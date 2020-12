Ivo Orellana: “Mejorar la infraestructura escolar debe ser una tarea de todos”

Exdirector provincial de Educación, exdirector nacional de Educación, exsubsecretario general, administrativo y financiero del Ministerio de Educación, exministro encargado en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, rector de varias unidades educativas fiscales y particulares, docente de nivel superior. Tiene el título de doctor en Psicología Educativa y magíster en Educación Superior e Investigación Educativa.

El retorno a clases presenciales que muchos padres temen Leer más

EL CONTEXTO

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha pedido al presidente de la República, Lenín Moreno, la autorización para intervenir en el mejoramiento de la infraestructura de los planteles fiscales de la ciudad, en la zona urbana y la rural, pues, según dice, se cae a pedazos. La autorización es necesaria, porque esta tarea no es de competencia municipal.

El exdirector provincial de Educación del Guayas habla sobre la necesidad de mejorar la infraestructura escolar para potenciar la calidad de la educación pública. Dice que si el Estado no puede hacerlo solo, debe buscar la ayuda de otras entidades. Padres de familia y la comunidad en general también tienen que sumarse a esta tarea que debe ser de todos.

El Municipio de Guayaquil ha pedido que se le autorice intervenir en el mejoramiento de la infraestructura escolar de la ciudad. ¿Cree usted que el Gobierno debería aprovechar esa oportunidad?

Si bien es cierto que, administrativamente, todas las instituciones del Estado tienen sus competencias específicas, las actuales circunstancias determinan que no se puede desaprovechar ese tipo de propuesta, que si bien es cierto es de una entidad diferente al Ministerio de Educación, el beneficio que recibirían las instituciones educativas va a redundar en el éxito para la educación de los niños y jóvenes. Es imperioso que el Gobierno analice y dé paso a esa propuesta.

Juan Carlos Rodríguez: “El retorno del docente al aula no debe ser solo un asunto administrativo" Leer más

Al principio del Gobierno anterior ya hubo ayuda municipal, pero luego se les prohibió a los cabildos que intervengan en temas educativos...

En educación no debe intervenir la política y deben ser aprovechados todos los recursos que se oferten para mejorarla, tanto en su infraestructura como en su parte tecnológica, pedagógica y en todo aquello que oriente a que la acción educativa se realice de la mejor manera. En el Gobierno anterior se cometieron muchos errores en este campo.

La colectividad debe convertirse en guardianes de aquella entidad educativa que no tiene conserjes.

¿Cree que las autoridades de Educación han aprovechado la no asistencia de los estudiantes a los planteles para realizar adecuaciones o arreglos que, incluso, eran necesarios antes de la pandemia?

No se ha dado ese anhelo esperado de parte de los directivos de las instituciones educativas. Hay colegios como el Patria Ecuatoriana, por ejemplo, que están abandonados desde el 2016, cuando el terremoto los afectó. Cuatro años después, el 50 % de las aulas están deterioradas, sin biblioteca, talleres y laboratorios. Lo mismo ha sucedido en otros planteles. Ahora que se está haciendo una inspección para ver si es procedente la educación presencial, se está descubriendo lo que nosotros ya sabíamos. El descuido no va a permitir la apertura de esas instituciones por falta de agua potable e Internet, por los servicios higiénicos en mal estado, y otros elementos que permitan que la educación en estos momentos pueda realizarse de forma segura y sin atentar contra la salud de los estudiantes.

La Universidad de Guayaquil seguirá intervenida hasta el 31 de agosto de 2021 Leer más

¿Cree que exclusivamente el Estado debería ser el que se encargue de velar por el mejoramiento de los colegios?

El Estado tiene que cumplir con la disposición constitucional de que cada año se debe hacer una mayor inversión en el campo educativo. Queremos tener una educación como la de otros países, pero no nos damos cuenta de que en Ecuador no se está aportando para mejorarla. Por eso, si el Estado no puede hacerlo solo, debe buscar ayuda de entidades autónomas y de aquellas que se quieran sumar al mejoramiento educativo.

¿Qué impacto tiene para los niños tener una escuela bonita y en buen estado?

El solo hecho de que un alumno ingrese a una institución educativa y se encuentre con una pizarra aseada, pupitres adecuados, salas de clases bien atendidas y con las ayudas pedagógicas, aunque sean las elementales, hace que esa sed de aprendizaje se multiplique. Un ambiente acogedor, agradable y cariñoso provoca que el estudiante se convierta en un ente elaborador de un mejor conocimiento.

¿Se debería contar con la ayuda económica de los padres para realizar ciertas adecuaciones en los colegios?

La formación dual en el colegio Alemán Humboldt es reconocida desde Alemania Leer más

El padre de familia es un ente colaborador, le gusta que lo tomen en cuenta o ser parte de la institución donde se educa su hijo. Lo importante está en que se sepa aprovechar la buena voluntad y la entrega que siempre han tenido para colaborar con la institución.

Hay que perder la idea de que dotar a un edificio educativo de talleres una vez, implica que será para siempre.



Pero hay una disposición que prohíbe la ayuda económica de los representantes...

Hay que olvidarse de esa negativa del Gobierno anterior y retomar esa voluntaria aportación que solían hacer los padres, naturalmente cuidando siempre que ese aporte sea bien utilizado. Ellos se sentirán más felices de saber que su colaboración está dando los resultados que todos esperaban.

¿Qué hacer para que la comunidad se empodere en el cuidado de los planteles?

Arturo Espín: “Hay que dar más horas de Inglés y capacitar al docente” Leer más

Los comités centrales de padres de familia deben jugar un papel importante de concienciación a la colectividad, y las instituciones educativas deben tener mayor apertura. En algún Gobierno se autorizó que en los fines de semana los planteles faciliten sus espacios deportivos para que la comunidad pueda hacer deporte. Esa fue una decisión inteligente que posibilitaba que la colectividad reconozca que hay que cuidar si es que quieren seguir usando esos espacios.

¿El Estado ha invertido lo suficiente en infraestructura escolar?

El Estado ha invertido lo suficiente para el mantenimiento de los locales escolares. El área rural está abandonada; solo existen canchones con pupitres y pizarrones en mal estado.

Pero el Gobierno anterior construyó Escuelas del Milenio para mejorar la calidad de la educación pública....

No podemos decir que las Escuelas del Milenio han sido la panacea para la educación, ya que solo sirvieron de imagen para la administración de ese tiempo. Ahora, algunos de esos locales son simples ‘elefantes blancos’ que no han cumplido sus objetivos.

Docentes innovadores pueden participar en concurso de excelencia académica Leer más

¿Los colegios tipo réplica cumplieron sus objetivos?

No los dotaron de los elementos necesarios, de las ayudas pedagógicas que la modernidad está exigiendo. O si para la época los dotaron de esos elementos, en este momento ya son obsoletos.

¿Su administración sí atendió la infraestructura escolar?

Se invirtió mucho en infraestructura educativa. Para esa época existía la Dinase y se trabajó en común acuerdo con los directivos de las instituciones educativas.