Santa Elena: La Libertad fija estar en la playa solo hasta las 18:00

En el cantón La Libertad (Santa Elena), donde en 2023 se registró la mayor cantidad de muertes violentas y cuyos espacios públicos tan concurridos como el mercado están rodeados de consumidores de drogas; por ordenanza, y tras una serie de reclamos ciudadanos, se establecieron una serie de normas que apuntan a rescatar el lugar, empezando ya este feriado; aunque hay disposiciones que no convencen del todo a las familias, como el hecho de limitar el ingreso a la playa que colinda con el malecón.

“Si en Salinas, como hace unas semanas se fijó, prohíben el juego brusco de carnaval, existe la posibilidad de que los vándalos y desadaptados vengan a querer hacer de las suyas al malecón de La Libertad. Era necesario que se tomen acciones. Yo estoy de acuerdo. No queremos que el descontrol migre hacia nuestro entorno, ya no más problemas”, pensó el habitante Carlos Gonzabay; quien ve con buenos ojos, por ejemplo, que durante los fines de semana y feriados el malecón sea peatonal.

El pasado 4 de febrero en el lugar se reportaron los primeros disturbios, causados por medio centenar de motociclistas que se tomaron el malecón para hacer piruetas y beber en plena calle y sobre las veredas, lo que espantó a las familias. El hecho dejó doce motos retenidas que no tenían la respectiva documentación; y dio cabida a que el Concejo Cantonal apruebe una nueva ordenanza de control en los espacios públicos.

Lo establecido, al menos ahora es necesario. Muchos creen que la playa es para beber alcohol y hasta la convierten en cantina. Eso ha venido pasando y no está bien.



Marco Nieto

presidente de la Asociación de Profesionales de La Libertad

La nueva norma prohíbe incluso el uso de la playa por las noches: solo se podrá estar en la arena hasta las 18:00. Decisión que aprueban unos, pero desaprueban otros.

“Muchos creen que la playa es para beber alcohol y hasta la convierten en una cantina. Ya era hora de que se tomen medidas ante esta arbitrariedad que venía ocurriendo. Lo que se ha establecido es necesario y oportuno. Al menos hasta medir qué va cambiando”, opinó Marco Nieto, presidente de la Asociación de Profesionales, que la integran economistas, arquitectos y contadores del cantón.

Si en Salinas prohíben el juego brusco de carnaval, existe el riesgo de que el desorden e inseguridad migren hacia nuestro cantón. Ciertas medidas son necesarias y viables.



Carlos Gonzabay,

ciudadano

Pero para Christopher Andrade, quien habita en la ciudadela Las Acacias, la medida debería apuntar a fortalecer el control, pero no restringir, “jamás restringir”, el ingreso a una playa que es pública.

“No tiene sentido, el mar es un espacio abierto al que podemos ir con libertad. Que restrinjan el ingreso de los vehículos está bien, porque así puede haber hasta más negocios que reactiven el sitio. Pero, ¿el mar? Por favor, es absurdo. Que llenen de metropolitanos si quieren el balneario y aumenten las sanciones a quienes le causan daño, pero no deben limitar el ingreso. Eso es contraproducente hasta para el turista”, pensó.

A diferencia de Salinas, que impide la comercialización de espuma de carnaval, en La Libertad sí se podrá comprar el producto, pero no se podrá jugar con anilina ni lodo en la vía pública. En caso de que las personas provoquen hechos obscenos o atentatorios a la moral, serán detenidas.

Control. El pasado 4 de febrero, 12 motos que no tenían la respectiva documentación fueron retenidas por agentes de tránsito. Joffre Lino

La sanciones también llegarán para quienes beban alcohol en la arena, sin importar la hora ni el día. Hecho que ha sido calificado por una gran mayoría como una exageración.

“Hay personas que van a descansar y desestresarse de verdad al mar, que llevan comida, que arman sus propios cocteles ahí o compran una cerveza. Eso no está mal. Esa no es la solución. Si quieren parar con el desenfreno saquen al infractor, pero no hagan que todos paguen los platos rotos. Es un chiste esta ordenanza”, mencionó Adriana Naranjo, quien vive en el centro del cantón.

No obstante para Juan Pazmiño, director municipal de la empresa de vigilancia, control y tránsito de La Libertad, estas medidas servirán y ordenarán al cantón.

Análisis. La ordenanza se pondrá en práctica por al menos un año. Luego, existe la posibilidad de que se la revise y modifique, aseguraron los ediles a EXPRESO.



“A partir de este año las familias podrán jugar carnaval en el patio de sus casas, pero en la calle nadie. Los que infrinjan la ley serán sancionados con multas y hasta con cárcel”, informó

Policías metropolitanos y militares resguardanl el malecón de La Libertad. Joffre Lino

Las multas, dijo Pazmiño, podrían superar los doscientos dólares dependiendo de la gravedad de la infracción.

Para hacer cumplir lo dispuesto se efectuarán los operativos en conjunto entre la Policía, el Ejército y 50 metropolitanos. “Esperamos que esta vez se pueda disfrutar de un carnaval tranquilo, es tiempo de culturizar estas fiestas como se lo hace en otras ciudades”, comentó el ciudadano Luis Solís.

