Diez años a la espera de un hospital en Playas

Martha Villacís, arrimada a la malla que sirve de cerramiento del hospital de Playas, esperaba con ansias, días atrás, que el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, salga del lugar en el que se encontraba reunido con el alcalde del cantón, Dani Mite, para analizar los casos de COVID.

La mujer de 50 años, que forma parte de la agrupación Fuerzas Vivas (integrada por líderes barriales, instituciones, gremios y la comunidad), intentó -sin suerte- que la autoridad sepa lo urgente que resulta para la población contar ya con un centro hospitalario de verdad. “Llevamos diez años clamando por la obra, hace una década empezó ya a tener deficiencias”, mencionó a EXPRESO.

Actualmente el cantón cuenta con un hospital básico, que no tiene suficientes camas (apenas 22), una Unidad de Cuidados Intensivos (vital para tratar el coronavirus, cuando el caso amerita), ni cuenta con los servicios necesarios para atender a la población de Playas, de más de 60.000 habitantes.

22 camas

tiene el hospital básico de Playas, 7 de estas están destinadas a los pacientes COVID.

El centro de salud tiene habilitada una zona de aislamiento de pacientes COVID. Se han destinado siete camas de hospitalización para tratarlos, lo que a decir de Luis Cruz, dirigente de Fuerzas Vivas, resulta evidentemente insuficiente.

En el centro hospitalario no hay UCI, un área hoy vital para atender los casos de COVID más graves. NESTOR MENDOZA

“Cuando llega un enfermo grave, lo único que hacen en el hospital es derivar al paciente a Guayaquil porque en este no hay ni siquiera las suficientes camas generales. Y no las hay no por la pandemia, siempre ha sido así. Mucha gente ha muerto en el camino y por décadas”, denuncia Marco Sánchez, residente del barrio Playas 2.

Anabela Suárez, de 20 años, recordó que cuando quedó embarazada desistió de ir a las consultas mensuales porque solo para obtener la primera, no solo que demoró meses, sino que previo a atenderse con la ginecóloga tuvo que acudir a otras dos citas: una para hacerle la prueba en sangre y otra para que se la confirmen. “Entre una y otra pasaron semanas, era tan absurdo hacerme atender así”, piensa.

Una queja repetitiva y ciudadana Con pancartas, los ciudadanos han venido solicitando la construcción de un nuevo centro. La pandemia aceleró su pedido. Esto, en vista de que -señalan- los casos de COVID graves tuvieron que ser trasladados.



José Garrido, residente, confirma el hecho al asegurar ser testigo de varios casos. “A más de una mujer le han dicho que no ha llegado la hora del parto, las mandan a casa, pero minutos después terminan teniendo al bebé en casa, poniéndolo en riesgo y poniéndose en riesgo ellas también” , relata.

Cuando hay enfermos graves o por accidente, de locales o turistas, hay que llevarlos de inmediato a Guayaquil, porque el hospital no tiene todo lo necesario para tratarlos.

Jacinta Fuentes

Moradora

Sobre esta necesidad, que pone en riesgo también a los turistas -si algo urgente les pasa en el balneario, no tienen cómo salvarse, concuerdan los consultados-; el alcalde de Playas dice estar consciente. Asegura que el pasado 20 de noviembre, que Zevallos se reunió con él, le entregó un proyecto y documentación en la que sustentaba técnicamente la necesidad de tener un hospital tipo B, con al menos 50 camas, para lo cual ya tenían un terreno donado por un ciudadano.

Entre los usuarios, hay quienes reclaman que en el hospital y el cantón no se esté llevando el adecuado manejo para el virus. Faltan pruebas, falta atención, lamentan. NESTOR MENDOZA

Añadió que ya ha realizado un estudio que determina que el centro hospitalario deberá estar en la vía a Engabao, donde apunta el desarrollo urbano. Según Mite, el ministro se comprometió a dar viabilidad al pedido. “Tenemos información de que el proyecto podría concretarse el próximo año, por lo que hay que esperar. Lo importante es que la obra se haga porque la necesitamos”, reconoció.

Al hospital llega gente de Posorja, Progreso, El Morro, Engabao y otras localidades aledañas. Todos dependen de este sitio. Por eso pedimos uno nuevo, que dé cabida a todos.

John López

Habitante de Playas

A través de un correo electrónico, este Diario se contactó con el departamento de comunicación del Ministerio de Salud a nivel nacional, y preguntó si existe una fecha establecida para determinar cuándo estaría lista la obra. También preguntó por qué, si hay tantos habitantes en el lugar y el sitio alberga a decenas de turistas, no se pensó en levantar otra infraestructura; pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

En el Hospital Básico, sus directivos defienden trabajar según la categoría que les corresponde. NESTOR MENDOZA

El hospital básico

“Funcionamos como se debe”

Sobre las quejas de la ciudadanía, el departamento de Relaciones Públicas del hospital básico de Playas aseguró que el centro funciona conforme a su categoría. “ Atendemos en Emergencias las 24 horas, damos consultas, tenemos farmacia, quirófano para tratar cirugías menores, un área materna y otro de pediatría; hacemos ecografías, exámenes clínicos”, señaló.

Esto, sin embargo, para la población no es suficiente. La atención, concuerdan, es limitada y no hay médicos de especialidades.