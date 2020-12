“En Playas no cabe una tricimoto más”

Cada día son más y siguen llegando, al igual que los problemas entre quienes ofrecen el servicio de mototaxis en el cantón Playas. Los conductores, afiliados al gremio, protestan por los pocos operativos que se realizan y -advierten- permiten que sigan circulando nuevas unidades, aun cuando los choferes no tienen la licencia tipo A1 (que es la permitida para conducir este tipo de transporte), ni los permisos para circular.

Playas espera la llegada de las lluvias sin obras Leer más

Pedro Lucas, socio de la compañía Novia del Pacífico, fue uno de los miembros que se oponía, días atrás, a que los vehículos bajen de una plataforma que llegaba desde Guayaquil para que empiecen a circular por las calles del cantón. Sin embargo, respaldado por los conductores de taxis, el gremio impidió que lo hagan, obligándolos a regresar a Guayaquil.

Estos vehículos, a criterio de Raúl Anchundia, dueño de una tricimoto legalizada, continúan llegando al cantón, sin tener ni siquiera permiso para laborar. “Los conductores y quienes las traen, alegan que son parte de una compañía que está en proceso de legalización, cuando sabemos que no hay nuevos estudios que confirmen que aquí se necesitan más unidades de este tipo. Hemos preguntado, lo hemos hecho muchas veces”, se quejó.

Tenemos deudas y la clandestinidad de la transportación nos afecta demasiado. Con las unidades que existen ya es suficiente. Falta control por parte de la autoridad.

Pedro Lucas

dueño de una tricimoto legalizada

La Navidad no levanta el comercio en Playas Leer más

Sin embargo, Patricio Macas, dueño de una de estas, precisó a EXPRESO que las que están llegando son para reemplazar a las que fueron ya chatarrizadas. Sonia García, representante de la empresa que vendió los vehículos, aseguró en cambio que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) autorizó la venta porque “pertenecen a compañías constituidas, cuyos trámites ya constan en el SRI”.

Pero esta realidad no solo es desmentida por el gremio, tampoco la comparte Vanessa Robinson, jefa de la Unidad de Tránsito Municipal, quien sostiene que si bien las compañías está constituidas, no tienen permiso de operación, por lo que no pueden trabajar.

No podemos vivir así. La llegada de más unidades tiene más desordenado aún el cantón. Ahora resulta que hasta de ellos debemos de cuidarnos. Y es que están viniendo ciudadanos de otros lados, si lo hacen de forma ilegal entonces nos transmite inseguridad. Vanessa Hermenegildo,

​habitante del balneario

“ Nadie está autorizado a vender y traer taximotos , mientras no exista una resolución del Municipio”, explicó, al argumentar que el censo y proceso de legalización para que operen estos vehículos se hizo entre los años 2014 y 2019, y confirmó que no había más cupos para que nuevas compañías operen.

A decir del gremio, los fines de semana circulan hasta 100 tricimotos que llegan de cantones y provincias aledañas. Néstor Mendoza

Diez años a la espera de un hospital en Playas Leer más

“Las calles pasan repletas de mototaxis, se han apoderado del balneario. Y eso, además de ilógico, refleja desorden e inseguridad. Son demasiadas, es una locura que las autoridades no vean y reaccionen a esta queja”, relató la habitante Belén Guamán.

A la fecha, la Superintendencia de Compañías tiene registradas 48 unidades para 4 compañías que gestionan los permisos; pero estas, advirtió Robinson, tendrán que esperar hasta que se realice un nuevo censo.

Frente a esta situación, el capitán de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Jairo Velásquez, quien reconoció que existe un evidente problema con las mototaxis que intentan u operan ya de forma ilegal, precisó que el único que puede regular esta actividad es el Cabildo, que asumió la competencia de control de estas unidades. El alcalde de Playas, Dany Mite, dijo estar consciente de ello. Adelantó que trabajará en la implementación de una ordenanza que regule su circulación.

El tránsito en Playas es un caos completo. Taxistas, taximotos e informales viven peleándose por el pasajero, esto debe terminar de una vez. Hay desorden en las calles. César Cevallos,

​habitante del cantón

La inseguridad pone en alerta a los habitantes de Playas Leer más

Por ahora no existe norma alguna que lo haga, y por ello, se queja el gremio de mototaxis y taxistas, como Franklin Suárez, los fines de semana ingresan hasta unidades que vienen de otros cantones del Guayas, sobre todo de Guayaquil y Daule, y de la provincia de Santa Elena.

UN ESTUDIO PARA EL 2021

Para el primer semestre del próximo año, la Unidad de Tránsito Municipal prevé elaborar un estudio que confirme si existe o no la necesidad de que nuevas mototaxis y taxis circulen en el cantón. Por ahora, las unidades ilegales serán retiradas de las calles.