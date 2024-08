Guayaquil: El puente Flavio Alfaro ‘agoniza’

Costumbre. Habitual. Normal. Común. En eso se han convertido los daños que presentan las diferentes vías en Guayaquil. Sin embargo, las condiciones en las que se encuentra el viaducto Flavio Alfaro, en dirección a la vía a Daule, es un peligro para los conductores por el estado en el que se encuentran las barandas vehiculares. La obra en sí está deteriorada.

A Zulay Navarrete le da miedo, sobre todo por las noches, cruzar este viaducto, porque además de que está oscuro, no prenden las luminarias; los vehículos, al tomar la curva, no la respetan porque anda en una moto y siente que la desplazan hacia el borde externo de este, “cerquita de los fierros”. Y como no hay baranda, siente a veces como que se va al abismo. Ella teme que un día pueda caer, porque no hay esa barrera de protección.

En cambio, el conductor Carlos Alberto Rivera es enfático al decir que el estado en el que se encuentran las barandas es por falta de mantenimiento y asegura que el problema “tiene años”. Él frecuentemente usa la vía. “Nuestras autoridades se han despreocupado por el mantenimiento de todos los puentes de la ciudad”. Además, acusa a consumidores de drogas “de llevarse los fierros”. Un problema que en toda la ciudad, sin importar la calle o barrio, ha sido denunciado, sin dar paso a la solución.

Toda infraestructura vial debería tener una buena iluminación porque, en cualquier momento, podría ser una vía de escape. Los puentes deben ser revisados una vez al año. Guillermo Ponce Catedrático de la UCSG

Para el taxista Óscar Becerra, este descuido ya tiene un año y el Cabildo, pese a los reclamos, “no le ha dado mantenimiento”. Telmo Loor conduce una camioneta y, a su juicio, la ruta es peligrosa. “Los carros vienen a velocidad y no hay ni barandas, eso sería de mucha ayuda”.

Además, expresa que el descuido no solo se evidencia en las barandas, la iluminación y la calzada; además, se encuentra en mal estado la jardinera que está al término del viaducto. “Están secándose las plantas. Tanto que cuesta sembrarlas y para qué”.

Abandono de la estructura

Para Guillermo Ponce, ingeniero civil, presidente de la Comisión de Estructuras del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, docente y director de Subsistema de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los daños que se observan en el viaducto se deben al mal o nulo mantenimiento que se le ha dado a la estructura, por lo que hay problemas de oxidación y carbonatación de los elementos. A pesar de que no genera un problema estructural, esto es “más un peligro para el conductor, porque es una barrera de protección. También sirve para direccionar el tráfico”.

Barreras. Varias barandas están deterioradas desde hace tiempo, denuncian conductores. Las de acero han sido sustraídas. A lo largo del viaducto es posible observar las varillas expuestas y oxidadas. Flor Layedra Torres

Este problema radica, explica Pablo Lindao, ingeniero civil experto en estructuras y catedrático de la Universidad de Guayaquil, en la ausencia de la barrera de protección específicamente vehicular, porque el puente no cuenta con acera peatonal, en un tramo aproximadamente de 40 a 50 metros. En la parte superior han sido sustraídas, aparentemente, por los chamberos, al ser tubos de acero.

Al igual que al término de esta, antes de tomar la vía a Daule, las barreras están totalmente sueltas. Por lo que Lindao recomienda que el Municipio de Guayaquil revise la estructura con inmediatez y reponga la barrera, pero que sea totalmente de hormigón.

No obstante, Ponce advierte que todas las barandas de los puentes tienen que cumplir con la norma, porque deben ser diseñadas de acuerdo con varios parámetros, entre ellos velocidad de circulación, tipo de vehículo, curvatura y número de carriles. A partir de eso, los técnicos deben medir el nivel de impacto que el elemento tendrá que soportar para evitar que el vehículo salga del viaducto y se caiga, para no afectar aquello que esté debajo: personas y viviendas. Por eso no puede “ser tirado al ojo ni improvisado”.

Estructura. La obra presenta daños en sus juntas; además, carece de luminarias. Flor Layedra Torres

En la intersección de las vías del viaducto, un elemento vertical debe ser reemplazado; en un accidente podría haber un choque. Esto porque han pasado por alto los daños. Pablo Lindao Catedrático de la UG

Sin embargo, actualmente, advierte Lindao, la barrera está muy baja, por lo que un vehículo podría rebasar la estructura. Ante este peligro, su reposición debe ser inmediata antes de que haya un accidente, advierte el docente. Así también, los elementos verticales de las barreras tienen que ser revisados porque ya han sido golpeados por los vehículos. Uno tiene dañada la base. Otro está completamente malogrado.

Otros deterioros

En cuanto a los daños de las juntas, Ponce indica que podrían deberse a varios factores: la mala calidad del material, fallas al instalar juntas de buena calidad (extranjeras) o por daños del asfalto que está a su alrededor. Al estar deteriorado el asfalto, las ruedas golpean la junta y se dañan. Pero asegura que es más por “desconocimiento del nuevo método para colocar los nuevos tipos de juntas”.

Daños. En la calzada del viaducto Flavio Alfaro hay baches. Los conductores tratan de no caer en ellos. Flor Layedra Torres

El detalle Baches. Es necesario analizar si los daños en la calzada del puente se deben a la mala calidad del asfalto o al aumento del tráfico.

En las noches este sitio es oscuro, no hay luz en el viaducto. El camino solo es iluminado por las luces de los vehículos. Es súper peligroso. Yo siempre me movilizo por este sector en moto. Zulay Navarrete

Motociclista

“Solo queremos que el Municipio venga y revise la estructura. Esta agoniza, se está desbaratando. La obra representa un riesgo”, sentencia Carla Muñoz, conductora que reside a escasos metros del lugar.

