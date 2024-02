El turismo avista una ola carnavalera escasa de agendas y viajeros

Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara provincial de Turismo de Santa Elena, está preocupado por las pocas reservaciones hoteleras para el feriado: “Nadie va a un lugar turístico en carnaval donde a la medianoche debe irse a dormir”, expresó este jueves 8 de febrero, consultado por EXPRESO..

Hasta el cierre de esta edición, en los balnearios de Montañita y Salinas, que son los lugares más concurridos en feriados, apenas se registró un 30 % de reservaciones. “Está muy bajo y eso nos mantiene nerviosos por las inversiones que hemos hecho”, reiteró Tenempaguay.

Este año es el que registra las cifras más bajas. En 2023, por ejemplo, en vísperas del carnaval los hoteles ya estaban copados. Y en el 2022, faltando un día para el feriado, las reservaciones llegaban al 80 % y finalmente todo se llenó.

Susana Sotomayor, propietaria de un hotel en el malecón de Salinas, señaló que las pocas reservaciones de habitaciones están para uno o dos días, cuando antes en carnaval los viajeros pasaban entre tres y cuatro días.

Los balnearios de Santa Elena esperan que los turistas lleguen una vez iniciado el feriado, pues hay bajas reservaciones. Joffre Lino

GUAYAS Y SANTA ELENA: ENTRE ACTOS DE VIOLENCIA Y TOQUES DE QUEDA

“Hay muchos factores que han incidido en esto, pero sin duda alguna son los hechos violentos lo que más ha afectado al turismo. Para lograr mantenernos hemos realizado descuentos en feriados, pero no hemos podido alcanzar los porcentajes que se tenían antes de la pandemia”, dijo la empresaria, también este jueves 8 de febrero.

En cambio, el empresario turístico Douglas Dillón espera que desde este sábado los visitantes lleguen en un mayor número y prevé una ocupación del 90 %, “porque la playa siempre es la mejor opción para el relax”.

En General Villamil, el principal balneario de Guayas, la situación es igual. “Estamos peor que en la pandemia, caídos en todo, asustados y de paso con un turismo que no gasta”, afirmó Francisco Yagual, uno de los dos mil servidores turísticos del cantón Playas, cuyas esperanzas de que la situación mejore están puestas en este feriado.

“En el estado de excepción en que vivimos, la gente siente que no tiene total libertad para divertirse, especialmente en las noches, pues aunque ahora se pueda transitar hasta las 12, la gente se guarda temprano”, se quejó Eloy Crespín, quien tiene una discoteca que ahora solo abre los sábados, porque en los otros días nadie va. “Para sobrevivir me las he ingeniado entregando cervezas heladas a domicilio y en fiestas de casa”.

La singular gastronomía manabita es uno de los atractivos de los balnearios de la provincia. Alejandro Giler

MANTA Y MANABÍ: UNA SERIE DE AÑOS CRÍTICOS PARA EL TURISMO

En Manabí, Jaime Ulloa, director ejecutivo del Buró Turístico de Manta, dice que el sector ha vivido años críticos, pero ha salido adelante. Cita varios factores por lo que terremotos, pandemia, huelgas, toques de queda y actualmente la inseguridad no hayan podido derrumbarlos.

Entre ellos, el esfuerzo y pasión por el turismo y el servicio de los dueños de negocios. “Ha hecho las veces de cocinero, conserje, es un gran sacrificio”.

También ha sido clave el trabajo coordinado con el Municipio, Prefectura de Manabí y la academia para fortalecer a Manta como destino internacional. La plataforma internacional TripAdvisor que recoge la opinión de viajeros reconoció a Manta como uno de los 25 destinos preferidos por los turistas.

Manta es una de las cuatro ciudades de Manabí con semáforo rojo. El toque de queda se inicia a las 00:00; los eventos masivos se realizarán en la tarde hasta las 20:00; y desde las 22:00 serán los controles entre las Fuerzas Armadas y la Policía.

Algunos eventos programados

Manta. El lunes 12, conciertos de Silvestre Dangond y Alberto Barros en la playa El Murciélago.

Salinas. La Policía autorizó un show musical y desfile cultural. En Ballenita, un festival de disc-jockey.

Playas. La ciudad acogía las disposiciones del COE nacional, de no hacer ningún acto masivo.

Las autoridades indicaron que 2.900 personas participarán en el control durante el feriado de Carnaval. Cortesía

AZUAY: CONTROLES EN LAS VÍAS Y EVENTOS CON PLANES DE SEGURIDAD

En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora, dijo que contarán con un contingente de 2.900 personas para el control del espacio público y de los eventos masivos que se realizarán en la ciudad.

En las vías intracantonales también se ejecutarán controles de alcoholemia y documentos por parte de los agentes civiles de tránsito. Se espera el arribo a la ciudad de unas 100.000 personas.

Milton Benítez, gobernador del Azuay, explicó que en el cantón hay permisos extendidos para 20 eventos masivos. Todos han presentado el plan de seguridad que incluye las acciones y formas de proceder en caso de alguna emergencia, el número de personal activo para cada evento y otros detalles.

Los emprendimientos turísticos han sido la opción para familias en zonas con visitantes. Yadira Illescas

TUNGURAHUA: LA INNOVACIÓN PERMITE SOBREVIVIR A LOS EMPRENDEDORES

Tungurahua es considerada una tierra de emprendedores quienes también han sufrido en las diferentes crisis registradas en los últimos años, como la pandemia por el coronavirus y ahora el estado de excepción por la guerra contra el terrorismo.

Para Pamela Delgado todos estos años han sido de muchos retos donde le ha tocado mostrar más fortaleza. La mujer es emprendedora, tiene su marca de alfajores artesanales “Te lo Mereces” y aseguró que la mejor manera de salir adelante es apoyándose entre todos, sin celos.

Igual opina, Karina Corral, dueña de la marca de alfajores “Galilea”, dijo que las limitaciones están solo en la cabeza y que si es cierto tuvieron muchos inconvenientes en pandemia y ahora con la restricciones por la seguridad, añadió que el innovar y trabajar en unidad es parte de la fortaleza en Tungurahua.

En Tungurahua también se reactivaron todos los nueve cantones para el feriado del Carnaval. El prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, aseguró que tienen buena expectativa por el feriado, sin descuidar la seguridad.

En la provincia hay de todo para recorrer. Si desea alejarse del ruido puede recorrer la antigua Vía Flores, donde al menos unos 20 emprendimientos al aire libre, al filo del río Ambato los esperan. Hay gastronomía y senderismo. (JL-NM-AG-CP-YI)

Las actividades En Ambato se reactivó la agenda por la Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF) que se extenderá hasta el 11 de marzo. También se darán festivales gastronómicos y ferias.

