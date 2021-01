Roberto Briones: “A la universidad irán chicos con conocimientos deficientes”

PhD. en Ciencias de la Comunicación Científica; magíster en Educación Superior; especialista en Proyectos Educativos y Sociales; diplomado en Pedagogías Innovadoras; doctor en Medicina; doctor en Administración Educativa; docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; exrector de varios colegios privados.

EL CONTEXTO

Del 14 al 18 de enero se abrirá la inscripción para rendir el Examen de Acceso a la Educación Superior, correspondiente al primer periodo académico de 2021, a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). El proceso va dirigido para la mayoría de estudiantes de tercero de bachillerato del régimen Costa.

Roberto Briones Jiménez cree que al sistema de educación superior le espera una generación de estudiantes deficitaria de conocimientos a la que deberá ponerle correctivos que le tomará por lo menos dos o tres años. La universidad tendrá que trabajar el triple por los vacíos más acentuados con los que llegarán los bachilleres debido a la educación recibida en tiempos de pandemia, anota el experto.

¿Cree que los estudiantes de tercero de bachillerato están preparados para el examen de acceso a la universidad tomando en cuenta la modalidad de educación que han tenido en tiempos de pandemia?

No creo que los chicos estén preparados para esta nueva realidad. Ese examen que toma el Senescyt fue elaborado antes de la pandemia y por tanto no se ajusta a los escenarios que se vienen, que es probablemente un 2021 que no sea totalmente presencial ni totalmente virtual. Es probable que tengamos un híbrido y ese examen no fue planteado para eso.

Las clases virtuales son buenas para las áreas teóricas; para las prácticas se necesita la presencial.

Si en tiempos normales se le hacía complicado al joven lograr un puntaje alto que le permita acceder a una carrera en la universidad, ¿cree que ahora será más difícil?

Será muy complicado porque el estudiante no ha aprendido lo que tiene que aprender porque virtualmente no es factible. Las universidades de alto nivel como la Politécnica o las carreras de Medicina requieren alumnos con un perfil de conocimientos profundos y de alto contenido práctico, pero eso no han tenido los jóvenes porque la virtualidad no se lo ha permitido.

¿Qué le espera al sistema de educación superior con todos los vacíos que llegarán los jóvenes, si antes de la pandemia eso ya era un problema?

Creo que llegarán chicos con conocimientos deficientes a los que habrá que ponerle correctivos adicionales; es decir, que desarrollen proyectos que mejoren esta calidad deficitaria que tendrán en los próximos dos o tres años. La universidad tendrá que trabajar el triple. Debido a la situación económica, a las universidades privadas se les complicará tener alumnos, ya que la mayoría migrará a la universidad pública y eso aumentará más el problema de ese sector educativo que no cuenta con profesores ni recursos económicos suficientes.

En la Comisión de Educación de la Asamblea se plantea la eliminación del examen de acceso a la educación superior. ¿Cómo ve esa propuesta?

La universidad abierta a todos es positivo en la medida en que todos tienen derecho a la educación; pero hay serios obstáculos que tienen que ver básicamente con escasez de personal capacitado para trabajar en los centros de estudios, así como la falta de recursos económicos, ya que no es solo de poner a hablar a un profesor, sino también adquirir laboratorios, insumos, etc. La Comisión de Educación de la Asamblea tendrá que justificar por qué razón se va a dar el libre ingreso.

¿Usted no está de acuerdo en que se seleccione a quienes realmente quieren estudiar?

La selección siempre deja afuera a los pobres capaces. Creo en el libre ingreso porque es necesario que se cumpla con el precepto constitucional que dice que la educación es un derecho.

¿Qué otras opciones de estudios tienen los bachilleres?

Deberían ser los tecnológicos, pero estos no han sido lo suficientemente trabajados, ya que los fiscales tienen pocos alumnos. Otra alternativa sería crear fuentes de trabajo que le permita al joven ahorrar su dinero y luego tener una preparación en un área del conocimiento que ellos quieran para mejorar su vida. Los tecnológicos que necesitamos son los prácticos (electricidad, gasfitería, mecánica, etc.) y todo lo que les permita a los chicos tener un título antes de cumplir los 25 años para ganarse la vida.

Los vacíos de conocimientos de los estudiantes se pueden llenar en manos de buenos maestros.

¿Qué hacer para que el ingreso a la universidad no sea esquivo para los jóvenes?

Hay que plantear cursos de nivelación de alto nivel donde los chicos sepan a qué se van a dedicar y puedan darse cuenta si para esa área están preparados y si esa será la que le va a gustar. Hay que fomentar el autoaprendizaje desde los preuniversitarios que deberían ser desde los colegios.

¿Se necesita cambiar el modelo pedagógico?

La educación que se viene tiene que ser una que combine las áreas duras como la Física, Matemáticas, etc.; y las blandas donde el chico aprenda habilidades como escribir, cuidar su medio ambiente, manejar su liderazgo, que sea capaz de entenderse con su semejante, que practique sus valores, etc.