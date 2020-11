Más de un centenar de niños del golfo carecen de educación

A la falta de servicios tan básicos como el alcantarillado, la salud, el transporte o la conectividad, de la que adolecen los habitantes del golfo de Guayaquil, se suma la carencia de centros educativos desde hace cinco años.

En las zonas conocidas como Tamarindo, Cascajito y Bellavista no hay escuelas funcionales. EXPRESO llegó al sitio y pudo conocer que hace más de un lustro el Ministerio de Educación sí tenía profesores en la zona. Luego, simplemente, dejaron de asistir.

Félix Domínguez, vicepresidente de la comuna Bellavista y quien representó a los habitantes los últimos siete años, cuenta que allí alrededor de 75 niños están sin educación, pese a que se ha enviado oficios.

Necesitamos docentes. Nuestros niños están creciendo sin educación. Por más que enviamos oficios no había respuesta del distrito. Ojalá sea verdad que vendrán. Félix Domínguez, vicepresidente de la comuna Bellavista.

Aunque los padres tienen la opción de enviar a los menores a otras comunidades que sí tienen escuela, la mayoría de familias no tiene medios para hacer eso posible, pues carecen de canoas o dinero para movilizar a los niños.

EXPRESO supo el caso durante la reunión de octubre de la Junta de Manejo Participativo Comunitario Manglares Don Goyo, a la que asisten presidentes de todas las comunas del golfo, coordinados por el activista ambiental y presidente ejecutivo de la Fundación Cerro Verde, Federico Koelle.

Allí, la Espol amortigua actualmente la ausencia de escuelas con un proyecto de enseñanza de conocimiento de actividades acuícolas y ecosistema de manglar (ver subnota).

Vivo en una comunidad en la que solo podemos salir cuando sube la marea. Nuestros niños, cerca de cuarenta, no van a la escuela porque es difícil que podamos movilizarlos. Jorge Chalén, presidente de la comuna Tamarindo.

Sobre el problema, en un comunicado enviado a este medio tras una solicitud de información, la Subsecretaría de Educación Zona 8 del Ministerio de Educación explica que ya realizó el levantamiento de información para conocer cuántos estudiantes de esas zonas requieren ser inscritos en el sistema educativo.

La entidad no ofrece por menores de los porqués los niños pasaron cinco años sin escolaridad. De eso, en cambio, hablan los comuneros. El directivo Félix Domínguez recuerda que hasta la comuna Bellavista llegaban maestros que tenían como base de trabajo Cerrito de los Morreños, otra comuna cercana, pero que a raíz de conocer que un adulto se ahogó mientras se trasladaba de una zona a otra simplemente dejaron de llegar a impartir clases. “Nos quitaron a los profesores. He entregado tres oficios al Ministerio de Educación y aún no tenemos respuestas favorables”, explica este comunero.

Jorge Chalén, presidente de la comuna Tamarindo, explicó además que en su sector unos cuarenta niños están sin escolaridad, una situación complicada en un territorio en el que la movilización de los menores depende de la subida y bajada de marea.

Es preocupante. Tantos años sin estudiar puede derivar en pérdida de desarrollo motriz. En esta zona no hay conectividad. No todos los hogares pueden permitirse pagar por wifi.

Alba Calle, bióloga de la Espol.

El resultado negativo de este pedido, asegura, es que Educación ha prometido docentes siempre y cuando la comunidad facilite infraestructura, como espacio para clases, baño, letrina y lavamanos. Y para eso, ellos no tienen presupuesto.

La cartera de Estado no menciona a EXPRESO estos detalles, pero asegura que “se prevé realizar en los próximos días un proceso de examen de ubicación a los estudiantes de la comuna para inscribirlos en el Sistema Fiscal de acuerdo a sus necesidades”.

En la zona se ha construido un espacio que emula un salón de clases. Hay viejas bancas de madera y las paredes son de bloque. También un pizarrón y varias gigantografías con mapas dan cuenta de que, un día, hubo enseñanza en el lugar.

La infraestructura, sin embargo, no es suficiente. Y habrá que remodelar el lugar antes de que haya clases de nuevo. Félix Vera, director de la unidad educativa Gabriel García Márquez, de Cerrito de los Morreños, confía en que la comunidad pueda organizarse para otorgar facilidades. “Si es de Guayaquil, el profesor debe quedarse y tener espacio y alimentación”, precisa.

Para los comuneros, las luces de Educación en la información enviada a EXPRESO representan la esperanza de que los menores se eduquen.

El Ministerio, por su parte, asegura que ahora se ofrecerá apoyo formativo y contención emocional a los educandos y sus familias “para contribuir al aprendizaje en casa, estrategia educativa que desarrolla para que los alumnos continúen sus estudios”. En la zona, no todas las familias pueden costear una red wifi, expone la bióloga de la Espol Alba Calle, que dirige el programa educativo.

La bióloga Alba Calle, durante su visita a las comunas. Blanca Moncada / EXPRESO

El apoyo llegó de la Espol

La bióloga Alba Calle dirige un proyecto de apoyo académico en la comuna Bellavista desde 2017. Llevó conocimientos acuícolas e incluyó lectura, escritura y operaciones básicas que amortiguan la falta de escuela.

La catedrática se muestra preocupada por la problemática de la ausencia de entidades educativas en la zona del golfo.

“Se entiende que haya un déficit presupuestario, pero la educación es una prioridad que no está siendo atendida”, expresa.