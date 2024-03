Punta Blanca alerta vivir en riesgo ante un ausente control municipal

Un muro construido hacia el mar para ganar espacio y rellenar un área de terreno donde se pretende levantar una edificación ha traído como consecuencia que las viviendas asentadas hace décadas en el sitio conocido como El Mansito, en Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena, se vean seriamente afectadas por la erosión, según denuncian las familias.

Para tratar de proteger las casas, sus propietarios han colocado piedras hacia el filo costero, aunque aquello no sea una garantía de seguridad cuando se presentan los oleajes que han dejado ya estragos.

La pequeña ensenada El Mansito, en donde antes se podía disfrutar a plenitud del mar, ahora se encuentra en peligro por los “atentados en contra de la naturaleza”, como denominan al hecho los residentes; que atribuyen lo ocurrido a las arbitrariedades cometidas por las administraciones municipales pasadas que han intentado lotizar y vender solares que jamás debieron ser comercializados.

El Municipio de Santa Elena, en administraciones anteriores, además, aseguran, dio paso a la construcción de edificios que en algunos casos “se adueñaron en parte de las calles públicas, dificultando el paso de los moradores hacia sus residencias”.

“ Aquí se podía vivir en un ambiente tranquilo y en armonía con la naturaleza, todo cambió hace una década, cuando se empezó a dar paso a nuevas construcciones sin planificación, peor estudios técnicos. No estamos en contra del desarrollo, pero sí de que se lo haga mal y atentando contra la naturaleza. Ojo, que no estamos en contra ni siquiera de las constructoras, sabemos que tienen todo en regla: han pagado los predios, todo tienen al día. El problema viene por parte del Municipio que dio permisos e hizo lo que quiso con los terrenos”, refirió una moradora, quien pidió que no se publicara su nombre por temor a represalias.

Daños. En Punta Blanca no hay alcantarillado sanitario y los pozos que existen resultan insuficientes. Joffre Lino

Aunque parezca mentira, esta zona de creciente desarrollo habitacional no cuenta con alcantarillado sanitario, peor aún con tratamiento de aguas residuales, por lo que la construcción de los pozos sépticos de los grandes edificios se rebosa cuando los aguaceros son fuertes. También se han encontrado instalaciones clandestinas en los canales de aguas lluvias, como lo ha publicado antes EXPRESO.

“Cuando llueve hay reboses y las aguas putrefactas van a dar al mar. Hemos pedido inspecciones de técnicos de las instituciones públicas; estos han venido, hacen su informe, pero hasta el momento no se sanciona a nadie”, comentó otro de los habitantes.

Cansados de vivir así, más aún cuando los prediales que pagan son altos, los residentes en El Mansito junto a grupos de ecologistas han iniciado en redes sociales una campaña para que las autoridades de esta administración conozcan más del caso y se frenen las ilegalidades que vienen ocurriendo; y de paso, den inicio a las obras que les urge.

Inés Manzano es la defensora de los residentes. La jurista ha emprendido varias acciones en los organismos estatales de la Península para conocer, por ejemplo, quién autorizó un relleno de piedra, arena y tierra que sobresale al mar en forma de espigón y que estaría a la venta.

Los alcaldes de Santa Elena de las últimas 2 décadas permitieron estas anomalías. Ahora hay que frenar, controlar, sancionar y recuperar el entorno.

Lucy Jara,

residente

La sorpresa para Manzano fue enorme al conocer que Gestión de Riesgos, la Dirección de Espacios Acuáticos y el Ministerio del Ambiente no han autorizado tal trabajo. “Tenemos por escrito el informe de cada organismo en donde se indica que no se ha otorgado permiso para obras que vayan a atentar contra la naturaleza”, indicó.

Todos los informes han sido presentados a la Alcaldía para que se le dé una solución al problema que la actual administración ha heredado por no tener un plan de ordenamiento costero, lo que ha hecho que las construcciones se levanten incluso en sitio de riesgos.

“Se ha dialogado con la nueva alcaldesa sobre este problema y estamos a la espera del pronunciamiento oficial. Con el personal de catastro y ambiente del Municipio se constató de las irregularidades, ahora esperamos una resolución de manera objetiva de esta problemática”, informó Manzano, quien a través de sus redes oficiales denuncia que “un pedazo de mar ha sido rellenado sin permiso y sin estudios técnicos, que afecta otras actividades y propiedades privadas; y que ahora es vendido (2.400 metros) y que deberá ser inscrito en un Registro de Propiedades que no tiene antecedente”.

Los habitantes denuncian que, ante la falta de un sistema de alcantarillado, las aguas negras se desbordan y van a parar al mar. Joffre Lino

Hasta el momento, los moradores no han presentado una acción legal, pero no se descarta aquella posibilidad si el Municipio no revisa y frena lo que viene ocurriendo en el área.

Según los datos proporcionados por Manzano, la empresa Eucaoil S. A compró el terreno en mención, y frente a ello EXPRESO solicitó una entrevista a través de los correos electrónicos y teléfonos que constan en el registro oficial de la compañía, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Este Diario, por ejemplo, quiere saber cuál fue el argumento que le dio la Alcaldía en su momento para dar luz verde a la venta (la compañía tiene todo en regla y la compra que hizo cuenta con todos los soportes legales) y si teniendo en cuenta la realidad en torno al caso prevé construir una obra y, de ser así, de qué tipo; o si finalmente desistirá.

En una entrevista radial, la alcaldesa de Santa Elena, María del Carmen Aquino, dijo que se revisará de manera exhaustiva la problemática y ordenó que la comisaría municipal investigue y le presente un informe. Indicó que se tiene un plan para mejorar a Punta Blanca, el objetivo es convertirla en el nuevo polo de desarrollo. “Se está trabajando en un proyecto con empresas privadas, a fin de darle el adelanto que se merece”, expresó Aquino, que no respondió a la solicitud de entrevista de este Diario para conocer más del tema.

Mientras tanto, en redes sociales como X, los usuarios que han vivido o visitado el lugar se unen a la queja de los residentes.

“Es de terror lo que han hecho desde Punta Centinela hasta el sector de El Mansito. Playas increíbles que han sido violadas con espigones y rompeolas, además de rellenos sin ninguna técnica que valore o respete el orden de la naturaleza. Es increíble”, mencionó el usuario @CrisssNorton; quien como Sebastián Moreira, quien vivió en el sitio y vacacionó en este por años, exige respuestas a fin de no permitir que el entorno de Punta Blanca y Barandúa se pierda.

