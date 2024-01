Guayaquil, una ciudad de avenidas con huecos y fallas

Daños. No siempre es posible esquivar los huecos en las calles Dolores Sucre y Thomas Wright Montgomery.

Varios son los letreros de azul, blanco y celeste -línea gráfica municipal- que están colgados en varias zonas de la ciudad, en los que se lee ‘Guayaquil sí trabaja’, refiriéndose a la actual administración local; sin embargo, para la gente este mensaje no es del todo verídico. A las avenidas principales de la urbe les urge una intervención.

A lo largo de la avenida Isidro Ayora, el pavimento que rodea a las tapas de las cajas eléctricas, hidrosanitarias y datos, que se encuentran en media calle, está desgastado y se ven los bordes de las cajas de las tapas. Los huecos son grandes. Los vehículos que vienen por la avenida Benjamín Carrión y deben girar a la derecha y tomar el carril de en medio de la avenida Isidro Ayora, lo hacen tan lento, tratando de no caer en el hoyo.

Más adelante, en la intersección con la avenida José María Egas, justo a la bajada de la loma de Sauces IX, hay un hueco sin tapa. Juan Ernesto Caiche tiene que bajar la velocidad de su taxi y tratar de esquivarlo, aunque le toca aguantar el grito melódico de cláxones de los otros autos que van apurados. Si no para, el auto se le dañaría, lo que “sería peligroso”, dice, a pesar de que una vez casi cae allí.

Destrucción. La calle 21 y Gómez Rendón es uno de los puntos afectados. miguel canales

En la avenida de las Américas, las tapas de registros de servicios que están a mitad o al lado de la vía no están al nivel del relleno del hormigón asfáltico; están abajo, formando un hueco. Muchos son los autos que no logran evadirlos y caen sobre ellos. También hay desniveles.

Los huecos en la calle Luis Cordero Crespo ya tienen tiempo y nadie hace nada; además de que los buses suelen hacer estación, es un mal vivir lo que tenemos aquí

Carlos Vega, ciudadano

Esto último es un peligro para Carlos Sesguera cuando tiene que repartir alimentos en su motocicleta bajo la lluvia; los desniveles no le permiten estabilizar su moto. Recuerda que una vez casi tuvo un accidente al tratar de no caer en una depresión, la calzada estaba mojada y con las justas logró maniobrar su moto y parar cerca de la acera. “La avenida está en muy mal estado y es muy transitada”.

Más adelante, en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, la historia es similar: huecos, depresiones, pavimento roto alrededor de las tapas, desniveles...

El taxista Eduardo Lindao sostiene que estas irregularidades provocan más tráfico; además, debido al alto flujo vehicular tiene que caer en ellos, porque “si trata de esquivarlos: choca o se roza; para evitar problemas, mejor pasa ese hueco”. Lo que significa que las rótulas, los terminales, los amortiguadores y hasta los cauchos de las cremalleras del auto sufran y se aflojen, por los golpes que recibe la suspensión, explica.

Cerca de las avenidas Democracia y Pedro Menéndez Gilbert hay más hendiduras a la vista; la zona peatonal está destrozada. El pavimento, por el Hospital General de la Segunda División Libertad está cuarteado. El tráfico es pesado.

Destrucción. La calle Luis Cordero Crespo tiene grandes cavidades.

flor layedra

Más adelante, al término de la Pedro Menéndez Gilbert, donde inicia la avenida Machala, al virar a la derecha -la altura del paso a desnivel de la avenida Quito, centro de Guayaquil, la calle Luis Cordero Crespo está llena de huecos de todos los tamaños. Alonso Paredes conduce el bus de la línea 18, denuncia que, en esa zona, debido al tamaño de los orificios, por esto, “casi no se puede circular; no se puede hacer ningún tipo de maniobra porque el daño es en casi toda la calle”.

En un tramo de la avenida de las Américas hay clavos, por un muro de separación de la Metrovía que sacaron, eso es peligroso porque se pueden pinchar las llantas

Mohamed Daas, conductor extranjero

“¿Hasta cuándo vamos a vivir con este histórico y tedioso problema? Somos la ciudad de los baches y a la Alcaldía, como ha pasado en todas las administraciones pasadas, no le importa nada. ¿Acaso el alcalde Aquiles Álvarez no los ve?”, cuestiona Samantha Terranova, conductora guayaquileña.

Sobre estos daños, EXPRESO solicitó una entrevista al Cabildo para conocer qué tipo de trabajos y qué tiempo se harán para solucionar los daños, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

A la ciudadanía le preocupa la llegada del invierno, pues “con la presencia de las lluvias, el tamaño de los cráteres aumentará”, lo que sería más peligroso porque no solo causaría accidentes, sino que provocarían fallas mecánicas de los vehículos, asegura Ángel Miranda, conductor de la línea 17.

Es por esto por lo que Karen Maiza, quien vive en el sector, no puede comprender por qué el Cabildo le cobra $ 221, 58 por contribución especial de mejoras 2015-2022, si esta calle ha estado dañada por más de un año y no ha sido intervenida hasta ahora, sino que cada vez se crean más cavidades. Debido a los accidentes que se han presentado, los vecinos han tenido que rellenarlos con piedras.

Al igual que estas avenidas, otras vías como la Benjamín Carrión, Félix Sarmiento Núñez, Jorge Maldonado Renella, la calle Dolores Sucre, Luis Crespo, la avenida Daule, el pasaje Albán Borja y otras tantas, como las calles de la Pradera 3, en el sur, todas minadas, requieren que sean intervenidas con urgencia.

Hendiduras. Las tapas de la avenida Plaza Dañín no han sido niveladas. FLOR LAYEDRA

Continúan fallas en obras terminadas

El 15 de septiembre pasado, EXPRESO publicó que el pavimento de las avenidas Carlos Luis Plaza Dañín y Felipe Pezo presentaban irregularidades. Según el Municipio, estas serían atendidas en ese mes.

En ese entonces, Andrés Burbano, director de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil, indicó que en la segunda quincena de septiembre realizarán el alzado de los niveles de las losas de todas las cajas eléctricas, hidrosanitarias y datos que se encuentren a desnivel en toda la avenida sentido sur norte. Sin embargo, eso no se ha realizado.

A lo largo de la avenida Plaza Dañín, las tapas de las cajas se encuentras a desnivel del relleno asfáltico, creando huecos en la calzada. Para el ciudadano Miguel Ángel Rosales es difícil poder esquivar estas depresiones, pero trata de hacerlo, porque el perjudicado sería él, ya que se le dañarían varias piezas de su auto. “Cuando cae el vehículo en el hueco, este pierde estabilidad y causa un accidente”.

Este mismo escenario se ve en la avenida Francisco de Orellana y en otras zonas donde el Cabildo ha intervenido con hormigón asfáltico.

En cambio, carril este-oeste de la avenida Felipe Pezo sigue presentando los problemas del año pasado publicado: desnivel del relleno asfáltico y con un terminado rústico en los bordes de la calzada. En cuanto a esto, Burbano dijo que realizará una verificación “para continuar con las labores en este sector”.

La obra culminó; no hay ningún trabajador en el sitio. No obstante, las fallas continúan. Consultamos sobre esto al Municipio, pero no contestó.

