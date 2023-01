Los nueve casos de tifoidea que, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) se reportan en lo que va del año en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), tiene preocupada a la ciudadanía. Teme que la infección se convierta en una patología difícil de controlar, en pocas palabras en un brote; y a causa de ello, entonces la situación se complique y puedan reportarse fallecimientos como sucedió en el pasado y pasa aún en el mundo.

Los pacientes, a decir de los datos que ya son públicos, casi en su totalidad, son menores de edad de entre 5 y 14 años. Qué factores han incidido en que contraigan la patología, si existe el riesgo a que el escenario empeore o si la cifra es similar o mayor a la que ya se ha registrado antes en esta época, fueron algunas de las preguntas que este Diario envió a Salud, pero que hasta el cierre de esta edición no fueron contestadas.

La entidad, que asimismo hasta las 16:00 de ayer no había emitido comunicado alguno referente al tema en sus redes oficiales, no respondió tampoco si se están tomando medidas o haciendo controles y de qué tipo; sobre todo en Durán, donde prevalece la alerta en vista de que la tifoidea es generada, entre otros factores, por la incorrecta manipulación de los alimentos o alimentos dañados, incluido el agua.

Todos los sitios vulnerables de la Zona 8 corremos con el riesgo de enfermarnos. Y es que ante la primera y pequeña lluvia, todo se inundó. Las aguas sucias, negras y fétidas llegaron a nuestras viviendas, al parque y a los callejones. Así, como no enfermarse entonces. Yo llevo con fiebre y dolor de cuerpo ya dos días. Así no podemos vivir. Martha Escandón,

​ciudadana de Los Vergeles (Guayaquil)

“Con la pésima calidad del agua que tenemos en Durán o el estado en el que la pueden entregar los tanqueros, sí tengo miedo de que todos en casa caigamos. Me enoja tanto que Salud, como siempre, como lo hizo ya en pandemia, se quede callado y no diga nada. A lo mejor y no debemos ni siquiera estar preocupados. Pero su bendita manía de ser indiferente con la comunidad nos obliga a pensar lo que nos da la gana. Ni un solo funcionario ha salido a hablar”, se quejó ayer la habitante de la ciudadela El Recreo, Génesis Soria; quien iba camino a un médico particular para que atienda a su hijo, que desde el pasado domingo está con fiebre, vómito y diarrea.

Pero sobre esta situación, el infectólogo Washington Alemán aseguró a EXPRESO que no hay razón de preocuparse. Al menos no por ahora.

“La tifoidea es una de las tantas enfermedades que aparecen en la estación lluviosa, por lo que no hay que alarmarse porque los casos que vemos no forman parte de ningún brote. Además, en los hospitales se ha mejorado la parte diagnóstica y eso nos permite identificar qué tipo de Salmonela es la que está causando problemas en la ciudad y nos permite, a la par, ver los patrones de resistencia a los antibióticos”, explicó.

Para evitar contagios en Durán, las autoridades deben garantizar que el agua les llega de la forma adecuada. Eso es vital.



Washington Alemán

infectólogo

El especialista, también director de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas (UPEI) de la dirección de Salud, detalló sin embargo que está esperando las estadísticas oficiales del MSP respecto a los casos reportados en los últimos años para hacer una comparación. “Eso nos permitirá ver qué está pasando y evitará generar esas alarmas que pueda estar teniendo la comunidad. Lo que sé es que están recabando la información. Lo que tienen ahora son los datos de los pacientes hospitalizados, sus cercos, posible conexión de uno con otro...”, argumentó.

Para la gastroenteróloga Nathalia Arcos, es importante que entre los habitantes no haya pánico, pero sí un incremento en las medidas de prevención. Ella exhorta a que en Guayaquil, los equipos técnicos del MSP y de la dirección Municipal de Salud confirmen en qué estado se encuentran los alimentos que venden en carretillas, que expenden los vendedores ambulantes y los mismos restaurantes.

“Urge hacer inspecciones sorpresa, mediciones de distintos tipos y no necesariamente porque hablamos ahora de estos casos. Urge hacerlos porque es parte del proceso, porque hay lluvias y las alcantarillas y pozos sépticos se rebosan y pueden mezclarse unas aguas con otras. La inspección debe estar ahí”, sentenció; asegurando que en las últimas dos semanas ha sido notorio un incremento de “al menos sintomatología ligada a la enfermedad” en Guayaquil.

Para el infectólogo Andrés Díaz Armas, el control debe estar fijado en las zonas periféricas de las ciudades que integran la zonal, donde el agua de las letrinas podrían estar contaminando las que son para el consumo, y asimismo los alimentos corran el riesgo de no estar correctamente cocinados o refrigerados.

Hay casos, no un brote. Estos casos son comunes en esta época, pero hay que tomar todas las precauciones para evitar contraer la enfermedad.



Andrés Díaz Armas

infectólogo

“Lamentablemente hay gente que no tiene ni cómo cocinar, ni qué comer. Esa es nuestra realidad. Por eso mi pedido a que se actúe ya. Sé que esta enfermedad no es complicada, pero tampoco queremos ir a parar al hospital”, agregó Mario López, de Las Orquídeas.

RECOMENDACIONES

A decir del infectólogo Andrés Diaz son cuatro los pasos fundamentales que ayudarán a evitar un posible contagio de tifoidea:

Aseo. Es vital lavarse las manos con agua y jabón previo a tomar un alimento, y lavar también los mesones o el sitios donde uno va a cocinar.

Es recomendable separar las carnes de aves, por ejemplo, de los mariscos, del pescado o los huevos, o los mismos vegetales. "Muchas veces, si no soy ordenado con estas cosas, puedo generar una contaminación cruzada. Por lo que sugiero, de ser posible hacerlo, separar un alimento de otro", alerta.

Cocer los alimentos y refrigerarlos es fundamental.