Toma aliento la fiesta de Guayaquil

Contraste. Aunque la imagen nada tiene que ver con la de los meses de julio de hasta hace dos años y, hoy, tampoco es la misma en cada rincón de la ciudad; al menos en la mayoría de los negocios se ven a las familias comprando los tradicionales atuendos y accesorios para celebrar las fiestas julianas.

El año pasado, cuando apenas había ocurrido la primera ola de contagios generados por el coronavirus, en el mercado de las Cuatro Manzanas y en los locales ubicados en los alrededores del mercado Central solo había silencio. No había comerciantes ofreciendo los largos vestidos de colores celeste y blanco, y guayaberas, ni tampoco había líderes barriales y padres comprando banderas y banderines que puedan llevar sus hijos al colegio en alusión a la fecha. Esta vez es diferente, pues aunque en las Cuatro Manzanas las ventas siguen bajas, en la veintena de negocios ubicados entre las calles Seis de Marzo, Lorenzo de Garaicoa, Clemente Ballén, 10 de Agosto y Sucre; y en la Alborada, el espíritu festivo finalmente se ha despertado.

Cerca del mercado central, en una veintena de locales hay promociones y clientes. JIMMY NEGRETE

EXPRESO recorrió esta semana el Puerto Principal para constatar si la suspensión de festejos oficiales públicos por la pandemia los afectó tanto como el año pasado que los comerciantes vivieron un atípico año en ventas; o si el regreso a clases presenciales en algunos colegios ha sido un aliciente a su situación.

Aspiración Los comerciantes anhelan que regresen las clases presenciales. Es el segundo año en que los alumnos estudian virtualmente y ello ha influido en que se celebre y se venda menos.

30 días para celebrar a Guayaquil por sus fiestas de fundación https://t.co/edhcrJSr5P pic.twitter.com/Ich8twXQMN — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) June 30, 2021

Martín Suasnavas, quien vende trajes en la calle Clemente Ballén, sin dudarlo dice: es el segundo escenario. “El año pasado no vendí ni un solo traje, esta semana he vendido siete vestidos y 15 paraguas. ¿Si me alegra? Claro, estoy feliz. El 2020 fue un año durísimo. Perdí familia, amigos y casi mi negocio. Me estoy levantando. Con el solo hecho de tener más ventas que el año anterior, me pongo contento porque sé que pronto o quizás para octubre, que se vienen las otras fiestas, volveré a registrar las mismas ganancias que antes”, piensa.

Andreína Ramón, madre de dos niños de 11 y 7 años, es una de las clientas que el pasado miércoles recorría el sector en busca de guayaberas y pantalones negros. Serán Juan Pueblo. “Uno lo será en un acto en el plantel y el otro, aunque también para la escuela, representará al personaje desde casa...”. A Julián, el menor, sus padres todavía no lo envían al colegio. “Es inquieto, juega con las mascarillas. Me aterra pensar que lo enviaré a clases y vendrá entonces con el cubrebocas intercambiado de sus amigos. Por eso sigue los actos cívicos desde la sala”, relata entre risas, mientras al ojo mide las prendas para sus niños.

En el 2020 la venta fue cero. Este año es de $ 100 por día. En el 2019 era de $ 400. Pero hay que ser optimista, es mejor vender $ 100 que cero.

Vicente Tigua,

comerciante alrededor del mercado Central

“Aún tomo precauciones extremas. Nada de probarse ropa, ni tocar los pasamanos o jugar en la acera; y alcohol cada vez que puedo”, advierte.

Los accesorios también han tenido salida en el lugar. JIMMY NEGRETE

En los locales que están alrededor del mercado Central hay más optimismo. Los dueños de los negocios enfatizaron que el año pasado la venta fue cero y que ahora ha subido entre 10 y 40 %. En el Comercial Hermanos Guevara, que está ubicado en Lorenzo de Garaicoa y 10 de Agosto, asistió a comprar un traje Yadira Quinde. Ella es una profesora, lucirá el vestido típico el día que sus alumnos van a exponer sobre la fundación de Guayaquil.

Una cuadra más allá estaba una madre de familia, Flor Quiñónez, veía vestidos típicos. “Mis hijas, antes de la pandemia, participaban en los bailes típicos; ahora lo siguen haciendo, pero virtual”, dice.

El toque de emoción lo puso la turista del Líbano, Toula Soleiman, quien decidió celebrar el cumpleaños número 7 de su hija, decorando una sala con los colores de Guayaquil. Hasta adquirió la sombrilla típica. “Llegué de paseo y voy a celebrar el cumpleaños de mi hija Tia con los adornos de las fiestas de Guayaquil, que me han encantado”, menciona mientras escuchaba la explicación de qué significaba cada adorno, entre ellos los de Juan Pueblo.

