Arturo Espín: “Hay que dar más horas de Inglés y capacitar al docente”

Es doctor en Educación con mención en Inglés, graduado en la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival). Director académico de Proyectos de Profesionalización Universitarios de Nicaragua. Autor de libros para la enseñanza de lengua inglesa.

EN CONTEXTO

Un análisis del programa Education First (EF) ubicó a Ecuador en la posición 93 entre 100 países del mundo. En 2014 estaba en el puesto 35. Los resultados se dieron tras varias pruebas tomadas a más de dos millones de personas en el mundo. Dinamarca y Finlandia lideran la máxima banda de dominio del idioma.

El presidente de la Asociación de Profesores de Inglés del Ecuador y de la Fundación ‘Arturo Espín’ cree que el Estado debe aliarse con instituciones privadas y organizaciones internacionales para capacitar al docente de Inglés, que hay que impartir más horas de esta asignatura en los planteles y que los estudiantes deben ser ubicados en los niveles correspondientes.

¿Por qué Ecuador tiene uno de los peores niveles de dominio de inglés en el mundo?

No tenemos un plan académico propio que muestre la realidad de los planteles y universidades sobre la enseñanza del idioma. Los maestros tampoco cuentan con el apoyo para recibir capacitación privada o subsidiada por el Estado.

¿En los colegios los alumnos tienen las horas necesarias de Inglés dentro del currículo?

Se debe mejorar la malla curricular, implementar más horas de Inglés en las clases y cambiar los textos. A nivel fiscal, los estudiantes de primero a séptimo básico reciben casi nada de Inglés. Desde octavo hasta tercero de bachillerato tienen cinco horas a la semana. Hay diferentes textos para cada grado, pero el contenido es el mismo. A los alumnos se los debería separar por niveles para que tengan un orden en el aprendizaje.

Se necesita mejorar la calidad de enseñanza de los docentes, dándoles mejores herramientas.

¿Cómo debería organizarse la enseñanza del idioma?

Se debería evaluar a los docentes de acuerdo con el Marco Común Europeo, para ubicarlos en el nivel de enseñanza adecuado (A1, A2, B1, B2 y C1). Y se debe implementar un examen nacional de Inglés para ubicar a los estudiantes en el lugar correspondiente.

En el 2016 se dispuso que la enseñanza de Inglés se diera desde primero de básico hasta tercero de bachillerato. ¿Por qué no se cumple aquello?

Porque no hay profesores, ni recursos. Por eso se redujo la cantidad de horas y maestros. Lastimosamente esto ha redundado en los estudiantes de los planteles fiscales de primero a séptimo básico, quienes al pasar a octavo año sufren las consecuencias de no tener los conocimientos de lengua inglesa que se requieren para este nivel. Ellos sufren el golpe de no saber esta asignatura e incluso pierden el año en la materia.

¿Esto quiere decir que los chicos de bachillerato están mejor que los de octavo?

Ni tanto. Las cinco horas semanales no son suficientes si se compara con los alumnos de los colegios privados, que reciben hasta 15 horas a la semanas, y muchas más en los planteles bilingües.

Hay que dar apertura a las certificadoras para que respalden la enseñanza de los docentes.

Pero la intención de las autoridades educativas es que los bachilleres salgan con un nivel B1 en este idioma. ¿Dónde está el problema?

Cómo vamos a lograr aquello cuando ni siquiera los docentes tienen ese nivel. A los profesores y estudiantes les deben proporcionar los instrumentos de apoyo dentro y fuera de los planteles: plataformas viables, libros que puedan entender, videos que puedan analizar y audios de conversaciones para que puedan practicar y enseñar.

¿Cómo se puede cambiar esta situación?

Hay que dar la oportunidad a organizaciones formadas para fomentar la educación del docente de Inglés. Hay que incentivar al maestro para que practique con buenas herramientas dadas por el ministerio u organismos de apoyo. La fundación internacional ‘Arturo Espín’, a través de su proyecto ‘Por un Ecuador Bilingüe’, apoya a estudiantes y profesores. Lo hace con recursos propios, textos digitales y ayuda de examinadores internacionales. La idea es que estudiantes y docentes logren ser bilingües.

¿En qué consiste la ayuda que proporcionan?

Hemos entregado más de 500 becas a estudiantes de escuelas fiscales para que, vía Zoom, tengan la oportunidad de aprender lengua inglesa de manera gratuita. Además, cada 45 días se otorgan más de 400 cupos para iniciar la capacitación de niños desde los nueve años, adolescentes, adultos, jubilados. También hay 200 cupos para docentes.

¿Cómo se puede acceder a ese beneficio?

Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de la fundación. Ellos recibirán un taller básico gratuito de este idioma por tres horas semanales durante tres meses.