenemos que estar viendo cuál es el tanquero que puede dejar el agua limpia, igual la venden a dólar el tanque y si no se les paga eso, no quieren dejar”, indica su padre Humberto, también cansado de lidiar con esa dura tarea.

Culmina proceso extrajudicial por agua en Durán en medio de pedidos de versiones y peritajes Leer más

¿Cuántos tanqueros y en qué tipo de asociaciones, empresas, compañías o personas naturales (independientes) están registradas como distribuidores de agua potable para Durán?

Legalmente son 135 unidades que se aprovisionan en una toma de agua, autorizados a través de Interagua con una interconexión en el km 11 de la vía Durán-Yaguachi, manifiesta Mendoza.

Somos los únicos con permisos y distribuimos agua facturada por Emapad... todos los demás tanqueros reparten del 26, por ende la calidad del agua es terrible.

Iván Goyes, asesor de la Asociación de Tanqueros de Durán

Emapad cuenta con puntos de captación a través de 7 pozos profundos ubicados en la parroquia rural de Chobo, en el cantón Milagro. Y de eso se alimentan tres reservorios que son: Peñón del Río, San Enrique y El Recreo, Esta última, donde se aprovisionan los legalizados.

Tengo 18 años viviendo aquí y siempre ha sido lo mismo, los tanqueros ya no quieren ingresar porque las calles están dañadas y ahora con una obra inconclusa...

Mónica Morquecho, moradora de la cooperativa 28 de Agosto

Mendoza señala que mediante tanqueros está la Asociación de Tanqueros y Vendedores Independientes, la cual se aprovisiona en la toma, y donde cada metro cúbico de agua, que corresponde a llenar cuatro tanques que se utilizan en los hogares, se vende a 0,50 centavos de dólar. Eso equivaldría a que cada tanque tenga un costo aproximado de $ 0,13 cts., lo que deja una ganancia de $ 0,87 cts. al abastecedor que, en promedio, acude tres veces al día a proveerse del líquido.

Dos sectores de Durán entraron a prueba para la distribución de agua por redes Leer más

El abogado Iván Goyes, asesor de los directivos de la Asociación de Tanqueros de Agua Durán y exfuncionario municipal en la administración de Alexandra Arce, explica que la distribución a través de tanqueros a sectores que no reciben el líquido por redes están entre los problemas que existen en el cantón alrededor del tema agua potable. “El desabastecimiento de agua lo sufrimos todos, como asociación de la economía popular y solidaria, estamos supervisados por la EPS”, señala, al aclarar que su labor no es de lucro, sino de servicio.

“Somos los únicos con permisos y distribuimos agua facturada por la Empresa Municipal de Agua Potable de Durán”, asegura; y que pagan alrededor de $ 26.000 mensuales, “lo que significa que nuestra toma proviene del acueducto que viene del Chobo, el agua que se distribuye a todo el cantón. Todos los demás tanqueros reparten agua del 26, del pozo, por ende la calidad del agua es terrible”, sostiene.

A diario, en el reservorio de El Recreo, se abastecen unas 60 unidades públicas como independientes, que hacen alrededor de tres vueltas y deben registrarse en bitácora. Álex Lima / EXPRESO

Un problema que lo atribuye a las autoridades y coincide con los Morquecho: “no hacen un control”, y por ello sugiere que lo deben hacer con la policía, la Comisión de Tránsito y hasta del Ejército. “Cada año tenemos que pintar los tanqueros, a nosotros sí nos pueden controlar”, afirma al mencionar que quienes cargan en la Loma son los que hacen la competencia desleal y que hay grupos de tanqueros que no se registran con la actividad que propiamente realizan. “Hay sectores que no alcanzamos a cubrir, pero les han dado espacios para cargar en reservorios. Aquí tenemos prohibido que vayan al 26, desde aquí se rastrea a las unidades y son hasta sancionadas”, asegura Goyes.

Puntos Emapad cuenta con 7 pozos profundos ubicados en el Chobo, de donde se alimentan los reservorios en Peñón del Río, San Enrique y El Recreo.



Añade que, aunque son reconocidos legalmente, tienen un grave problema: no hay la suficiente presión para poder abastecer a los tanqueros, lo que los ha llevado a invertir en cisternas y bombas eléctricas. “La limitante nos pone la propia empresa. Si nos dieran el abastecimiento completo no tendríamos ningún inconveniente de trabajar las 24 horas del día para abastecer a todos los sectores y sacar a los que trabajan ilegalmente”, concluye, pero acota otro problema: las calles dañadas, con lodo y agua, lo que destruye sus unidades.