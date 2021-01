La difícil tarea de circular por la avenida Narcisa de Jesús

Todos los días y siempre en las horas pico, el escenario es el mismo en un tramo de la avenida Narcisa de Jesús. Conductores tocando el claxon, acelerando sus autos - sin suerte- para intentar tener ventaja sobre el resto, y dando pequeños golpes sobre el volante para lidiar con la extensa fila de autos que se forma en la arteria.

En la vía, también conocida como la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, desde la cooperativa Juan Pablo II hasta la ciudadela Metrópolis II, hay cuatro retornos y de esos dos son los conflictivos. En el tercero, que se conecta con Los Vergeles; y el cuarto, con al menos tres complejos habitacionales grandes y tres plazas comerciales, los conductores incluso tienen que esperar hasta 15 (o más) minutos solo para girar en ‘u’, debido a la falta de un semáforo o agentes de tránsito que, en las horas pico (sobre todo a las 18:00), faciliten la circulación.

El retorno 4. Es el más conflictivo. Se lo utiliza para llegar a Mucho Lote 2, Metrópolis 2, San Antonio y al menos tres plazas comerciales.

Andrés Alvarado vive cerca del cuarto retorno, en la ciudadela Mucho Lote 2, donde habitan alrededor de 10.000 familias de las 11 etapas que la conforman, y desde hace tres años, lamenta, tiene que experimentar lo que califica como un calvario.

Retorno 3. Está ubicado cerca de Los Vergeles. Por la ruta se desplazan vehículos pesados que generan aún más embotellamientos. JIMMY NEGRETE

“Si no salgo a las 17:15 del trabajo (en la Alborada), me agarra el tráfico en la autopista y es horrible porque escapo de chocar. Y es que te toca esperar a que todos pasen, rogar a un alma benevolente a que te ceda el paso o lanzarse encima del vehículo que vienen corriendo el riesgo de chocar. He visto varios accidentes”, lamenta. Y le molesta porque, de la misma manera que advierten el resto de ciudadanos, el sector ha crecido a tal punto que se observan más autos, pero no personal ni herramientas que permitan que esos giros no sean un dolor de cabeza.

Jazmín Guzmán, quien habita en Metrópolis II, se queja de lo mismo y hace énfasis en la necesidad de colocar señalética en ambos retornos, separados uno del otro por un poco más de dos kilómetros; porque por esa autopista circulan además vehículos pesados, como buses y tráileres, que imposibilitan todavía más los desvíos.

Esta autopista requiere de mucha más atención. La iluminación no es la mejor, faltan pasos peatonales y señalética. Con la cantidad de viviendas y comercios que hay, más vehículos por aquí se desplazan. Y con ello, el tráfico se torna más complejo aún. Lourdes Gonzáles,

habitante de Los Vergeles​

“Se supone que algo tan simple como girar en ‘u’ no debería ser para nadie un problema, sin embargo lo es”. Los tráileres -se queja- demoran más al intentar girar y eso hace que la cola de vehículos, entre los que hay motos, crezca, lo que vuelve “más estresante el momento de llegar a casa”.

Vehículos pesados, como se observa en la imagen, circulan a diario por la avenida. JIMMY NEGRETE

La molestia se complica aún más, cuando debido a la cantidad de autos que hacen fila al incorporarse a los tres carriles centrales (hay en total doce, seis en cada sentido), uno intenta ingresar a su urbanización pero no se puede porque los últimos tres carriles están también repletos de autos. Y la pugna por no ceder el paso es la misma.

“Desde las 18:00, prácticamente los 12 carriles que tiene la autopista se llenan, y es un relajo, porque cuando ya estás a escasos pasos de llegar a tu domicilio, no te dejan pasar y te empujan a seguir de largo, obligándote a repetir el proceso y a estar otros 20 minutos haciendo lo mismo”, se queja Hernán Vinueza, de Metrópolis.

Con las urbanizaciones y negocios que hay hoy en el sector, el modelo de la vía debe cambiar. Hacen falta semáforos. Los peatones tenemos dificultades permanente para circular.



Luis Tomalá.

habitante de Mucho Lote 2

A Shirley Loor, habitante de Alameda del Río, le ha pasado lo mismo, y ante esa molestia exige a la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) que actúe, colocando tres agentes, como mínimo, en los puntos más conflictivos.

Para Federico Villacís, quien vive en el norte de la ciudad, esta falta de atención vial afectará a los negocios, a futuro. En la Narcisa de Jesús hay al menos tres plazas comerciales grandes, además de espacios gastronómicos en varios complejos habitacionales, y esas trabas para movilizarse, a su juicio, harán que el cliente se desvíe a otras zonas.

El tráfico en la avenida se torna más complejo de 18:00 a 19:30, todos los días. JIMMY NEGRETE

“Amo unos tacos que venden en el sector, pero desplazarme por esa ruta me ha obligado a buscar nuevas opciones en barrios y vías no tan desordenados. Ahora, visito el local a lo mucho una vez al mes, antes lo hacía dos veces por semana, pero me harta pasar por lo mismo siempre”, explica.

Frente a esta situación, este Diario solicitó a la ATM el plan o las medidas para frenar a corto plazo las molestias, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. A través de un correo electrónico, preguntó asimismo si está prevista la instalación de semáforos u otras herramientas, pero tampoco respondieron.

El retorno 4. Es el más conflictivo. Se lo utiliza para llegar a Mucho Lote 2, Metrópolis 2, San Antonio y al menos tres plazas comerciales. Shirley Loor



habitante de Alameda del Río

Para los ciudadanos, resulta fundamental que las autoridades actúen puesto que cruzar por la avenida se ha vuelto además una prueba de fuego para los peatones. Los cuatro pasos peatonales existentes, no son de gran ayuda por las distancias que existen para llegar a sus destinos.