Plaza Mayor celebra las fiestas con una feria gastronómica marcada por la nostalgia

Guayaquil tiene una y mil maneras para celebrar las fiestas de su Fundación y la tarde de este viernes, al festejo se unió el centro comercial Plaza Mayor, a través de la feria gastronómica de emprendimientos La Placita; la primera que organiza, con el fin de ayudar a los emprendedores a crecer y, paralelamente, crear un espacio amigable que permita a las familias y los amigos reencontrarse y pasar un buen momento.

En el corazón de este espacio, una decena de emprendedores abrió su stand y desde allí empezar a ofrecer todo tipo de bebidas, incluido vino artesanal; waffles, yogurt, comida rápida y una serie de bocados típicos y postres que, en su mayoría, sus creadores los promueven por redes sociales. Esther González lleva, por ejemplo, cinco años haciendo yogurt natural (el que lo ofrece con azúcar, sin azúcar y con saborizantes) y su marca, ´Kariño´, es una de las que destaca en el lugar. "Quisimos que las familias conozcan más nuestro producto. Y es que la pandemia nos afectó a todos. Las redes sociales me han ayudado, pero quiero crecer y estos espacios son los que necesitamos para lograrlo", mencionó; mientras entregaba una muestra de la bebida a cada visitante.

Al stand de Esther Espinoza llegaron jóvenes y adultos en busca del yogurt 'Kariño' Alex Lima

Estos espacios son los que nos permiten crecer y expandirnos, son necesarios y bonitos. Además en estos se ofrecen una serie de productos, la mayoría innovadores y artesanales. Orgánicos, sanos. Es la manera de volver más diversificado el mercado. Esther Gonzáles,

​propietaria del yogurt Kariño

Analía Robles, quien vive en la cuarta etapa de la Alborada, llegó con sus hermanas tras ver a sus vecinos comiendo hayacas venezolanas. "Olía todo tan rico que decidí también entrar al mall, y fue increíble. Había kioskitos por todos lados, música y adultos mayores que probaban una y otra cosa. Sentí que Plaza Mayor había vuelto al pasado, cuando se repletaba de gente que llegaba, tras el colegio, a recorrer sus pasillos para jugar, tomar un buen café o un postre o hacerse hasta un piercing", señaló.

Este último punto, también lo recuerda Diana Espinoza, quien es parte de la directiva del centro comercial y también visitaba años atrás el sitio por la misma razón. Hoy lo recuerda entre risas.

"Decidimos crear nuestra primera feria de emprendedores porque incluso veíamos la necesidad que todos tenemos para reactivarnos. Desde que asumimos la nueva directiva, que fue apenas unos días antes de que el confinamiento empezara el año pasado, en Plaza Mayor no pudimos tampoco hacer prácticamente nada. Este año, por las fiestas julianas y teniendo en cuenta que en agosto cumplimos 33 años, decidimos optar por La Placita", asegura Espinoza, al hacer hincapié en que apuntan a repetir la actividad cada 15 días. Y como ahora, por tres días: viernes, sábado y domingo.

"Queremos que el sitio vuelva a ser ese ícono del sector, que todos los que pisen el lugar evoquen su juventud. Hoy lo estamos viendo... De hecho buscamos repetir las ferias para que las familias no solo vengan a comprar, sino que se queden a mirar, por ejemplo, las esculturas y murales que tenemos aquí y son tradicionales. Del maestro Gonzalo Endara", piensa.

Diana Espinoza, miembro de la directiva de Plaza Mayor junto al chef José David García, quien animó además el evento. Álex Lima

Sabrina Pérez y Rosa Delia Ortiz, ambas de 69 años, prometieron volver al centro comercial y la próxima quedarse más tiempo. "Vine a comprar unos zapatos, me sentí atraída por el olor de los humitas y me quedé. Ahora he probado de todo y hasta me llevo un vino", dijo entre risas Pérez; mientras probaba el vino tinto de Jamaica que Neymar Rosales le daba de probar.

"Es artesanal, un producto nacional. Es riquísimo, prueben" , decía una y otra vez, invitando a los visitantes a hacer una parada fija en el espacio.

El vino tinto de Jamaica es un producto totalmente nacional. Es rico, orgánico, artesanal, sano. Nos alegramos de que haya tenido acogida. Es nuestra primera vez en la feria y estamos realmente contentos de que la ciudadanía esté disfrutando de nuestro producto. Neymar Rosales,

​vendedora de Vino tinto de Jamaica

Los visitantes hicieron una parada fijo en el stand de vinos. Alex Lima

Este fin de semana, la feria estará abierta desde las 10:00 hasta que cierre el centro comercial.

La he pasado muy bonito, este fin de semana regresaré con mi familia completa. Recuerdo que años atrás venía por la cafetería del lugar, pasé años ahí, al menos tres veces por semana. Me alegra que estén planeando darle más vida a este mall. Y es que es lindo, por décadas fue el mall del norte de Guayaquil. Norka Andrade,

​habitante de la X etapa de la Alborada

Creo que si en este tipo de espacios se apuesta más por las ferias, Guayaquil se levantará de una forma más rápida. Ahora necesitamos de eso, de manos que se ayuden a salir juntos de los estragos que nos ha dejado la pandemia. Zureya Zumba,

​habitante de Sauces 6