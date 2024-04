Ciudadanos piden acelerar la construcción de los puentes en la Narcisa de Jesús

Puente ubicado en Brisas del Norte. Cuenta con los pilares, pero no con el camino para los usuarios.

Siguen erigiéndose a paso lento los tres puentes peatonales de la avenida Narcisa de Jesús, en Guayaquil. En esta arteria históricamente conocida por el gran número de vehículos que transitan por ella y su alto congestionamiento en horas pico, se está construyendo una solución para los peatones que habitan en las zonas residenciales ubicadas al pie de esta vía, pues la demanda de los ciudadanos ha obligado a las autoridades locales a instalar estas estructuras.

Las edificaciones están ubicadas en el sector de Los Vergeles, la ciudadela Guayacanes y frente a la cooperativa Juan Pablo II, en Brisas del Norte, todas en la autopista Narcisa de Jesús. Y se espera que beneficie a un total de 86.535 habitantes de estos sectores.

De acuerdo a los documentos oficiales que constan en la página del Municipio de Guayaquil, en el apartado de procesos de contratación CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), la obra fue adjudicada durante la administración de Cynthia Viteri en el segundo semestre del 2022, con un plazo de ejecución de 360 días. Misma obra que inició su construcción el 2 de marzo del 2023. Esto significar´´ia de acuerdo a los registros, que lleva poco más de un mes de retraso. Actualmente se observa que aún se mantienen los trabajos, pero no se ve el avance esperado para el tiempo que se fijó que sería entregado. El Municipio sin embargo no ha precisado si es que hay un retraso en sí o a que se debe a que la estructura no haya sido terminada en las fechas previstas.

Sobre este punto, este Diario solicitó una entrevista, pero hasta la publicación de esta nota no fue concedida.

2´8 millones de dólares Este sería el valor destinado para la elaboración de las tres estructuras, de acuerdo a los documentos encontrados en la página del Municipio de Guayaquil

Ante esta situación, la ciudadanía pide mayor avance de los trabajos. "Un año llevan haciendo los puentes, no soy experto para decir 'eso tuvo que estar en tanto tiempo', pero está demorando mucho y tampoco se ve siempre a los trabajadores; creo que es esencial que aceleren la marcha, porque necesitamos los puentes con urgencia y no exponernos a que un carro nos choque solo por querer cruzar al otro extremo de la vía", comenta Milena Bravo, residente de Guayacanes.

Pues en esta zona se ha registrado un promedio diario de 60.767 vehículos que usan esta arteria, de acuerdo a la Agencia de Tránsito y Movilidad. De igual manera, entre 2019 y 2023 se contabilizó un total de 1.107 siniestros, con el saldo trágico de 63 fallecidos y 645 lesionados.

"No queremos ser otra cifra, queremos que se ejecute con rapidez los puentes, porque no son suficientes los que tenemos para la extensión de la zona residencial que tiene la vía", asevera el ciudadano, Luis Rodríguez.

Problemas en la construcción



De acuerdo a uno de los trabajadores con los que pudo conversar EXPRESO, detalló que hubo problemas de extorsion en uno de los puentes, razón por la que hubo frenos repentinos para la ejecución de la obra, según la fuente. Por reserva y protección de él y sus compañeros, pidió que no se mencionara cuál fue la estructura en cuestión.

Ante esta situación, trabajadores y ciudadanos solicitan la intervención de todas las instituciones posibles, no solo para avanzar con la obra, sino para salvaguardar la vida de las familias. "Los vacunan y en cualquier momento quieren ponerles una bomba, y como están en zona residencial, pueden hacerle daño a los que viven cerca. Todos estamos en riesgo. Es lamentable", dice el ciudadano Paolo Hurtado, residente del sector.

