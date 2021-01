Graduaciones: con birretes desde casa

Atrás quedaron las emotivas ceremonias de graduación de grandes grupos de estudiantes en amplios auditorios, así como los sonoros aplausos y abrazos de docentes y familiares. Hoy, ante la pandemia de la COVID-19, los colegios del régimen Costa se preparan para el desarrollo de eventos solemnes a través de plataformas digitales, mientras que los padres de los estudiantes tienen una lista de opciones caseras para festejar este día importante que marca la culminación de un ciclo educativo de sus hijos.

Las ideas surgen ante la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Guayaquil de prohibir las fiestas de graduaciones en colegios, hoteles, salones de eventos e incluso en las casas si estas sobrepasan el aforo permitido de 10 personas. El objetivo es evitar la propagación del virus, cuya nueva cepa ya ha registrado casos en el país.

En este ciclo lectivo, que finaliza el 26 de febrero, hay cerca de 150.000 jóvenes que cursan el tercero de bachillerato en Costa y Galápagos; de ellos, 51.000 están en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

Colegios, como el Liceo Panamericano, han elaborado recuerdos para entregarles a sus estudiantes y conmemorar la fecha. Christian Vinueza / EXPRESO

Los directivos de las unidades educativas no han querido dejar pasar por alto este acontecimiento. La Unidad Educativa Liceo Panamericano, ubicado en la vía Samborondón, desde el 26 de febrero hasta el 5 de marzo, realizará tres ceremonias diarias para grupos de cinco estudiantes, quienes podrán llevar solo dos acompañantes.

Patricia Ayala, rectora del plantel, explica que estas ceremonias se desarrollarán de 09:00 a 10:00, de 10:30 a 11:00 y de 12:00 a 13:00 para cubrir a los 92 estudiantes que forman parte de la promoción 46.

“El departamento administrativo se encargará de la logística y los protocolos de bioseguridad para el evento que será transmitido por plataformas virtuales para que lo puedan apreciar aquellos familiares de los chicos que no puedan asistir al colegio por motivo del aforo. Esto está definido con los comités de padres de familia”, anota Ayala, tras explicar que la ceremonia será en el patio del colegio para cumplir con el distanciamiento físico. Contará con la presencia de cinco directivos y un programa que incluye discursos de las autoridades, colocación de birretes, condecoraciones y entrega de títulos.

Control En Guayaquil, el COE cantonal reiteró que está suspendida todo tipo de actividad presencial en los establecimientos educativos, eso incluye las graduaciones.

“Todo ha sido planificado y acordado con el comité de padres de familia y tenemos un dictamen favorable del COE cantonal de Samborondón, ya que la semana pasada tres miembros del organismo estuvieron en el plantel evaluando las medidas de bioseguridad y protocolos”, explica la rectora, al reiterar que no habrá ceremonias masivas presenciales porque la salud y el bienestar de los chicos están en primer lugar.

Asimismo, el Colegio Politécnico (Copol) ha enviado al COE cantonal una solicitud para que permita, días previos a la graduación de su XXII promoción, realizar doce sesiones de filmación y tomas fotográficas en las que sus 115 estudiantes, divididos en grupos pequeños, reciban con capa, birrete y de mano de sus autoridades, los documentos de terminación de su escolaridad. Estas tomas formarán parte de un video que se publicará el día de la graduación que será virtual.

Dicha solicitud enviada al COE cantonal, que aún no ha sido respondida, está acompañada de un proyecto en el que se detallan todas las medidas de bioseguridad requeridas con las que se garantizará el bienestar de los estudiantes.

Las sesiones no se realizarían en el plantel, sino en un auditorio grande cuyo aforo no se ocuparía sino en un 6 %.

Los padres de los futuros bachilleres se alistan para apoyar a sus hijos en ese día tan importante. Christian Vinueza / EXPRESO

Mientras, la Academia Naval Guayaquil abrió la opción de la graduación vía web para los 120 estudiantes, así como la colocación del birrete y entrega del título de bachiller a domicilio a los mejores alumnos, por parte de las autoridades, como lo hizo para la ceremonia de proclamación de abanderados.

La Unidad Educativa José Domingo de Santistevan, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, también hará una ceremonia virtual para los 258 bachilleres de cinco paralelos, a través de la plataforma Zoom. Será la primera semana de marzo en dos jornadas, cuyos horarios no están definidos.

Durante el acto, el padre de familia -desde su casa- será el encargado de colocar el birrete en la cabeza del bachiller y de entregarle el título y acta de grado que el colegio le enviará unos días antes del evento.

“Los chicos también recibirán los certificados de las prácticas hospitalarias realizadas en el Luis Vernaza y Casa del Hombre Doliente. Cada ceremonia está prevista que dure una hora y media”, dice Nancy Gutiérrez, rectora de la institución educativa.

Cifra Más de 51.000 estudiantes de Guayaquil, Durán y Samborondón se graduarán de bachilleres entre finales de febrero y primeros días de marzo.

Paralelamente, los padres de familia también están preparando algunas sorpresas para sus hijos. Grecia Zambrano cuenta que sorprenderá a su hijo con una decoración motivada por su día de graduación, con globos, serpentinas, cartulinas con mensajes de felicitación y otros elementos que tenga al alcance. “El decorado lo vamos a hacer con mi esposo y mis otros dos hijos, mientras el graduado está durmiendo, para que cuando despierte empiece la algarabía en casa”, acota.

Carlos Cisneros le enviará a su hija un arreglo de flores con una tarjeta de felicitaciones. “Se lo haré llegar a casa a través de un mimo. A ella le va a encantar ese detalle que he preparado junto a mi esposa”.

Los futuros graduados se suman a este entusiasmo que la pandemia y restricciones no han podido mermar. Por ejemplo, Juanita Ramírez, del Liceo Panamericano, comenta que luego de la ceremonia de graduación sus padres ofrecerán una comida para quienes viven en su casa.

“No vendrán invitados de afuera, pero entre nosotros (seis personas) disfrutaremos de una comida muy especial”, relata la joven, quien para esa cena tiene previsto lucir aquel lindo vestido blanco que se compró en enero del año pasado en Estados Unidos, pensando en el baile de graduación que tendría en el 2021, pero que fue suspendido por la situación sanitaria que vive actualmente el país.

Desde sus casas, los padres de los bachilleres serán quienes coloquen el birrete en la cabeza de sus hijos en el acto de graduación virtual. Christian Vinueza / EXPRESO

“Mis padres me tienen un regalo sorpresa y también han planificado un viaje a Colombia para festejar este acontecimiento con mis familiares que viven en ese país. Será inolvidable porque me acompañará mi mejor amiga”, subraya la joven.

Algo similar ha planificado la familia de Laura Mayo, estudiante de Copol. Luego de la ceremonia virtual desde casa, sus padres ofrecerán una cena cubana, país de donde ellos son oriundos. No faltarán las costillas hornadas, las ensaladas y los moros; tampoco la champaña para brindar y música clásica de fondo. “Será un bonito momento en familia que la integran mis padres, hermanos y abuelos que suman 10 personas. Me pondré un vestido semiformal, tal como lo había planeado para el baile de graduación. No hay las condiciones para más”, asegura.

Para el fin semana siguiente al evento, Mayo tiene previsto otra reunión en su casa con sus dos mejores amigos, a quienes conoce desde primero de bachillerato. “A ellos les brindaré un almuerzo y me tomaré muchas fotos para dejar registrado ese hermoso recuerdo. Para eso he previsto una decoración temática”, puntualiza.