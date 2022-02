Punta Blanca, en completo abandono

Las calles. Todas las vías internas son de tierra, no tienen asfalto, hay baches y falta sombra.

Verónica Sáenz lleva más de siete años viviendo en la ciudadela Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena, y no ve mejoras. Las calles no tienen asfalto, la maleza está por doquier y supera, en algunos puntos, el metro de altura. No existen recipientes para depositar la basura y el alcantarillado sanitario sigue siendo una promesa incumplida.

La guayaquileña, propietaria de un inmueble en la entrada 5, asegura que el valor a pagar por los prediales es elevado, pero está al día, como la mayoría. Aun así no llega ni el rumor de que el Cabildo intervendrá el sitio.

“Aquí todo sigue igual como hace 10, 20 años. La calle principal, que es la única que tiene asfalto, ya está dañada. ¿Y el resto? Pues nada, todo sigue siendo de tierra. Nadie nos mira, nadie hace nada”, se quejó Sáenz.

El Cabildo debe atendernos, lo merecemos. El sector es el que más se desarrolla en edificaciones, los proyectos no paran. Aun así, las obras viales y de servicios son nulas.

Jorge Murillo,

residente de Punta Blanca

Las pocas mejoras que tiene el sitio han sido ejecutadas, advierte, con las mismas contribuciones de los residentes. Azucena Viteri, también moradora del vecindario, ubicado a orillas de la playa y aledaño a la Ruta del Spondylus, que conduce a los turistas a balnearios como Olón, San José y Montañita; coincide en el reclamo por no ser atendidos ni siquiera para dotarlos de áreas verdes, que en el sector hacen falta, o construir los parterres y veredas, cuya carencia pone en riesgo a las familias.

Insalubridad. Esa huella de agua emana mal olor. Como esa, hay otras en todo el vecindario. Joffre Lino

La mayoría de los habitantes de Punta Blanca han adquirido sus viviendas para vacacionar, pero llegar al lugar es para muchos un verdadero dolor de cabeza. “Vivimos rodeados de nubes de polvo que no nos dejan ni respirar. Y cuando llueve nos rodea el lodo. ¿Tiene sentido vivir así e invertir aquí. Es verdad que no votamos en Santa Elena, la mayoría lo hacemos en Guayaquil, pero aquí invertimos y mucho, y eso tiene peso. Muchísimo peso”, agregó la guayaquileña Raquel Donoso, quien ni siquiera por la pandemia, en los días más críticos del confinamiento, pensó en resguardarse en el lugar.

“Posiblemente estar frente al mar me iba a hacer bien. Pero no hay ni un buen hospital en Santa Elena. En caso de emergencias, ni conducir rápido por las vías internas puedo. Y es que todo está agrietado, hay lomas de tierra, la luz es escasa. Es una pena que un lugar que debería ser bello, esté en completo abandono”.

En el vecindario no hay ni siquiera tachos de basura en la playa o la calle. No hay áreas verdes, veredas, camineras. Exigimos servicios y obras, por todo lo que pagamos en impuestos.

Verónica Sáenz,

habitante de la ciudadela

Aunque Punta Blanca es uno de los sectores turísticos más importantes del cantón Santa Elena, todavía no cuenta con alcantarillado sanitario. Todas las viviendas utilizan pozos sépticos y en ocasiones estos se rebosan, dando cabida a problemas ambientales y malos olores.

¿Cómo es posible que no cuente con alcantarillado este lugar de potencial desarrollo?, se preguntó el ingeniero civil y residente Jorge Murillo, quien no encuentra respuesta a su interrogante y ha cuestionado en reiteradas ocasiones esta problemática.

Frente a esta situación, EXPRESO consultó a la Alcaldía de Santa Elena por qué no se han ejecutado obras, cuáles están previstas para este año y si en el plan está incluido el alcantarillado. No obstante, a través del departamento de comunicación se limitaron apenas a decir que están elaborando los estudios para construir el alcantarillado y asfaltar las calles principales.

Así permanece la playa, a decir de los visitantes. Con carpas sobre la arena que no facilitan el paso a las familias. Joffre Lino

Sobre cuándo lo harán y con qué monto, no hay fecha ni cantidad, lo que encienda las alarmas y el coraje de gran parte de la comunidad, que dice estar harta de ser la burla de la autoridad.

La calidad del agua que llega a Punta Blanca tampoco es buena y ante ello he tenido que comprar filtros para mejorarla. Ya es hora de que se atienda también este tema, de que se haga algo.

Azucena Viteri,

residente

A la problemática de falta de servicios básicos, se suma el desorden en la playa, de manera especial en el área del ingreso de la entrada 7. En ese lugar se han instalado decenas de carpas sobre la arena, que permanecen allí todo el año, así como vendedores informales que llegan los fines de semana. Ambos escenarios se han convertido en obstáculos para circular también al pie del mar.

“Queremos orden, es increíble que ni aquí ni en las calles podamos caminar. Nadie controla nada”, lamentó la residente Laura Cabello, quien analiza la posibilidad de vender su casa ante la realidad que enfrenta. “Esto es como estar en la selva. Obstáculos y monte por todo lado...”.