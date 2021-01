El proyecto de grado tiene ocupados a los futuros bachilleres

Concentrado y con la mirada fija en la pantalla de su laptop, Enrique Aguirre Almeida, estudiante de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Cristóbal Colón, revisa detenidamente el contenido de su proyecto de grado que está elaborando para graduarse de bachiller.

Junto a su escritorio tiene varios libros y recortes de periódicos de fechas pasadas, que le permiten encontrar datos históricos y políticos sobre ‘La democracia’, el tema que lo mantiene ocupado por estos días.

El proyecto de grado es una buena opción para los futuros bachilleres, ya que les hace desarrollar la creatividad. Espero algún día poder poner en práctica la idea propuesta. Lisbeth Lavayen, futura bachiller

Al igual que él están los aproximadamente 169.000 estudiantes del último año de colegio del ciclo Costa, de instituciones educativas públicas, particulares, fiscomisionales y municipales de todas las modalidades de estudio: presencial, semipresencial y a distancia; de los cuales, 51.000 están en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Sin embargo, no todos han tenido que realizar este trabajo, ya que algunos fueron exonerados al obtener un puntaje de 9 y 10 en su trayectoria académica.

Al igual que los profesores tutores, los padres de familia hemos sido guías para el desarrollo del proyecto de grado de nuestros hijos. Para muchos, esto fue nuevo y necesitaron ayuda. Maritza Troya, madre de familia

En este año lectivo del régimen Costa, el proyecto de grado reemplaza al examen Ser Bachiller que rendían los alumnos para graduarse y posteriormente acceder a un cupo para una carrera en el sistema de educación superior. El cambio obedece a la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, que desde marzo de 2020 transformó la educación presencial en virtual, desde casa.

Lisbeth Lavayen Troya, de la Academia Naval Altamar, elabora una propuesta que tampoco podrá ser sustentada. Amelia Andrade / EXPRESO

Aguirre quiere lucirse con su trabajo, que representa el 20 % de la nota para la titulación. El 70 % equivale al récord académico (las calificaciones entre octavo de educación básica y tercero de bachillerato). Y el 10 % corresponde a la calificación del proyecto de participación estudiantil.

“Comencé a elaborarlo desde la primera semana de enero y lo tengo avanzado un 80 %. La segunda semana de febrero debo entregarlo”, cuenta entusiasmado el estudiante, quien cuenta con la ayuda de un tutor (profesor) que lo guía en este nuevo proceso. Lo hace de manera virtual, a través de videollamadas o por medio de la plataforma Zoom, que les permite coordinar una vez a la semana.

La cifra Más de 51.000 estudiantes se graduarán de bachilleres en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

También tiene el apoyo de su abuelita Miriam Álvarez Oña, profesora jubilada, quien le habla sobre algunas etapas políticas que ha vivido como ciudadana de este país. “Ella me dice lo que sucedió en su tiempo y yo inmediatamente lo confirmo a través de los textos, periódicos viejos e Internet”, menciona el joven, para quien no ha sido complicado desarrollar esta tarea. “Más bien es una herramienta que me ha permitido conocer e informarme de ciertos temas que no vemos en las clases y hechos que no hemos vivido por nuestra edad”.

El proyecto de grado lo deberán presentar en digital y en papel la segunda semana de febrero.. Amelia Andrade / EXPRESO

El proyecto consiste en realizar ‘un estudio de caso’ para los alumnos de bachillerato en Ciencias y un ‘proyecto demostrativo’ para los de bachillerato Técnico. Mientras que los de Bachillerato Internacional continúan con el desarrollo de su monografía.

Información sobre la COVID-19, la convivencia, ideas que cambiaron el mundo, la democracia, cuidado de la naturaleza, la interculturalidad, los derechos humanos y la ciudadanía global son los temas seleccionados.

Lisbeth Lavayen Troya, cadete de la Academia Naval Altamar que está en tercer año de bachillerato Técnico, tiene como propuesta la creación de un ‘food truck’, un vehículo grande acondicionado para elaborar y vender comida rápida. “La idea es colocarlo en varios sectores de la ciudad para que las personas tengan opciones de comer platillos rápidos y deliciosos, cuando no puedan ir a sus casas”, explica la futura bachiller, para quien tampoco ha sido complicado desarrollar este trabajo, pues ha recibido una guía adecuada de su tutor. “Mi familia también me ha apoyado con ideas para que todo quede perfecto y pueda lograr un buen puntaje que me sume a la nota final de titulación”

Vacíos El no sustentar un proyecto deja inquietudes en los profesores, al desconocer qué enseñanzas dejó en los estudiantes el tema o caso propuesto.

Y aunque su proyecto de 20 hojas solo consta de la parte teórica, la joven abriga la esperanza de algún día contar con los recursos económicos necesarios para ponerlo en marcha. “Este trabajo me ha permitido desarrollar la creatividad y aprender cosas relacionadas a la cocina que no conocía porque hasta hace poco no me interesaba. Ahora conozco de platillos, así como de los costos que podría generar un negocio como este”, dice entre risas.

Según el cronograma del Ministerio de Educación, los proyectos de grado deben ser entregados a los tutores entre el 11 y 19 de febrero, una semana antes de las ceremonias de graduación, que están previstas para la última semana del mismo mes, de manera virtual.