Dos puentes se inauguran en avenida la Narcisa de Jesús para resguardar al peatón

En repetidas ocasiones EXPRESO ha venido publicando el viacrucis que, por años, han experimentado quienes habitan en la avenida Narcisa de Jesús, por donde diariamente circulan alrededor de 130.000

vehículos. Atravesar la arteria, pese a ser una de las más críticas de la ciudad por los constantes accidentes de tránsito que se registran, ha sido una tarea casi que imposible de lograr. Por ello precisamente las familias desde entonces, incluso a través de plantones y reclamos públicos, exigieron a las autoridades de turno construir pasos peatonales. El pasado 24 de julio las obras finalmente llegaron.

"El pedido ciudadano fue escuchado, tarde, más de lo que imaginamos, pero finalmente fue escuchado. Sirvió alzar la voz, ganamos la batalla. Al fin podré cruzar la vía sin miedo y sin zigzaguear entre los autos y bajo un escenario en penumbras que urge también ser atendido", precisó Nelly Zapata, quien habita en la cooperativa Juan Pablo II, donde se levanta una de las dos estructuras edificadas. La otra está situada en el tramo que conduce a Los Vergeles.

Las estructuras, según informó el Cabildo a través de un comunicado, tienen una longitud de 68 metros, disponen de 68 reflectores, 20 postes con lámparas solares, estacionamientos para bicicletas, rampas y 32 especies arbóreas sembradas.

Durante la inauguración, en la que estuvo presente el alcalde Aquiles Álvarez y el concejal Raúl Chávez, ciudadanos como Lucas Toapanta, quien habita en Samanes 5, dijeron estar contentos de no poner más en riesgo sus vidas.

"Mi padre vive en la cooperativa Juan Pablo II y lo visito pasando un día, y varias veces me ha tomado cerca de 20 minutos atravesar la arteria, lo que debía hacer en no más de cinco. En la autopista asimismo he sido testigo de siniestros mortales. He visto choques, motos que han terminado sobre la calzada, adultos mayores sobre el asfalto, niños que hacen señas a los conductores pidiendo que se detengan por unos segundos en la vía para que les permitan pasar. Hoy estas escenas no las veré más y me alegro", señaló el ciudadano; que se disponía en ir a ver a su padre y llevarlo a su casa.

Alvarez instó a la comunidad a utilizar los pasos para salvaguardar vidas. Dijo

que se prevé que 50.000 personas se beneficien con esta obra.

"Esto solo he podido hacerlo en taxi, es adulto mayor, camina despacio y la autopista le era imposible cruzar. Hoy lo haré. Muchos pueden decir que la obra es solo un puente y no, no lo es. Es el medio con el que mi familia podrá verse más seguido, con la que podrá caminar, ir y venir de una ciudadela a otra sin riesgo a que la maten", sentenció.

Son tres puentes los que en total se construirán, dos fueron ya entregados el pasado 25 de julio. Cortesía

El reclamo dio resultados a la hora de exigir que se agiliten los trabajos

El pasado 10 de abril, los habitantes del sector denunciaron que los trabajos para levantar los puentes, al que se suma un tercero que aún está construyéndose, se estaban realizado a paso lento.

De acuerdo a los documentos oficiales que constaban en la página del Municipio de Guayaquil, en el apartado de procesos de contratación CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), la obra fue adjudicada durante la administración de Cynthia Viteri en el segundo semestre del 2022, con un plazo de ejecución de 360 días. La obra inició su construcción el 2 de marzo de 2023, lo que evidencia que ya para ese entonces estaba retrasada.

Ante esta situación, la ciudadanía exigió avances en los trabajos. "Un año llevan haciendo los puentes, no soy experto para decir 'eso tuvo que estar en tanto tiempo', pero está demorando mucho y tampoco se ve siempre a los trabajadores; creo que es esencial que aceleren la marcha, porque necesitamos los puentes con urgencia para no exponernos a que un carro nos choque solo por querer cruzar al otro extremo de la vía", comentó meses atrás Milena Bravo, residente de Guayacanes.

En la zona, entre 2019 y 2023 se contabilizó un total de 1.107 siniestros, con el saldo trágico de 63 fallecidos y 645 lesionados.