Soleiman hizo las compras en el local Plásticos y Fiestas Marco Polo, donde la administradora, Andrea Destruge, dijo que las ventas habían subido un 40 % en relación al 2020.

Maestros y padres acuden a los establecimientos en busca de trajes. JIMMY NEGRETE

Sin embargo, este escenario es distinto en otro punto de la ciudad. En las Cuatro Manzanas y Bahía apenas se ve a unos cuantos padres adquiriendo los mismos productos, y eso a los comerciantes, que llevan ya el peso de tampoco vender -como habitualmente lo han hecho- libros y materiales escolares, les preocupa.

Samuel Galindo, por ejemplo, no logra ni siquiera completar para pagar mensualmente al Cabildo el costo por el alquiler del local, que no supera los $ 25. “Pensé que venderíamos mucho en esta época porque, al levantarse las restricciones, asumimos que los festejos públicos volverían. Esos actos son los que siempre nos daban de comer. Como no pasó, estamos a la espera de visitantes. Y llegan sí, pero pocos. Los informales han optado por vender en la calle lo mismo que nosotros y la gente agarra lo que está a su alcance. Estamos fregados”, cuenta.

Quisiera que más personas vengan a este sitio para poder vender como antes. La pandemia, las restricciones, que las cosas no vuelvan aún a la normalidad sí nos tienen afectados. Y eso me preocupa. Manuel Vargas,

​comerciante de las Cuatro Manzanas

Coralie Rendón, quien tiene un puesto en el lugar ya casi dos décadas, coincide en el testimonio. Trajes no ha vendido, apenas banderas y unas especies de sticker y figuras de cartón para las escuelas. “Esto no logra mantenerme”, admite; al hacer un llamado a las autoridades a que, al menos para las fiestas de octubre, se planifique qué hacer para no dejarlos morir. “Sabemos que el virus sigue, pero algo se debe hacer para ayudarnos. Algunos compañeros han quebrado. No quiero ser la siguiente...”, agrega.

En la presentación de la agenda municipal para este mes, hubo un show. Los comerciantes quieren que así sean eventos pequeños, estos se realicen para tener opción a vender todo tipo de trajes. Cortesía.

Así, de a poco el comercio va tomando vida. Y aunque algunos, dicen en el gremio, “han tenido más suerte que otros”, todos esperan que para la siguiente celebración (la de octubre) se viva una fiesta no solo en los bolsillos, sino en las calles. “Nos hace falta la algarabía, la música y el color de los desfiles, que son la sangre e identidad de la ciudad”, piensan los comerciantes.

La estrategia para reanimar al comercio

Los comerciantes que tienen sus negocios alrededor del mercado Central optaron, como estrategia, reducir el precio de los trajes típicos. “La pandemia de la COVID-19 golpeó la economía de todos, por eso lo mejor era bajar el costo etre 3 a 4 dólares los vestidos; para que más personas se animen a comprar”, dijo a EXPRESO Gabriela Cedeño, comerciante.

La actitud positiva se palpó entre los dueños de negocios, aunque sus ventas no han llegado a los números que tenían en el 2019. Por ejemplo, Vicente Tigua, dueño de Confecciones Lady, manifestó que hace dos años por las fiestas de Guayaquil vendía cada día 400 dólares, este año es de 100 dólares. Pero para él esos 100 dólares son mejores que cero, que fue en el 2020.

Ha habido locales que hasta han tenido que pedir más trajes. “Al inicio de julio tenía tres docenas de vestidos de blanco y celeste y se me acabaron. Entonces adquirí más, aunque por estos días la demanda ha bajado. Pero más cerca al 25 de julio la venta va a subir nuevamente, no como en el 2019 pero sí será más que en el 2020”, indicó Jenny Romero, administradora del Comercial Las Lajas.

Me alegra ver la cantidad de ofertas con las que me he encontrado, es satisfactorio. Vemos que todos estamos tratando de acoplarnos a una nueva realidad a fin de levantarnos a la par. Stéfano Navas,

​padre guayaquileño

Los trajes típicos que más se han comprado son que los cuestan entre 5 y 10 dólares, según los comerciantes del centro de la urbe.

Hasta los adornos que ofrecen las librerías y locales de fiestas bajaron de precio. Se podía adquirir un Juan Pueblo en fomix a 1,25 dólares; y los plumafón con el ¡Viva Guayaquil! desde 6 dólares, de un tamaño mediano.