Hilario Beltrán: “Iremos a buscar a los niños para reinsertarlos a la escuela”

Es licenciado en Educación Básica, docente con más de 32 años de experiencia y director de la escuela Naciones Unidas por más de 15 años. Es orientador pedagógico, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) Guayas y presidente de los directivos de las escuelas y jardines de infantes de la provincia.

EL CONTEXTO

En el marco de la pandemia, miles de niños han abandonado la escuela porque no cuentan con las herramientas tecnológicas para continuar las clases desde sus casas. Los maestros retornarán el 18 de enero las labores presenciales en las aulas y dicen que rescatarán a esos menores para reinsertarlos en el sistema educativo.

La ministra de Educación ha dicho que 8.000 maestros han dejado de reportar su trabajo semanalmente y que otros 8.000 han perdido el contacto con sus alumnos. ¿Cuáles han sido los motivos?

Hay muchos estudiantes que no han podido conectarse porque no tienen las herramientas tecnológicas para recibir las clases desde casa. Lo mismo pasa con una gran cantidad de maestros que no cuentan con los equipos para hacer un seguimiento a sus alumnos. Además, muchos docentes han desaparecido: más de 6.000 se han jubilado y nunca se reprogramaron sus partidas y cerca de 10.000 fueron desvinculados durante la pandemia.

¿Esto quiere decir que hay un déficit de docentes en el país?

Hasta el año pasado había cerca de 169.000 profesores en el magisterio; pero quedaron 159.000 luego de su desvinculación. Creemos que para los cuatro millones de estudiantes que hay en el país debería haber 200.000 docentes, lo que significa que hay un déficit de 40.000, sin contar con los maestros de Inglés, Informática y de otras áreas que se necesitan para que un solo profesor no tenga que hacerse cargo de hasta 30 grados o impartir una asignatura que no está acorde con su perfil y experticia. Debe existir más inversión en este campo.

La Constitución señala que se debe invertir el 6 % del Producto Interno Bruto en Educación; no hemos llegado ni al 4 %.

Pero las autoridades de Educación aseguran que hay suficientes docentes. ¿Cómo explica usted su pedido?

Eso dicen ellos porque no quieren contratar a más maestros, pero si hubiera suficientes la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no hubiera enviado a Monte Sinaí 300 profesores -contratados por el Municipio- para que 6.000 estudiantes no pierdan el año debido a que no estaban recibiendo clases. Esta es solo una muestra de que la población estudiantil está creciendo, especialmente, en el área rural y urbano-marginal, donde hay invasiones.

Usted dice que la población estudiantil ha crecido, sin embargo, los gremios educativos aseguran que hay más de 100.000 niños que no se han matriculado en este año lectivo. ¿Cómo analizar este panorama?

Sí se matricularon, pero en el transcurso del año lectivo han ido abandonando sus clases porque no tienen internet, computadora y muchos ni siquiera tienen un teléfono celular para recibir las tareas por WhatsApp. Esto no ha sido culpa del maestro, sino del Ministerio de Educación que ha dejado a la deriva a esos niños al no dotarlos de las herramientas necesarias para su aprendizaje.

¿Qué hay de las fichas pedagógicas que entrega el ministerio y de los programas educativos por televisión que se emiten para quienes no cuentan con tecnología?

Las fichas pedagógicas no han llegado a todos los sectores, especialmente al área rural, donde hay muchos hogares que tampoco cuentan con un televisor o radio, debido a su precaria situación económica.

Los maestros deberán regresar al trabajo presencial el 18 de enero de 2021, pero han pedido garantías para hacerlo. ¿Cuáles son?

Si vamos a trabajar necesitamos garantizar la seguridad de los padres y alumnos. Nos deben dar mascarilla, alcohol y amonio cuaternario para desinfectar las aulas. Debe haber agua, mejorar los servicios higiénicos y acceso a internet.

Muchos trabajadores han retornado a sus actividades y no han sido tan exigentes como ustedes. ¿Por qué?

Lo único que los maestros queremos es que el Ministerio de Educación invierta en material de bioseguridad con los recursos que nos quitaron durante seis meses. A más de 160.000 docentes se le descontó de su sueldo entre $ 400 y $ 700; lo mínimo que podemos pedir es que se vele por la salud de la comunidad educativa.

Necesitamos capacitación para llegar a nuestros alumnos, ahora más que nunca debemos usar la tecnología.

¿En qué cambiará el panorama educativo el hecho de que ustedes retornen a las actividades presenciales?

Tendremos que ir a buscar a los niños perdidos para reinsertarlos nuevamente a la escuela. Debemos llegar a las casas de los niños llevando las guías pedagógicas (que muchas veces se quedan en los distritos educativos) para enseñarle las dos áreas más importantes como Matemáticas, Lengua y Literatura, por lo menos una vez a la semana. Habrá que convencer a los padres para que el niño pueda seguir estudiando.

¿Por qué no lo hicieron en todos estos meses y así hubieran evitado que el niño abandone los estudios?

No es tan fácil llegar a los hogares de los chicos, especialmente en el área rural porque viven en lugares muy apartados de las escuelas. Pese a las limitaciones y falta de logística, lo hemos venido haciendo en el sector urbano. Es por ello que la deserción escolar no es más alta de la que se registra actualmente.

¿Cree usted que el maestro ha estado cumpliendo su trabajo a cabalidad?

Claro que sí. Durante esta época de pandemia los maestros hemos subsidiado la educación, porque con nuestros recursos hemos tenido que pagar el servicio de internet, los planes de celulares para que los estudiantes reciban clases desde sus casas. Ha sido una tarea titánica, hemos reproducido videos, tutoriales y otros elementos que han facilitado el aprendizaje a los alumnos. Eso no ha sido reconocido por el Estado ni por el Ministerio de Educación.

¿Cuáles son las expectativas del docente para el 2021?

Que en la Asamblea se apruebe la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde se establece un incremento salarial para el docente; capacitación constante, que se invierta en Educación, según lo dispuesto en la Constitución, entre otros beneficios.