Juan Carlos Rodríguez: “El retorno del docente al aula no debe ser solo un asunto administrativo"

Exdirector provincial de Educación del Guayas, exsubsecretario regional de Educación del Litoral, exrector del Tecnológico Argos, actual rector de la Unidad Educativa La Moderna. Es abogado y tiene estudios superiores en Administración Educativa. Cuenta con un diplomado en Diseño Curricular por Competencias. Incursionó en el campo educativo hace 28 años y ha sido profesor de nivel medio y superior.

EL CONTEXTO

Por disposición del Ministerio de Educación, los 165.000 docentes del magisterio fiscal acudirán de manera presencial a las instituciones educativas a partir de enero de 2021. Pero lo harán sin sus alumnos, quienes seguirán estudiando desde casa, como lo han venido haciendo desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Juan Carlos Rodríguez, exsubsecretario de Educación del Litoral, habló con EXPRESO sobre el retorno de los maestros fiscales a la jornada presencial en el aula, las medidas de bioseguridad que deben ofrecerles, la necesidad de que los colegios tengan las herramientas para que ellos trabajen mejor que en sus casas, entre otros aspectos.

¿Cree usted necesario el retorno del maestro a las aulas, si los estudiantes seguirán en clases desde sus casas?

Es importante el retorno para hacer procesos de valoración, retroalimentación, análisis, desarrollar temas específicos por ambientes o áreas, e ir analizando cómo la dinámica educativa puede avanzar en los siguientes meses.

¿Los colegios públicos tienen las condiciones para el retorno del maestro?

No. Distinto sería si tuvieran equipos tecnológicos, banda ancha y conectividad, entonces sí se convertirían en un espacio que permita el desarrollo de la actividad docente. Pero si regresan al colegio y no hay los instrumentos para desarrollar mucho mejor las clases de como lo vienen haciendo desde casa, creo que sería un retroceso de lo que podría haberse avanzado.

Los docentes fiscales han equipado con tecnología sus casas, algo que no hay en el colegio.

¿El trabajo en el aula de un docente de un plantel particular es diferente al de un fiscal?

Muchos planteles no están preparados para soportar esa demanda de tecnología o de infraestructura que conlleva tener al docente en el aula al mismo tiempo. Eso es un punto que el ministerio debería analizar. En el caso de los colegios particulares, así lo hemos hecho, viendo qué necesidades de inversión se requieren para presentar los planes de continuidad educativa.

En el sector público los maestros piden garantías en salud y bioseguridad para retomar el trabajo presencial. ¿En los planteles privados existen estas garantías?

En los planteles privados no se escatiman esfuerzos en el cuidado y control del docente, personal administrativo y alumnos, dentro del proceso de retorno progresivo voluntario. En el caso de los colegios públicos, es el Estado el que debería darles kits básicos de bioseguridad, así como los provee de marcadores, pizarras e implementos de laboratorio durante el año lectivo. Más allá del cuidado personal que ellos deben tener, como usar mascarilla, gel y alcohol, hay que garantizar espacios y ambientes adecuados de trabajo.

¿Cree que ir al colegio sería solo un trámite administrativo o en realidad servirá para reconstruir el sistema educativo?

Si el retorno del maestro es porque el establecimiento mejorará las condiciones en las que están dando clases desde el hogar, bienvenido sea. Pero si es solo para controlar su asistencia, para ver si están cumpliendo las ocho horas, para que cumplan una labor administrativa o llenar formularios, no tendría sentido la obligatoriedad, ya que es algo que lo pueden seguir haciendo desde casa, sin la necesidad de sacar a más gente a la calle, con las consecuencias de que si no se toman las medidas de bioseguridad adecuadas podrían afectar al entorno.

La pandemia nos puso en un mismo escenario en el que unos han tenido mejores resultados que otros.

¿Los colegios públicos primero deberían tener las herramientas y garantías para que los profesores realicen su trabajo en las aulas, antes de decirles que se reintegren en enero?

Hay que revisar las condiciones de los planteles y analizar la cantidad de equipos y de espacios que tienen, tal como los planes de retorno voluntario de algunos colegios privados, en los que está previsto que no todos los profesores ni todos los alumnos regresen al mismo tiempo.

La educación virtual ha sido cuestionada por los supuestos vacíos que deja en el aprendizaje de los chicos. ¿Cree que debería continuar, o esta modalidad no aguanta más?

La educación y formación de los niños no solo es de conocimiento y de teoría. Hay otro tipo de habilidades que han desarrollado. Pero no podemos virtualizar la presencialidad. Lastimosamente, muchos colegios lo que hicieron fue repetir la clase normal tradicional de manera virtual, y es allí donde encontramos las posibles quejas o falencias que los padres sienten del sistema. En algunos procesos, los maestros han sido los únicos protagonistas y el niño se ha convertido en espectador. No obstante, en muchos de los planteles particulares hemos apuntado más a que el niño sea quien entre a descubrir, a aprender, guiado por el maestro, en un proceso en el que la construcción va en conjunto.

¿La educación virtual debe continuar?

Podemos ir hacia un sistema mixto en el que existan momentos, espacios y horas en que los chicos compartan en la escuela y momentos en que lo hagan desde el hogar a través de tutorías virtuales, clases sincrónicas y asincrónicas. La mezcla de lo presencial con lo virtual se convertirá en un aliado para la educación y formación de los niños. Bien ejecutada, nos permitirá cerrar las brechas que existen dentro del sistema educativo.

¿La educación virtual está cumpliendo sus objetivos?

Necesitamos el componente presencial. No podemos decir que fue un fracaso. Los niños sí han aprendido habilidades, tal vez no en los casos en los que estábamos acostumbrados o hubiésemos esperado, pero no fue un año perdido porque la educación no se ha detenido. Decir que la educación en casa es un fracaso, es no aceptar que los maestros han brillado y que han superado el muro de dificultades que se presentó este año.

¿Qué se espera para el 2021 en el campo educativo?

Habrá que nivelar algunos aspectos. La educación no puede ser la misma que la de 2019 o 2020.