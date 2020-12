Los docentes fiscales vuelven a trabajar ocho horas y recibirán sueldo completo

Los docentes del magisterio fiscal retornan a la jornada ordinaria de ocho horas diarias mediante la modalidad presencial y de teletrabajo, por lo que la remuneración a percibir será completa. Es decir, termina el descuento en sus salarios que existía por motivo de la crisis sanitaria y la consiguiente disminución de recursos en las arcas fiscales.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En mayo pasado, el Gobierno adoptó medidas económicas para afrontar la crisis por la pandemia del COVID-19. Esta estableció la reducción de la jornada laboral y salarios al sector público.

En el caso de los docentes, la disminución fue de una hora de trabajo que implicó una reducción de 8,33 % mensuales en su sueldo. Dependiendo de la categoría docente, a ellos se les descontó desde $ 70 hasta $ 120 mensuales, desde junio hasta noviembre pasado.

Asimismo, de acuerdo a ese comunicado, a partir de enero de 2021, los maestros acudirán de manera presencial a las instituciones educativas. Pero lo harán sin sus alumnos, quienes seguirán estudiando desde casa, como lo han venido haciendo desde que empezó la pandemia.

Medida Los servidores que se mantendrán en teletrabajo son los que poseen condiciones de vulnerabilidad o aquellos que pertenecen a grupos prioritarios.

Los directivos de los establecimientos educativos realizarán, hasta el 18 de diciembre, una planificación de retorno al trabajo presencial de docentes que garantice el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, aforo y distanciamiento social dispuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y los COE Cantonales vigentes.

La planificación de retorno a la labor presencial podrá contemplar turnos de asistencia para que los maestros continúen con el acompañamiento a los estudiantes y las herramientas educativas y de apoyo con el fin de fortalecer el trabajo psicoemocional de los alumnos, el proceso de enseñanza aprendizaje y la permanencia escolar.